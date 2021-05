Postojowe z ZUS - czy to jest pomoc publiczna? Odpowiedź znajduje się w art. 15zzzh ust 1 ustawy covidowej.

Postojowe z ZUS

Reklama

Świadczenie postojowe przyznaje Tarcza Antykryzysowa czyli Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jest to jedna z form wsparcia przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z powodu trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się z powodu epidemii COVID-19. Świadczenie postojowe wypłaca ZUS na wniosek zainteresowanego podmiotu, któremu tarcza przyznaje takie prawo. Uprawnieni do postojowego określani są rodzajem prowadzonej działalności, a więc kodami PKD. Nalezy spełniać także inne wymogi, jak spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do określonych miesięcy. Więcej na temat postojowego przeczytasz w artykule: Postojowe - marzec i kwiecień 2021 r.

Możliwość ubiegania się o postojowe była kilka razy przedłużana ze względu na kolejne obostrzenia i lockdowny. Skutkowały one zamknięciem wielu branż bądź ograniczeniem działalności licznych firm.

Czy postojowe to pomoc publiczna?

Niektóre świadczenia przysługujące przedsiębiorcy wymagają uprzedniego wskazania pomocy publicznej, z jakiej dany podmiot już skorzystał. To samo dotyczy wsparcia z tytułu COVID-19. Czy postojowe stanowi zatem pomoc publiczną? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 15zzzh ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten wylicza, jakie wsparcie udzielane w związku z pandemią stanowi pomoc publiczną:

"Wsparcie:

1) o którym mowa w art. 15gga, art. 15ka, art. 15kb, art. 15m, art. 15m1, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zs1, art. 15zs2, art. 15zzb–15zze, art. 15zze2, art. 15zze4, art. 31zo oraz art. 31zy10,

Reklama

2) udzielone na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19 – w przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu

– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce."

Należy zatem prześledzić, czy wskazane przepisy regulują świadczenie postojowe - art. 15gga, art. 15ka, art. 15kb, art. 15m, art. 15m1, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zs1, art. 15zs2, art. 15zzb–15zze, art. 15zze2, art. 15zze4, art. 31zo oraz art. 31zy10. Nie ma w tym wyliczeniu art. 15zq, który traktuje o świadczeniu postojowym. Postojowe z ZUS nie stanowi więc pomocy publicznej. Natomiast dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15zs1) i jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15zs2) stanowią pomoc publiczną. Są to formy pomocy przyznawane kolejnymi Tarczami Antykryzysowymi.

Pomoc publiczna - COVID-19

Analizując wyżej wymienione przepisy, pomoc publiczną stanowi:

świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga) wypłata środków pieniężnych na poczet imprezy turystycznej (art. 15ka) środki z Turystycznego Funduszu Zwrotów (art. 15kb) wsparcie finansowe osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z budżetu państwa (art. 15m) wsparcie finansowe w postaci pomocy socjalnej, twórców i artystów (art. 15m1) zwolnienie z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 15p) przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości (art. 15q) zaniechanie w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (art. 15za ust. 2) dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15zs1) jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15zs2) przyznanie przez starostę, na podstawie zawartej umowy, części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc) jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd) jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15 zzda) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej (art. 15zze2) środki z Funduszu Pracy udzielane mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w postaci jednorazowej dotacji (art. 15zze4) zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności na wniosek płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (art. 31zo) odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (art. 31zy10)

Polecamy: Dziennik Gazeta Prawna – wydanie cyfrowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1842)