Zasiłek rodzinny 2024 i 2025 r. W artykule poniżej informacje na temat istoty świadczenia i kwot, które będą obowiązywały w 2025 r.

Co to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne. Ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Częściowe, ponieważ zasiłek nie jest świadczeniem o dużej wartości. Zasiłek rodzinny jest oznaczoną kwotą pieniężną, którą organ obwiązany jest wypłacać uprawnionemu tak długo, jak długo trwa tytuł prawny do otrzymywania takiego świadczenia. Prawo do zasiłku rodzinnego podlega ustaleniu w drodze decyzji administracyjnej.

Komu należy się zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się.

Ważne Żaden inny podmiot nie może nabyć prawa do zasiłku rodzinnego. Nie może też mieć miejsca zbieg tytułów podmiotowych do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego. Nie można w postępowaniu przed wójtem występować równocześnie jako opiekun faktyczny i osoba ucząca się albo jako jeden z rodziców i dwoje rodziców zarazem. Zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolny od podatku dochodowego, Spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, ale nie jedynym. Zasiłek nie będzie przysługiwać, jeżeli np. dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, jest już w związku małżeńskim albo pobiera zasiłek rodzinny na własne dziecko.

Od czego zależy zasiłek rodzinny?

Ważny jest wiek dziecka, ponieważ przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego uzależnione są od wieku dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje:

na dziecko do 18 roku życia, na dziecko uczące się w szkole (maksymalnie do ukończenia 21 roku życia) oraz w przypadku kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowaniu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać zasiłek rodzinny?

Przy otrzymaniu zasiłku rodzinnego kluczowa jest kwota dochodu na członka rodziny. Kwota ta nie można przekroczyć pewnego progu. Ten próg na zasiłek rodzinny w 2024 r. wynosi 674,00 zł. Kwota ta zwiększa się o 90 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna. W takiej sytuacji kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Co ważne są to kwoty netto. Taki dochód na osobę w rodzinie należy obliczać z roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok, w którym chce się otrzymać prawo do zasiłku rodzinnego. Dla zasiłków przyznawanych w 2024 r. liczy się więc dochód za 2023 r. Dla zasiłków przyznawanych w 2025 r. będzie miał znaczenie dochód za 2024 r.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny w 2024 r., a w zasadzie do 31 października 2025 r. wynosi:

na dziecko do ukończenia 5 lat – 95 zł (miesięcznie)

(miesięcznie) na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł (miesięcznie)

(miesięcznie) na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł (miesięcznie)

Kwoty zasiłku są niskie, jednak ustawodawca zadecydował o częściowym tylko pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Częściowym a nie całkowitym. Opiekunom przysługują przecież inne świadczenia, np. 800 plus. Nie można zarzucać ani organowi gminy, ani też ustawodawcy nie dość wystarczającego wymiaru tego świadczenia w stosunku do całokształtu wydatków na utrzymanie dziecka.

Czy będzie podwyżka zasiłku rodzinnego w 2025?

Nie, na 2025 r. nie będzie podwyżki zasiłku rodzinnego. Od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2025 r. nie zmienią się kwoty świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych uprawniających do tych świadczeń. Stanowi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2024 r. poz. 1238). Rozporządzenie weszło w życie 15 sierpnia 2024 r. Podwyżki zasiłku rodzinnego można się spodziewać dopiero od 1 listopada 2025 r.

Jakie dodatki przysługują do zasiłku rodzinnego?

Dodatków do zasiłku rodzinnego jest całkiem sporo, są to:

dodatek z tytułu urodzenia się dziecka;

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Ważne Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka a zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł jest „pochodną” zasiłku rodzinnego. Uzyskanie tego dodatku wymaga uzyskania uprawnienia do zasiłku rodzinnego.

Jak się ubiegać o zasiłek rodzinny?

Chcąc otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). Do wniosku należy dołączyć:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,

zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny :

w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,

w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,

w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski – kopię karty pobytu,

w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.