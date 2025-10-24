REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » "Ukryte zasoby" wciąż w cieniu. Dlaczego pracodawcy nie sięgają po nowe grupy pracowników?

"Ukryte zasoby" wciąż w cieniu. Dlaczego pracodawcy nie sięgają po nowe grupy pracowników?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 października 2025, 12:27
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska
rynek pracy, pracownicy, praca
"Ukryte zasoby" wciąż w cieniu. Dlaczego pracodawcy nie sięgają po nowe grupy pracowników?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mimo rosnących niedoborów kadrowych wielu przedsiębiorców wciąż nie sięga po tzw. ukryte zasoby rynku pracy – osoby starsze, kobiety opiekujące się bliskimi, młodych, cudzoziemców czy osoby z niepełnosprawnościami. O przyczynach tego zjawiska, barierach i potencjale, który może wzmocnić konkurencyjność polskich firm, opowiada Maja Dobrzyńska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

rozwiń >

Polski rynek pracy od kilku lat mierzy się z rosnącym deficytem pracowników. Zmiany demograficzne, migracje i dynamiczny rozwój gospodarczy powodują, że coraz trudniej o utrzymanie stabilnego zatrudnienia. Tymczasem wciąż istnieją grupy osób, które mogłyby zasilić rynek pracy, lecz z różnych powodów pozostają na jego marginesie. W ostatnim czasie ukazał się najnowszy raport Bilansu Kapitału Ludzkiego "Ukryte zasoby rynku pracy. Działania pracodawców wobec wybranych grup pracowników". O tym, kim są tzw. ukryte zasoby, dlaczego firmy rzadko po nie sięgają i co mogłoby to zmienić, rozmawiamy z Mają Dobrzyńską z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

REKLAMA

REKLAMA

"Ukryte zasoby" na rynku pracy - czyli kto?

Czym są ukryte zasoby i jakie czynniki sprawiają, że mimo rosnących niedoborów kadrowych wielu pracodawców wciąż nie sięga po ukryte zasoby rynku pracy?

Maja Dobrzyńska: „Ukryte zasoby” rynku pracy to grupy o obniżonej aktywności zawodowej, utrudnionym odstępnie do rynku pracy lub utrudnionej sytuacji na rynku pracy. W ramach naszego badania wybraliśmy do analiz następujące grupy takich osób: kobiety/opiekunowie osób zależnych, osoby starsze, osoby młode, cudzoziemcy (obywatele państw trzecich oraz UE), osoby z niepełnosprawnością.

Wielu pracodawców nie sięga po ukryte zasoby rynku ponieważ nie dostrzega jeszcze zagrożenia wynikającego ze zmniejszającej się podaży pracy. Ponadto pracodawcy wskazują na wyższe niż standardowo koszty pozyskania takiego pracownika (wynikające m.in. z: wyższych kosztów rekrutacji i/lub onboardingu i/lub dostosowania środowiska i stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracownika, konieczności zniesienia barier architektonicznych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych, zapewnienia niestandardowej obsługi prawnej procesu zatrudnienia, a następnie utrzymania pracownika w zatrudnieniu). Jednocześnie poważnym czynnikiem hamującym zatrudnianie takich osób jest niezamierzone postępowanie pracodawcy niezgodne z przepisami prawa i ryzyko kar finansowych, wynikające z niewiedzy na temat obowiązujących regulacji w zakresie zatrudniania i utrzymania pracownika z niepełnosprawnością w zatrudnieniu, braku orientacji nt. zmian w przepisach prawa (przede wszystkim dotyczy to mikro- i małych przedsiębiorstw pozbawionych wsparcia działów prawnych lub HR).

REKLAMA

Różne firmy – różne podejścia

Czy wśród badanych przedsiębiorców można zauważyć różnice w podejściu do zatrudniania osób z poszczególnych grup?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

MD: Tak, różnice między pracodawcami w podejściu do zatrudniania osób z analizowanych grup zależą od wielu czynników: branży/rodzaju działalności przedsiębiorstwa, powiązań kapitałowych, ale przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa cechuje pragmatyzm, większa elastyczność, zatrudnienie często opiera się o relacje interpersonalne i polega na zaspokajaniu bieżących potrzeb operacyjnych. W takich firmach inkluzyjność nie jest elementem świadomej strategii, a działania związane z zatrudnianiem i utrzymaniem w zatrudnieniu pracowników będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy są reaktywne i intuicyjne. Duże przedsiębiorstwa częściej mają sformalizowane procesy rekrutacyjne i świadomie kształtują strategie HR. W ich przypadku inkluzyjność często jest elementem strategii CSR i employer brandingu.

