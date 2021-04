Tarcza 9.0 - jakie wsparcie z ZUS?

Tarcza 9.0 - jakie zmiany?

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać ze zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r., jeżeli będą spełnione nowe określone warunki. Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego maksymalnie do pięciu świadczeń postojowych.

Tarcza 9.0 - rozporządzenie

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wejdzie one w życie 4 maja. Z nowych przepisów wynika, że z pomocy będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki pandemii.

reklama reklama



Tarcza 9.0 - dla kogo?

- To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Zwolnienie z ZUS i postojowe za marzec i kwiecień 2021 r.

Według rzeczniczki, przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień, a wnioski w tej sprawie będą mogli składać od 4 maja – online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu, o co najmniej 40 proc.

Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r.

- Nowością jest tu, więc możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Do kiedy wniosek o zwolnienie z ZUS?

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Postojowe z ZUS - zmiany

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.) . Wniosek wyłącznie online o postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.