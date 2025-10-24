Dofinansowania PFRON mają wymiar praktyczny i długofalowy. Zapewniają one realne ułatwienia — od poprawy mobilności, przez lepszy dostęp do rehabilitacji, po możliwość kontynuowania nauki lub pracy. Pomagają ograniczyć wykluczenie społeczne i wspierają samodzielność osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. W niniejszym artykule skupiamy się na opisaniu jednej z form wsparcia finansowego, tj. aż 2362 zł dla osoby z orzeczeniem jak i 1742 zł dla opiekuna.



Jest wsparcie z PFRON: 2362 zł dla osoby z orzeczeniem, 1742 zł dla opiekuna

Umiarkowany stopień niepełnosprawności uprawnia do wielu form wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W 2025 r. można otrzymać sporo świadczeń. Jednym z nich są turnusy rehabilitacyjne czy pieniądze na likwidację barier.

Jakie wsparcie z PFRON na umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności uprawnia do wielu form wsparcia finansowanego ze środków PFRON. W 2025 roku można otrzymać m.in. pieniądze na:

Turnusy rehabilitacyjne - dofinansowanie do 2362 zł dla osoby niepełnosprawnej i 1742 zł dla opiekuna.

- dofinansowanie do 2362 zł dla osoby niepełnosprawnej i 1742 zł dla opiekuna. Likwidację barier : architektonicznych (np. budowa podjazdu, montaż windy), technicznych (np. przebudowa łazienki, specjalistyczne wyposażenie), w komunikowaniu się (np. aparaty słuchowe, sprzęt wspierający mowę).

: architektonicznych (np. budowa podjazdu, montaż windy), technicznych (np. przebudowa łazienki, specjalistyczne wyposażenie), w komunikowaniu się (np. aparaty słuchowe, sprzęt wspierający mowę). Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - wózki inwalidzkie, protezy, komputery, specjalistyczne urządzenia.

- wózki inwalidzkie, protezy, komputery, specjalistyczne urządzenia. Kursy zawodowe i prawo jazdy - programy aktywizacyjne dla osób z dysfunkcjami ruchu lub słuchu.

- programy aktywizacyjne dla osób z dysfunkcjami ruchu lub słuchu. Dofinansowanie edukacji - od kursów i szkoleń po studia wyższe.

Ważne Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają ponadto prawo do skorzystania z ulg i ułatwień systemowych takich jak: ulga rehabilitacyjna w PIT - odliczenie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków czy dostosowania mieszkania i samochodu; zniżki w komunikacji publicznej - np. 37 proc. zniżki na bilety kolejowe; karta parkingowa - dostępna, jeśli komisja orzecznicza zaznaczy odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (np. symbole 05-R lub 10-N).

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych — kwoty i zasady

PFRON pokrywa część kosztów udziału w turnusach rehabilitacyjnych. W 2025 roku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do 2 362 zł na uczestnika. Dla opiekuna osoby niepełnosprawnej przewidziano odrębną pulę dofinansowania w wysokości do 1 742 zł. Środki te pomagają w zapewnieniu dostępu do programów usprawniających sprawność fizyczną i poprawiających jakość życia oraz odciążają budżety rodzin.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Jak podaje PFRON: turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Jak złożyć wniosek o wsparcie z PFRON?

Wnioski o dofinansowanie realizowane są kilkoma kanałami:

elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) , gdzie dostępne są formularze i instrukcje;

, gdzie dostępne są formularze i instrukcje; tradycyjnie — w siedzibie lokalnego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) albo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Warto pamiętać o przygotowaniu dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności, uzasadnień medycznych, kosztorysów oraz ofert od dostawców usług i sprzętu. Kompletny i dobrze udokumentowany wniosek podnosi szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Znaczenie wsparcia dla codziennego funkcjonowania

Dofinansowania PFRON mają wymiar praktyczny i długofalowy. Zapewniają one realne ułatwienia — od poprawy mobilności, przez lepszy dostęp do rehabilitacji, po możliwość kontynuowania nauki lub pracy. Pomagają ograniczyć wykluczenie społeczne i wspierają samodzielność osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Podsumowując, umiarkowany stopień niepełnosprawności otwiera dostęp do różnych form wsparcia finansowanego przez PFRON. W 2025 roku najważniejsze instrumenty to dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (do 2 362 zł dla osoby niepełnosprawnej i do 1 742 zł dla opiekuna), środki na likwidację barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych, dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie edukacyjne i zawodowe. Wnioski można składać elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia lub w lokalnych instytucjach pomocy społecznej — warto dobrze przygotować dokumentację, aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie niezbędnego wsparcia.