Zmiany dla niepełnosprawnych. Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu oraz kart parkingowych do 31 marca 2025

Jest ustawa! Niepełnosprawni nie muszą się martwić, że stracą stopień czy ważność orzeczeń

Na szczęście zaszły już zmiany dla niepełnosprawnych w sprawie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Jest ustawa podpisana przez Prezydenta RP, weszła w życie 3 sierpnia 2024 r. Chodzi o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności, wiele osób na to czekało. Można zatem zachować status osoby niepełnosprawnej przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia. Co teraz trzeba zrobić w sprawie orzeczeń?

Przedłużenie ważności kart parkingowych do 31 marca 2025

Przepis ustawy stanowi, że wydłużony został do dnia 31 marca 2025 r. termin ważności kart parkingowych, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których termin ważności upływa do dnia 30 września 2024 r.

Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności

W dniu 3 sierpnia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1165, dalej jako: ustawa). Ustawa była potrzebna i długo wyczekiwana, a wszystko za sprawą tego, że konieczne było wdrożenie przepisów niwelujących i usuwających negatywne skutki upływu, z dniem 30 września 2024 r., terminów ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności. Terminów wydłużonych ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 2768). To właśnie ww. wskazaną regulacją zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego pewne rozwiązania prawne, które doprowadziły do sytuacji, że orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowały ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429), albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Zachowanie statusu osoby niepełnosprawnej przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia

Dzięki wprowadzonym ostatnio przepisom, które już weszły w życie, istnieje możliwość zachowania statusu osoby niepełnosprawnej przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia, a tym samym zabezpieczają te osoby przed utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu

W myśl ustawy osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony będzie mogła wystąpić do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z wnioskiem o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia. Wcześniej obowiązujące regulacje wskazywały na termin nie wcześniejszy niż na 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia. Był to termin za krótki, który powodował liczne komplikacje.

Aż 3 miesiące na ponowne złożenie wniosku dla osób poniżej 16 roku życia, które będą ubiegały się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Jak wynika z przepisów w jeszcze lepszej sytuacji znajdują się niepełnoletnie osoby niepełnosprawne, ponieważ mają nie 2 a 3 miesiące na złożenie wniosku.

Ważne Zatem w stosunku do osób poniżej 16 roku życia, które będą ubiegały się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, będzie można złożyć wniosek o wydanie tego orzeczenia do 3 miesięcy przed upływem terminu ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności. W ustawie wprowadzone zostało również rozwiązanie umożliwiające zachowanie ważności dotychczasowych orzeczeń ustalających niepełnosprawność albo orzeczeń ustalających stopień niepełnosprawności, do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność - pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności odpowiednio orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

W zakresie orzeczeń o niepełnosprawności, wprowadzono zastrzeżenie, że zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

Nowy obowiązek przewodniczącego powiatowego zespołu: zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku oraz określenie terminu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności

Ustawa nałożyła na przewodniczącego powiatowego zespołu obowiązek wydawania, każdej osobie składającej wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności odpowiednio orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia potwierdzającego złożenie tego wniosku oraz określającego termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.