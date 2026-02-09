Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?
REKLAMA
REKLAMA
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Średnia pensja w IV kwartale 2025 roku
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 4,85 proc.
REKLAMA
REKLAMA
Podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskazano w komunikacie.
Średnia pensja w III kwartale 2025 roku
Dla porównania, w III kwartale 2025 roku średnia płaca wynosiła 8 771,70 zł, co oznacza systematyczny wzrost w ostatnich miesiącach roku.
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA