Rekordowy wzrost na kontach emerytalnych: kogo dotyczy?

Jak podaje resort pracy doszło do rekordowego wzrost na kontach emerytalnych. Jednak nie wszyscy emeryci zobaczą te podwyżki. Generalnie stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS zwiększył się o 521,7 miliarda złotych w wyniku rocznej waloryzacji składek. Okazuje się, że jest to większy wzrost niż w 2023 r., kiedy wyniósł on ok. 450 miliarda złotych.

