Kalendarz 800 plus na 2026 r. Ruszył nabór wniosków SW-R, SW-O, SW-D na 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027- z programu: Rodzina 800 plus - tak powiemy już 1 lutego 2026 r.

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków (SW-R, SW-O, SW-D) o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus

Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków (SW-R, SW-O, SW-D) o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus

27 stycznia 2026, 10:59
[Data aktualizacji 27 stycznia 2026, 11:04]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
800 plus, 2026
Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków (SW-R, SW-O, SW-D) o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus
Rodzice i opiekunowie mogą już od 1 lutego 2026 r. składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Okazuje się, że świadczenie rodzinne może być wypłacane w niższej wartości niż 800 plus. Jest to możliwe również w 2026 r. - analizujemy tą szczególną sytuację. Ponadto podajemy szczegółowy kalendarz świadczenia 800 plus na 2026 r.

Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus

Rodzice i opiekunowie mogą już od 1 lutego 2026 r. składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Formularze są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo, na rachunek bankowy. Świadczenie wychowawcze można otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od dochodów.

Podstawą prawną do otrzymania świadczenia 800 plus jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576)

Kto ma prawo do 800 plus?

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

  • matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
  • Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty.
  • opiekunem prawnym dziecka,
  • rodzicem zastępczym dziecka,
  • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
  • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
  • dyrektorem domu pomocy społecznej.

Kiedy 800 plus nie przysługuje?

Nie otrzymasz świadczenia wychowawczego, jeśli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Kiedy wniosek o 800 plus?

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Ważne

Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2026 r., otrzymasz świadczenie od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.).

Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków (SW-R, SW-O, SW-D) o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus

Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków (SW-R, SW-O, SW-D) o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus

Shutterstock

Czy można dostać mniej niż 800 plus miesięcznie?

Tak, można dostać mniej niż 800 plus miesięcznie. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko, ale są pewne wyjątki. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

  • podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,
  • kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Świadczenie wychowawcze, w wysokości wynikającej z polskich przepisów, otrzymasz także gdy masz prawo do świadczenia rodzinnego z innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Od 1 lutego 2026 r. rusza nabór wniosków(S W-R, SW-O, SW-D) o 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027 z programu: Rodzina 800 plus. Gdzie i jak złożyć wniosek o 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

  • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
  • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
  • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) możesz złożyć przez PUE/eZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

  • aplikację mZUS ikona aplikacji mZUS​​​​​​​
  • portal Emp@tia (link do strony zewnętrznej),
  • swój bank: Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE/eZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

Wniosek o 800 plus a więcej niż jedno dziecko

Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Kalendarz 800 plus na 2026 r. Ruszył nabór wniosków SW-R, SW-O, SW-D na 800+ na okres świadczeniowy 2026/2027- z programu: Rodzina 800 plus - tak powiemy już 1 lutego 2026 r.

Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2026 r.,
  • od 1 do 31 maja 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2026 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2026 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2026 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2026 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2026 r.
Ważne

CIAGŁOŚĆ 800 PLUS

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2026 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2026 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2026 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2026 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2026 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1576)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