W jakich branżach najczęściej wdrażane są rozwiązania sprzyjające różnorodności i inkluzywności i z czego może to wynikać?

MD: W ramach badania jakościowego nie możemy udzielić odpowiedzi na to pytanie. Badanie ilościowe, które planujemy zrealizować w 2026 roku będzie miało na celu min. zdiagnozowanie, w których branżach najczęściej pracodawcy powodzią takie działania.

Jakie działania przynoszą efekty?

Jakie konkretne działania przynoszą najlepsze efekty w aktywizacji ukrytych zasobów?

MD: Ocena skuteczności realizowanych działań na poziomie konkretnego przedsiębiorstwa opiera się głównie na subiektywnych odczuciach pracodawców, ponieważ rzadko sprawdzają oni rzeczywiste efekty swoich działań – na przykład poprzez badanie satysfakcji pracowników. Nieliczni pracodawcy stosują narzędzia do anonimowego wyrażania opinii (ankiety, skrzynki opinii), przeprowadzają oceny pracowników czy też podejmują (usystematyzowane, planowe) rozmowy z pracownikami. Nawet jeśli takie badania są prowadzone, to najczęściej tylko w dużych firmach, które mają ku temu odpowiednie zasoby i możliwości. W firmach, gdzie takie badania są organizowane, obejmują one wszystkich pracowników w sposób ogólny, bez uwzględnienia specyfiki grup o niższej aktywności zawodowej. Zatem specyficzne potrzeby tych osób często pozostają niewidoczne.

Pandemia i wojna – katalizatory zmian

Czy pandemia lub inne wydarzenia ostatnich lat, takie jak napływ uchodźców z Ukrainy, wpłynęły na sposób, w jaki firmy postrzegają różnorodność pracowników i wykorzystanie potencjału grup dotychczas marginalizowanych?

MD: Nie badaliśmy tego bezpośrednio, ale z przeprowadzonych analiz i rozmów z pracodawcami wynika, że:

  • pandemia wpłynęła na zwiększenie ilości pracodawców, którzy proponują pracę zdalną swoim pracownikom (dotyczy to głównie specjalistów). Praca zdalna otwiera nowe możliwości dla przedstawicieli grup o niższej aktywności na rynku pracy – w szczególności dla osób młodych (np. uczących się, studiujących), opiekujących się osobami zależnymi oraz osób z niepełnosprawnościami, dla których codzienne dojazdy do pracy stanowią istotną barierę. Zatem pracodawcy oferują takie formy tym grupom pracowników lub jest to standard pracy obejmujący wszystkich pracowników w firmie.
  • wojna na Ukrainie zwiększyła dostępność migrantów na rynku pracy a badania wskazują na zmianę nastawienia pracodawców wobec zatrudniania cudzoziemców i postaw innych pracowników wobec tej grupy. Zmiany te są efektem pozytywnych doświadczeń współpracy, przełamywania stereotypów oraz nowego spojrzenia na bilans korzyści i potencjalnych wyzwań (ponownej oceny szans i ryzyk związanych z zatrudnianiem cudzoziemców).

Najtrudniejsze bariery do przełamania

W raporcie wskazano bariery utrudniające dostęp do rynku pracy. Które z nich są najtrudniejsze do przełamania z perspektywy samych firm?

MD: W ramach badania zdefiniowaliśmy mechanizmy, ale nie ocenialiśmy intensywności ich występowania (to etap badań ilościowych i dalszego przygotowania instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców).

Mechanizmy utrudniające dostęp do rynku pracy różnią się w zależności od grup, których dotyczą. Powszechnie występującymi mechanizmami są stereotypizacja i autostereotypizacja i deficyty elastyczności organizacyjnej (brak możliwości wyboru godzin, trybu pracy czy dostosowania wymiaru etatu). W przypadku kobiet i opiekunów mechanizmem utrudniającym wejście na rynek pracy często jest pułapka stabilnego świadczenia dla rodziców i opiekunów, w przypadku osób starszych - paradoks przedemerytalnej ochrony zatrudnienia, w przypadku osób z niepełnosprawnością - odstraszający efekt wymaganych dostosowań.

Mechanizmy te współwystępują i nie są od siebie niezależne. Przełamywanie ich jest długim i skomplikowanym procesem. Z pewnością pierwszym krokiem jest zmiana świadomości i postrzegania poszczególnych grup i walka ze stereotypami. Kolejnym krokiem są działania pracodawców dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych grup osób.

Różnorodność się opłaca

Czy można mówić o ekonomicznych korzyściach wynikających z włączania ukrytych zasobów?

MD: O korzyściach ekonomicznych wynikających z włączania ukrytych zasobów można mówić na dwóch poziomach: pojedynczego przedsiębiorstwa jak i całej gospodarki.

Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań pracodawcy kierują się przede wszystkim motywacją ekonomiczną. Prowadzenie równego rodzaju działań włączających zawsze na końcu ma na celu uzyskanie korzyści finansowych. Obniżenie kosztów zatrudnienia (poprzez uzyskanie dofinansowania na zatrudnienie OzN i zatrudnianie osób mających mniejsze wymagania dotyczące wynagrodzenia, np. cudzoziemców), zwiększenie liczby pracowników czy pozyskanie nowych klientów (przez zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy) służą wzmacnianiu wydajności i konkurencyjności firmy, co może przełożyć się na pozytywne wyniki finansowe.

Na poziomie gospodarki włączanie ukrytych zasobów rynku pracy oznacza min.: minimalizowanie niedoborów kadrowych hamujących wzrost gospodarczy, wzrost efektywności oraz podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw (poprzez tworzenie zespołów opartych na różnorodności), zmniejszenie bierności zawodowej lub wydłużenie aktywności zawodowej poszczególnych grup osób, a w konsekwencji zmniejszenie obciążenia finansowego państwa.

Co dalej? Kolejny etap badań

Jakie rekomendacje wynikające z raportu są najpilniejsze do wdrożenia, aby w pełni wykorzystać potencjał ukrytych zasobów i wzmocnić konkurencyjność polskiego rynku pracy?

MD: Obecnie jesteśmy na etapie badań jakościowych i nie formułowaliśmy jeszcze rekomendacji. Planujemy badania ilościowe, które pozwolą na sfomułowanie wniosków i rekomendacji w oparciu o wyniki badań na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw.

Powiązane
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. Potrzebne zaświadczenia z ZUS – wnioski będzie można składać już od stycznia
Zmiany w stażu pracy od 2026 r. Potrzebne zaświadczenia z ZUS – wnioski będzie można składać już od stycznia
Ukryte zasoby rynku pracy. Dlaczego warto korzystać z ich potencjału?
Ukryte zasoby rynku pracy. Dlaczego warto korzystać z ich potencjału?
Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych. Projekt zakłada podwyżki od 1 stycznia 2026 r.
Wyższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych. Projekt zakłada podwyżki od 1 stycznia 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych dla kierowców
24 paź 2025

Zawodowi kierowcy podejmują decyzję o złożeniu wypowiedzenia, a wtedy szansa na ich zatrzymanie jest minimalna. To nie jednostkowe przypadki, a branżowy standard. Okazuje się bowiem, że aż 70 proc. przedsiębiorstw przewozowych w Europie ma poważne lub bardzo poważne problemy kadrowe. Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych dla kierowców.
Nowe przepisy o stażu pracy to duże wyzwanie dla działów HR. E-teczka usprawni pracę nad dokumentacją pracowniczą
23 paź 2025

Dlaczego papierowe teczki nie wystarczą w nowej rzeczywistości prawnej? To narzędzie o ograniczonej użyteczności. Tymczasem nowe przepisy o stażu pracy, które wchodzą w życie już w styczniu 2026 roku, to duże wyzwanie dla działów HR. E-teczka znacznie usprawni pracę nad dokumentacją pracowniczą
Użyczanie pracowników do Niemiec – dokumenty, formalności, wszystko co trzeba wiedzieć
22 paź 2025

