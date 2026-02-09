REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?

Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 10:39
Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?
Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Średnia pensja w IV kwartale 2025 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 4,85 proc.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskazano w komunikacie.

Średnia pensja w III kwartale 2025 roku

Dla porównania, w III kwartale 2025 roku średnia płaca wynosiła 8 771,70 zł, co oznacza systematyczny wzrost w ostatnich miesiącach roku.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Minimalna stawka godzinowa 31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026
Minimalna stawka godzinowa 31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto
Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wzrośnie wysokość obowiązkowych wpłat za niezatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
09 lut 2026

W czwartym kwartale 2025 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Konsekwencją wzrostu są wyższe wpłaty na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 osób. Jaki będzie wzrost comiesięcznych wpłat w okresie od marca do maja 2025 roku?
Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano
09 lut 2026

Koniec dywagacji, domysłów i szacunkowego obliczania. GUS ogłosił 9 lutego ostatni wskaźnik istotny dla obliczenia waloryzacji emerytur w 2026 r. To oznacza, że już wprost wiadomo, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 r. Wiemy też, ile będzie wynosić czternastka oraz emerytura minimalna.
Od 643,85 zł do 919,78 zł. Pracownicy młodociani zarobią więcej
09 lut 2026

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł – ogłosił GUS. Oznacza to, że 1 marca 2026 r. wzrosną minimalne wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Podwyżka dotyczy uczniów branżowych szkół I stopnia odbywających naukę zawodu oraz osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy.
Plan działań na 2026 r. na rzecz OzN: strategia upowszechniania modelu zatrudnienia wspomaganego, działania informacyjno-promocyjne oraz ogólnopolska kampania skierowana do pracodawców z otwartego rynku pracy i osób z niepełnosprawnością
09 lut 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne, drugie już spotkanie Rady Interesariuszy projektu „Standaryzacja modelu zatrudnienia wspomaganego w Polsce”. To kluczowy etap tworzenia trwałego, ogólnopolskiego systemu, który pomoże tysiącom osób z niepełnosprawnościami znaleźć i utrzymać pracę na otwartym rynku pracy. Co zatem dla OzN w 2026 r.?

REKLAMA

Marzniesz w pracy? PIP uruchamia specjalną infolinię. Sprawdź, kiedy możesz legalnie przerwać pracę i zachować pensję
09 lut 2026

Z powodu przedłużających się mrozów i licznych skarg, Państwowa Inspekcja Pracy wkroczyła do akcji. Jeśli w twoim zakładzie pracy lub biurze jest rażąco zimno, możesz to zgłosić pod nowo uruchomiony numer telefonu. Zobacz, jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy i w jakich sytuacjach masz pełne prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków, nie tracąc przy tym wynagrodzenia.
5000 zł leży na stole. Prosty trik z umową, dzięki któremu wyciśniesz z minimalnej pensji dodatkową wypłatę
09 lut 2026

Jest luty 2026 roku, a Ty wciąż zarabiasz minimalną miesiączną? Jeśli tak, to dobrowolnie rezygnujesz z pieniędzy, które prawnie Ci się należą. Styczeń już przepadł, ale gra wciąż toczy się o ponad 5 tysięcy złotych ekstra w skali roku. To specyficzny układ kalendarza i jeden kluczowy zapis w Twojej umowie. Większość pracowników nie ma o tym pojęcia, a pracodawcy milczą. Wyjaśniamy, jak zamienić zwykłą pensję w system, który gwarantuje ukrytą trzynastkę bez ani jednej nadgodziny.
Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?
09 lut 2026

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Jakie kody i kwoty w 2026 r.?
08 lut 2026

Możliwość wykonywania pracy jest niezwykle istotna w przypadku wielu osób z niepełnosprawnościami. Aby zachęcić pracodawców do zatrudniania takich pracowników, pracodawca może korzystać z dostępnych instrumentów takich jak dofinansowanie do etatu czy obniżenie wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Spore znaczenie mają tu niektóre schorzenia.

REKLAMA

Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?
06 lut 2026

Współcześnie wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni częściej biorą wolne od pracy w związku ze złą kondycją psychiczną. Jakie pracodawcy mają sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne zatrudnionych?
14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Kto zyska?
07 lut 2026

14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Konkretnie chodzi o taki dokument: Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy - ale dla kogo? Wyjaśniamy poniżej. A w razie potrzeby informacje można znaleźć w: MONITORZE POLSKIM, DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, poz. 36.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA