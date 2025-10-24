REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych dla kierowców

Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych dla kierowców

24 października 2025, 09:02
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
kierowcy, praca
Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych dla kierowców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zawodowi kierowcy podejmują decyzję o złożeniu wypowiedzenia, a wtedy szansa na ich zatrzymanie jest minimalna. To nie jednostkowe przypadki, a branżowy standard. Okazuje się bowiem, że aż 70 proc. przedsiębiorstw przewozowych w Europie ma poważne lub bardzo poważne problemy kadrowe. Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych dla kierowców.

rozwiń >

Zawodowi kierowcy rezygnują z pracy przez zmęczenie i niewygodę?

Zaczyna się różnie: od przeciążenia, stresu związanego z koniecznością dotrzymania terminów lub poczucia monotonii. Gdy nic nie zapowiada zmiany, motywacja do pracy jest coraz mniejsza, aż wreszcie zupełnie znika. Skutek?

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Zawodowi kierowcy podejmują decyzję o złożeniu wypowiedzenia, a wtedy szansa na ich zatrzymanie jest minimalna. To nie jednostkowe przypadki, a branżowy standard. Okazuje się bowiem, że aż 70 proc. przedsiębiorstw przewozowych w Europie ma poważne lub bardzo poważne problemy kadrowe, a dla kolejnych 18 proc. – umiarkowane.

Skutki odczuwa całe społeczeństwo: zakłócenia w łańcuchach dostaw prowadzą do problemów z zatowarowaniem sklepów, co wpływa na dostępność produktów i ich ceny. Jak właściciele firm mogą zapobiec tej sytuacji i dlaczego troska o dobrostan pracowników w trasie i podczas postoju jest najlepszą inwestycją w rozwój biznesu?

Branża TSL na kadrowym zakręcie

W badaniu przeprowadzonym w 2024 roku przedsiębiorcy działający w branży transportowej zostali poproszeni o ocenę biznesowych wyzwań w skali od 1 do 10. Listę czynników, które spędzają im sen z powiek, otwierają wysokie wynagrodzenia dla pracowników – średnia dla tej odpowiedzi wyniosła 8,89. W pierwszej szóstce z wynikiem 7,91 znalazła się także opcja dotycząca braku kierowców. Wynika z tego, że czynniki kadrowe są jednym z ważniejszych wyzwań w branży transportowej, tuż obok wysokich cen energii, nieuczciwej konkurencji czy regulacji dotyczących emisji. Być może nawet najważniejszym – w końcu to pracownicy stanowią siłę napędową każdego biznesu.

Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy?

Jak wyjaśnia Kamil Wolański, Kierownik Działu Ekspertów w Grupie Eurowag, nakłada się na to wiele psychologicznych i socjologicznych czynników.

REKLAMA

– Praca kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością – w pewnym zakresie za pojazd, towar czy dotrzymanie odpowiednich terminów. Do zawodowej presji możemy dodać stres związany z trudnymi warunkami podczas postojów, przede wszystkim perspektywą braku wolnych miejsc, ryzykiem kradzieży czy obawami o jakość zaplecza sanitarnego. Przeciążenie pracą, zmęczenie i brak warunków do odpoczynku są prostą drogą do wypalenia zawodowego. Nie możemy ponadto zapominać, że mówimy o pracy siedzącej, często naznaczonej monotonią. Te kwestie również wpływają na pogorszenie nastroju i kondycji, a czasami również na podjęcie decyzji o odejściu z pracy – mówi Kamil Wolański, Grupa Eurowag.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na drodze do lepszego samopoczucia kierowców

Wyzwania kadrowe nie pozostają bez echa wśród właścicieli firm transportowych. Ci z kolei podejmują różne działania, by zatrzymać dobrych i sumiennych pracowników. Aż 55 proc. przedsiębiorców wprowadza zmiany w organizacji pracy, z kolei 41 proc. decyduje się na znaczące podwyżki wynagrodzeń. Część firm próbuje rozwiązać bieżące problemy, poszukując pracowników w innych krajach (35 proc. odpowiedzi) lub rozwijając system wewnętrznych szkoleń (13 proc.). Jednak zaledwie co dziesiąty przedsiębiorca zdecydował się na wdrożenie programów typu wellness lub innych pozafinansowych benefitów .

– Najczęściej wskazywany przez przedsiębiorców czynnik, czyli reorganizacja pracy kierowców, nie powinien ograniczać się wyłącznie do kwestii czasu kierowania pojazdem. Przestrzeganie przepisów w tym zakresie jest priorytetem dla przedsiębiorców, ale obok tego, równie istotne jest słuchanie samych pracowników. Branie pod uwagę ich potrzeb oraz osobistych preferencji kierowców w zakresie stylu pracy i jazdy np. w wyborze kierunku, trasy, systemu, w jakim im się lepiej jeździ, wpływa pozytywnie na relacje i może zaowocować dłuższą współpracą. Ważny jest również komfort pracy kierowców, ich poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy. Aspekty te mogą zostać poprawione przy pomocy systemów telematycznych, które pozwalają zaplanować optymalną trasę i uniknąć typowych w życiu kierowcy problemów, na przykład niebezpiecznych miejsc czy stref ograniczeń dla samochodów ciężarowych. Tego typu ułatwienia zwiększają jakość i wydajność pracy, a jednocześnie redukują stres związany z nieprzewidzianymi zdarzeniami na trasie – tłumaczy Tomasz Czyż, Główny ekspert ds. rozwiązań technologicznych, Grupa Eurowag.

Elastyczne podejście do kierowcy może przynieść wiele dobrego firmie

Ekspert Tomasz Czyż dodaje, że elastyczne podejście do kierowcy może przynieść wiele dobrego firmie - Oferowanie kierowcom różnych systemów jazdy pozwala niekiedy zrekrutować większą ich liczbę, bo niektórzy wolą jeździć w modelu 2/2 (dwa tygodnie w trasie, dwa w domu), a inni 3 na 1. Ograniczanie więc pracy do jednego, wybranego już schematu może skutkować tym, że pracodawca zmierzy się z mniejszą dostępnością kierowców. Warto także pamiętać o tym, że w branży TSL bardzo dobrze działa system rekomendacji pracodawców – zadowoleni kierowcy często polecają dane miejsce pracy, a za nowego pracownika, truckerzy mogą otrzymać dodatkowe benefity – zaznacza ekspert.

Komfort na trasie przekłada się na biznes

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie. Przede wszystkim ogranicza ryzyko wypalenia zawodowego i rezygnacji z pracy, co aktualnie jest jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców z branży TSL. Kwestia ta nie dotyczy wyłącznie jednego biznesu – zatrzymanie kierowców w pracy poprawi sytuację wielu innych firm korzystających z usług transportowych, co przełoży się na komfort całego społeczeństwa. Wielu konsumentów nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, że to właśnie braki kadrowe w branży transportowej mogą być przyczyną braku określonych produktów na sklepowych półkach czy wydłużonego czasu oczekiwania na zamówiony w sieci towar.

– Z własnego doświadczenia wiem, jak wygląda praca na trasie i ile satysfakcji może przynieść. Dzięki temu, że wybrałam tę ścieżkę kariery, przeżyłam wiele ciekawych przygód i odwiedziłam kilkadziesiąt krajów na całym świecie. Po drugiej stronie zawodowych blasków są jednak również cienie. Poczucie samotności, wyzwania na trasie, obawy związane z poruszaniem się po nowych miejscach czy przebywaniem na nieco mniej znanym postoju – te sytuacje i emocje również nie są mi obce. Podczas webinaru podzielę się swoimi doświadczeniami z pracy, a także zdradzę kilka sposobów na pokonanie zawodowej rutyny, przyciągnięcie nowych pracowników do firmy i zatrzymanie tych, którzy myślą o odejściu – wyjaśnia Iwona Blecharczyk.

Wygodny i czysty postój poza zasięgiem

O skali wyzwań, z którymi mierzą się kierowcy, świadczą dane Komisji Europejskiej. Aktualnie na terenie UE brakuje ponad 390 tys. miejsc parkingowych dla kierowców zawodowych, a według szacunków do 2040 roku liczba ta przekroczy 480 tys. . Dostępne parkingi nie spełniają podstawowych oczekiwań kierowców. Jedynie 2 proc. badanych określa je jako czyste , a coraz poważniejszym wyzwaniem jest zapewnienie kierowcom bezpieczeństwa, ochrony przed kradzieżą, a nawet dostępu do pryszniców czy toalet.

Źródło: LIGHTSCAPE Sp. z o.o.

Źródło: INFOR
Kadry
Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych dla kierowców

24 paź 2025
24 paź 2025

Zawodowi kierowcy podejmują decyzję o złożeniu wypowiedzenia, a wtedy szansa na ich zatrzymanie jest minimalna. To nie jednostkowe przypadki, a branżowy standard. Okazuje się bowiem, że aż 70 proc. przedsiębiorstw przewozowych w Europie ma poważne lub bardzo poważne problemy kadrowe. Dlaczego zawodowi kierowcy rezygnują z pracy? KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych dla kierowców.
REKLAMA