Użyczanie pracowników tymczasowych do Niemiec wiąże się̨ z koniecznością̨ uzyskania oficjalnego pozwolenia o nazwie Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis (inaczej licencji agencji pracy tymczasowej w Niemczech). Aby otrzymać to pozwolenie, w pierwszej kolejności niezbędne jest posiadanie wpisu działalności do rejestru agencji w Polsce, a następnie złożenie wniosku o uzyskanie licencji w Niemczech. Warto wiedzieć, że polskie firmy składają̨ wniosek o wydanie licencji zawsze w Bundesagentur für Arbeit w Düsseldorf. Jeśli Twoja firma chce użyczać pracowników tymczasowych do Niemiec – to świetnie trafiłeś, z tego artykułu przygotowanego we współpracy z firmą Euro-lohn dowiesz się, od czego należy zacząć, aby proces ten przebiegał sprawnie oraz zgodnie z niemieckim prawem pracy.
Co powinna zawierać idealna oferta pracy? Wygrywa skandynawski model pracy
22 paź 2025

Wyniki badania Antal, SPCC i Uniwersytetu SWPS „Pracodawca okiem przyszłych talentów” pokazują, że kultura organizacyjna może być ważniejsza niż wynagrodzenie za pracę. To skandynawski model pracy. Dowiadujemy się też, co powinna zawierać idealna oferta pracy.

REKLAMA

Mieliśmy brać przykład z pokolenia Z, a tymczasem ono się wypala. Młodzi częściej biorą zwolnienia lekarskie z powodów psychicznych
22 paź 2025

Eksperci wypowiadali się, że w wielu aspektach starsi pracownicy powinni brać przykład z pokolenia Z. Tymczasem raport Hays Poland i Fundacji OFF school „Gen Boost 2025. Młodzi redefiniują pracę” pokazuje mocne dane - aż 45% pracowników pokolenia Z doświadczyło wypalenia zawodowego, a przecież są to młodzi ludzie. Częściej biorą zwolnienia lekarskie z powodów psychicznych.
Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy [Nowe przepisy]
22 paź 2025

Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy. Nowe przepisy pozwalają na zaliczanie okresu pracy na umowach cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze. Jak pracownik może potwierdzić ten okres u pracodawcy? Na możliwość składania wniosków w ZUS trzeba jeszcze poczekać.
Chodzi o ZUS. Prezydent zdecydował: od 1 listopada, ale nie 2025 r. a 2026 r. ZUS udostępni dane płatnika m.in. bankom, instytucjom finansowym, instytucjom kredytowym oraz instytucjom pożyczkowym
22 paź 2025

Już za rok, w listopadzie 2026 r. będą obowiązywały przepisy, które sprawią, że ZUS udostępni dane płatnika bankom, instytucjom finansowym, instytucjom kredytowym oraz instytucjom pożyczkowym. Celem ustawy jest wprowadzenie systemowego mechanizmu umożliwiającego dostęp do danych przedsiębiorcy posiadającego konto płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez określone podmioty dokonujące weryfikacji jego sytuacji gospodarczej i finansowej.
W Polsce szybciej przybywa członkiń zarządów niż prezesek – kobiety w biznesie zwiększyły przychody o 6,9 mld
22 paź 2025

Firmy należące do kobiet w Polsce osiągnęły łącznie w 2024 r. ponad 112,9 mld zł przychodów, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę liczbę prezesek, członkiń zarządów i właścicielek, już ponad milion firm w Polsce kierowanych i zarządzanych jest przez kobiety. Ponad 31 proc. firm w województwie świętokrzyskim należy do kobiet. W duchu nagłaśniania przedsiębiorczości kobiet startuje XVII edycja konkursu Sukces Pisany Szminką organizowanego przez Fundację WłączeniPlus, najstarszej i największej tego typu inicjatywy w Polsce.

REKLAMA

Czy w zadaniowym czasie pracy istnieją nadgodziny?
21 paź 2025

Zadaniowy system czasu pracy to rozwiązanie, które coraz częściej pojawia się w firmach stawiających na elastyczność i efektywność. Pozwala on dopasować sposób pracy do specyfiki zadań i charakteru stanowiska.
Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 r. wypada w dniu zwolnienia lekarskiego i urlopu
21 paź 2025

Problem: Pracodawca wyznaczył dodatkowy dzień wolny za święto 1 listopada 2025 r. (Wszystkich Świętych) na dzień, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a inny pracownik będzie na urlopie. Czy dzień wolny w listopadzie im przepada? Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki tłumaczy zagadnienie.

REKLAMA