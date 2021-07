Sklepiki szkolne i piloci wycieczek - postojowe i zwolnienie z ZUS

Sklepiki szkolne i piloci wycieczek otrzymają postojowe i zwolnienie z ZUS. Do kiedy można składać wnioski? Jakie kody PKD obejmuje wsparcie?

Sklepiki szkolne i piloci wycieczek otrzymają postojowe i zwolnienie z ZUS

Sklepiki szkolne, które poniosły straty z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID19 otrzymają pomoc. Przedsiębiorcy mogą liczyć na świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wsparcie otrzymają także piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Wnioski można składać od 23 lipca.

Kody PKD

Reklama

Nowelizacja Tarczy antykryzysowej zakłada pomoc przedsiębiorcom, którzy w jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków (PKD 47.11.Z i 47.19.Z). Choć formalnie ich działalność nie była objęta restrykcjami, to ze względu na zamknięcie szkół, dotkliwie odczuli skutki lockdownu.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne będą mogli liczyć na wsparcie ZUS – świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad, grudzień 2020, styczeń, luty, marzec 2021

Jeśli przychód z działalności gospodarczej w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40 % w porównaniu do przychodu z września 2019 r. lub września 2020 r., przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za listopad - grudzień 2020 r. oraz styczeń - marzec 2021 r. i złożyć wniosek RDZ-SK. Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia z ich płacenia, będą mogli złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).

Zwolnienie z ZUS dla pilotów wycieczek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku mogą być także zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A). Wniosek RDZ-M będzie można składać od 23 lipca do końca września.

Postojowe

Świadczenie postojowe będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach przedsiębiorca zanotował spadek przychodów o co najmniej 40%. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby uzyskać świadczenie trzeba będzie złożyć wniosek RSP-SK.

Do kiedy wniosek?

Wszystkie wnioski można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie – przez platformę PUE ZUS. Tam również zamieścimy informację o statusie wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz.1192).