Renta wdowia z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już w marcu 2026 r.?

Renta wdowia z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już w marcu 2026 r.?

07 lutego 2026, 08:39
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wdowa; pieniądze
Renta wdowia podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już w marcu 2026 r.?
Shutterstock
Shutterstock

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.

W dniu 1 stycznia 2026 r. minął rok odkąd weszły w życie przepisy, które wielu wdowom i wdowcom dały możliwość pobierania wyższego świadczenia z ZUS, tj. łączenia wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą. Już od 1 lipca 2025 r. można było otrzymywać połączone świadczenia. Jak wiadomo podstawą prawną dla powyższego jest: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631) oraz ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1243).

Kto ma prawo do renty wdowiej w 2026?

Prawo do renty wdowiej w 2026 r. mają osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki. Tak więc jeśli:

  • masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),
  • do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,
  • nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,
  • nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.

Ile wynosi renta wdowia w 2026?

Renta wdowia w 2026 r., generalnie przysługuje na dotychczasowych zasadach (z pewnym wyjątkiem, o którym poniżej). Jeśli więc jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, to możesz wybrać do wypłaty:

  • 100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia albo
  • 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej.

Renta wdowia podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już w marcu 2026 r.?

Trzeba stanowczo podkreślić, że nie - renta wdowia z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia nie będzie od 1 stycznia 2026 r., a od 1 stycznia 2027 r.

Ważne

Pamiętaj od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r?

W 2026 r. renta wdowia i jej maksymalna kwota odnosi się do sumy wypłacanych świadczeń, która w 2026 r. nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu ZUS wlicza świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

Ważne

Jeśli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność ZUS najniższej emerytury, ZUS pomniejszy świadczenia o kwotę przekroczenia. ZUS wyda wtedy decyzję, w której poinformuje o pomniejszeniu wypłacanych świadczeń. Jeśli renta rodzinna lub własne świadczenie będzie wyższe od kwoty limitu, ZUS nadal będzie wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierze ubezpieczony.

Kto ma prawo do renty wdowiej w 2026?

Oprócz dotychczas uprawnionych, prawo do renty wdowiej w 2026 r. zyskają kobiety, które urodziły się w 1966 r. (wynika to z przeliczenia 2026 - 60 lat = 1966) jak i mężczyźni, którzy urodzili się w 1961 r. (wynika to z przeliczenia 2026 - 65 = 1961). Oczywiście należy spełnić ustawowe kryteria do uzyskania renty wdowiej, nie dzieje się to z automatu. Istotne jest również to, że śmierć małżonka uprawniająca do renty wdowiej nie mogła nastąpić przed 1971 (odnosi się to do wdowców) czy 1966 (odnosi się to do wdów).

Co zrobić, by otrzymać rentę wdowią w 2026?

Aby otrzymać rentę wdowią w 2026 r. należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Wniosek jest dostępny w placówkach ZUS i na PUE/eZUS.

Ile podwyżka renty wdowiej w 2026?

Jak podaje WP Finanse: "W styczniu i w lutym 2026 r. limit w rencie wdowiej nadal będzie wynosił 5636 zł brutto. (...) Minimalnie można zyskać 281,84 zł miesięcznie (...) Zmiana nastąpi od 1 marca 2026 r., kiedy zostanie przeprowadzona waloryzacja rent i emerytur. Ostateczną wysokość wskaźnika poznamy w lutym 2026 r. (kiedy spłyną dane o średniorocznej inflacji za 2025 r.), ale z projektu budżetu na przyszły rok wynika, że waloryzacja wyniesie 4,88 proc. To oznacza, że emerytura minimalna wzrośnie o o 91,69 zł brutto do poziomu 1970,60 zł brutto. Jeśli ten scenariusz się spełni, to próg w rencie wdowiej wyniesie 5911,80 zł brutto.".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631)

Ustawa z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1243)

Jakie zmiany w prawie pracy od 2026?
Jakie zmiany w prawie pracy od 2026?
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?
ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?
