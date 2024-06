Czy opłaca się przejść na emeryturę w czerwcu?

"Mój mąż najpierw musiał pracować do 67 lat bo rząd (…) podniósł wiek emerytalny!Pózniej ze względu na widmo prywatyzacji na siłę wysłano go w czerwcu na emeryturę! Nikt nie mówił że czerwcowe emerytury są zaniżone! Z emerytury korzystał tylko przez 5 lat! Teraz ja pobieram rentę rodzinną i nikt nie jest w stanie mi powiedzieć czy moje renta zostanie przeliczona i czy dostanę wyrównanie tego co zabrano mężowi!Pani w ZUS była opryskliwa i jedno co mi powiedziała to to,że mam czekać na decyzję Sejmu! No to czekam! Obym doczekała!".