Zmiany w Kodeksie pracy 2024 i 2025: działalność gospodarcza, zlecenie i inne umowy cywilnoprawne wliczane do stażu pracy

Wielu na to czekało. Czy to koniec z erą umów śmieciowych i nakłaniania do zakładania działalności gospodarczej i podpisywania kontraktów B2B, w miejsce umów o pracę. Być może. Planowane są niemałe zmiany na 2024 czy ewentualnie 2025 r. w Kodeksie Pracy, na które wielu czekało. Okres prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zlecenia i świadczenia "pracy" a raczej usług na podstawie innych umów cywilnoprawnych ma być wliczany do stażu pracy. Na co to wpłynie? Na wiele czynników: emeryturę, rentę, odprawy, świadczenia finansowe i inne prawa związane z okresem zatrudnienia.

Czy własna działalność wlicza się do stażu pracy do emerytury?

Wielu naszych czytelników pyta nas: czy do stażu pracy wlicza się działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne? Czy własną działalność wlicza się do stażu pracy do emerytury? Czy zlecenie wlicza się do stażu pracy i do emerytury? Na chwilę obecną zwykle odpowiedź jest negatywna, niemniej jednak jest naprawdę spora szansa, że to się zmieni i wreszcie zostaną wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, dalej: KP). Ogromna ilość przedsiębiorców czy samozatrudnionych w Polsce wykonujących usługi, np. na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło od wielu lat postuluje o wliczanie do stażu pracy - warunkującego uprawnienia pracownicze - okresów działalności gospodarczej oraz rzeczywistej "pracy" świadczonej na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie chodzi o to, żeby ich cywilnoprawny stosunek przekształcać w pracowniczy stosunek pracy, ale o to, aby zyskali uprawnienia w sferze np. odpraw, nagród, świadczeń finansowych związanych z okresem zatrudnienia czy w kwestii uprawnień na gruncie ubezpieczeń społecznych.

Ważne Apel do Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: sprawa zaliczenia stażu pracy przedsiębiorcom nie jest rozwiązana od ponad 13 lat. Konieczne jest wprowadzenie powszechnych przepisów uwzględniających okresy prowadzenia działalności gospodarczej, a także świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, przy ustalaniu uprawnień pracowniczych związanych ze stażem pracy. Nasi czytelnicy podkreślają: "Uważam, że problem jest i duża niesprawiedliwość wobec osób prowadzących działalność gosp. Dlaczego jednoosobowa firma która zarabia na państwo i płaci podatki nie jest traktowana na równi z pracownikiem zatrudnionym w firmie...coś tu nie gra ale w tym kraju nigdy nie będzie normalnie a już broń boże sprawiedliwie".

"Ile jeszcze będziemy na to czekać...argumentacja idiotyczna ...a jeśli nie to dlaczego rolnikom się ma wliczać albo bezrobotnym...powinna powstać oddolna inicjatywa w tym temacie".

"Niewliczanie okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu to smutny dowód na nierówne podejście do własnego społeczeństwa w tym kraju. Przedsiębiorców traktuje sie jak dojne krowy.".

"Ale szanowna pani z ZUS przytulała od osób jdg składki na ubezpieczenie i to w dużej wysokości i zanizala do emerytury wiek dożycia mężczyzn niezgodnie z tabela z GUS, na którą pani szefowa tak często się powołuje. W ten sposób ZUS ukradł mi 300 tys , bo zamiast liczyć 76 lat wg tabeli GUS usrednial wg swojego wzoru dożycie do 83 lat. W dodatku wiele osób nie dożyło tych lat i ZUS je też ukradł rodzinom zmarłych. Dodam że po 40 latach zgromadziłem składek tyle że miałbym emeryturę o 1500 zł miesięcznie wyższą niż przyznał po 1,5 roku liczenia emerytury zus. Tak to żyje ZUS na konto ubezpieczonych a nawet zmarłych."