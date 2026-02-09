REKLAMA

Marzniesz w pracy? PIP uruchamia specjalną infolinię. Sprawdź, kiedy możesz legalnie przerwać pracę i zachować pensję

Marzniesz w pracy? PIP uruchamia specjalną infolinię. Sprawdź, kiedy możesz legalnie przerwać pracę i zachować pensję

09 lutego 2026, 12:27
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Z powodu przedłużających się mrozów i licznych skarg, Państwowa Inspekcja Pracy wkroczyła do akcji. Jeśli w twoim zakładzie pracy lub biurze jest rażąco zimno, możesz to zgłosić pod nowo uruchomiony numer telefonu. Zobacz, jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy i w jakich sytuacjach masz pełne prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków, nie tracąc przy tym wynagrodzenia.

Z powodu przedłużających się mrozów i licznych skarg, Państwowa Inspekcja Pracy wkroczyła do akcji. Jeśli w twoim zakładzie pracy lub biurze jest rażąco zimno, możesz to zgłosić pod nowo uruchomiony numer telefonu. Zobacz, jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy i w jakich sytuacjach masz pełne prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków, nie tracąc przy tym wynagrodzenia.

Specjalny numer dla zmarzniętych pracowników

Do Państwowej Inspekcji Pracy masowo spływają doniesienia medialne i skargi od osób, które marzną podczas wykonywania swoich obowiązków.

Ważne

Z tego powodu uruchomiono specjalną infolinię. Pracownicy mogą zgłaszać zbyt niskie temperatury pod numerem telefonu 22 626 43 67. Linia jest czynna w godzinach od 9:00 do 15:00. Jak zaznacza Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, instytucja reaguje na te sygnały na bieżąco, a w wielu miejscach w kraju trwają już kontrole.

14 czy 18 stopni? Tyle musi zapewnić pracodawca

Zapewnienie odpowiednich warunków termicznych to bezwzględny obowiązek każdego pracodawcy. Przepisy jasno określają minimalne limity, które zależą od rodzaju wykonywanych zadań:

  • Minimum 18 st. C. – taka temperatura musi panować w pomieszczeniach biurowych oraz tam, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna.
  • Minimum 14 st. C. – to absolutna granica dla pozostałych pomieszczeń pracy. Niższa temperatura jest dopuszczalna wyłącznie z powodów technologicznych (np. praca w chłodni).

Dodatkowo stanowiska pracy muszą być chronione przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz. Jeśli w firmie działa klimatyzacja lub wentylacja, nie może ona powodować przeciągów, a strumień zimnego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na pracownika.

Kiedy możesz odmówić pracy?

Zgrabiałe ręce czy dreszcze to wyraźne sygnały, że warunki pracy są nieodpowiednie. Główny Inspektor Pracy przypomina, że wyziębienie organizmu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jeżeli warunki BHP nie są przestrzegane i stwarzają takie niebezpieczeństwo, pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy. Należy o tym niezwłocznie poinformować przełożonego. Co kluczowe – za czas takiego przestoju pracownik zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia.

W przypadku szczególnie uciążliwych warunków szefostwo może (a przy dużych mrozach nawet powinno) elastycznie zarządzać czasem pracy, wprowadzając np. dodatkowe płatne przerwy lub skracając dniówkę.

Praca na zewnątrz – specjalne obowiązki firm

Osoby pracujące pod gołym niebem (a także np. w nieogrzewanych chłodniach) wymagają szczególnej ochrony, nawet jeśli temperatura nie spada poniżej zera i nie ma śniegu. Pracodawca musi im zapewnić:

  • ochronę przed opadami, wiatrem, zimnem oraz spadającymi soplami i śniegiem,
  • specjalną odzież ciepłochronną dobraną do warunków,
  • dostęp do profilaktycznych posiłków i napojów,
  • pomieszczenie do ogrzania się, zmiany odzieży i podgrzania posiłku (znajdujące się w pobliżu, z temperaturą min. 16 st. C.). Jeśli stworzenie takiego pomieszczenia jest niemożliwe, w pobliżu stanowiska muszą znaleźć się bezpieczne źródła ciepła.

Kobiety w ciąży, seniorzy i młodociani chronieni podwójnie

Zimno w miejscu pracy jest szczególnie groźne dla osób starszych oraz pracowników z niewydolnością krążenia. Prawo przewiduje również rygorystyczne zakazy dla konkretnych grup:

  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą pracować w mikroklimacie zimnym (wskaźnik PMV poniżej -1). Oznacza to, że mogą wykonywać obowiązki wyłącznie w komfortowej dla nich temperaturze.
  • Pracownicy młodociani mają całkowity zakaz pracy, jeśli temperatura spada poniżej 14 st. C., a wilgotność przekracza 65 proc., a także w warunkach grożących stałym przemoczeniem odzieży.

Dbanie o odpowiednią temperaturę w zakładzie pracy nie jest dobrą wolą pracodawcy, lecz jego prawnym obowiązkiem. Lekceważenie tych zasad może prowadzić do niebezpiecznego w skutkach wyziębienia organizmu. Jeśli w twoim miejscu pracy jest łamane prawo, a temperatury spadają poniżej dozwolonych limitów (18 st. C. w biurach, 14 st. C. na halach), nie wahaj się zgłosić tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy, korzystając z nowej infolinii: 22 626 43 67. W skrajnych sytuacjach, gdy twoje zdrowie jest zagrożone, masz prawo przerwać pracę, nie tracąc przy tym swojej pensji.

INFOR
Wersja do druku
Autopromocja

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

