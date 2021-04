Postojowe - marzec i kwiecień 2021 r.

Postojowe za marzec i kwiecień 2021 r. – Tarcza 9.0

Świadczenie postojowe za marzec i kwiecień bądź tylko za kwiecień 2021 r. przyznaje Tarcza 9.0. Wprowadza ją rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19. Przedłużenie wypłaty postojowego było konieczne ze względu na wydłużenie obostrzeń zamykających konkretne branże. Tarcza 9.0 dodaje także nowe branże do grona uprawnionych do wsparcia z ZUS. To bowiem ZUS zajmuje się wypłatą postojowego. Są to branże zamknięte w efekcie kumulacji III fali pandemii koronawirusa. Jakie kody PKD dodano do możliwości skorzystania z postojowego?

Postojowe branżowe – beauty, fitness, gastronomia, hotelarstwo

Postojowe dla określonych branż można nazywać postojowym branżowym. Dotyczy takich branż jak beauty, fitness, gastronomia czy hotelarstwo. Dokładna lista podmiotów uprawnionych do skorzystania z pomocy wymienia określone kody PKD. Tylko przedsiębiorca, którego przeważająca działalność określona jest wskazanymi w rozporządzeniu kodami PKD, może ubiegać się o postojowe za marzec i kwiecień 2021 r. Rozpatrując wnioski o postojowe, ZUS bierze pod uwagę kod PKD na dzień 31 marca 2021 r.

Postojowe – komu się należy czyli kody PKD

Kody PKD uprawnione do postojowego wskazano w § 4 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia RM w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 49.39.Z, 51.10.Z (transport lotniczy pasażerski), 52.23.Z (działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy), 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Kody pogrubione to kody dodane nowym rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Jakie warunki należy spełnić do postojowego z ZUS?

Wszyscy przedsiębiorcy wykazujący w rejestrze REGON na dzień 31 marca 2021 r. przeważającą działalność z powyższymi kodami PKD mogą starać się o postojowe lub dodatkowe postojowe po spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Najważniejszy z nich dotyczy spadku przychodów. Spadek ten musi wynosić co najmniej 40% i musi dotyczyć jednego z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o postojowe. Do jakiego miesiąca porównuje się spadek przychodów? Liczy się go w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Nowością wprowadzoną Tarczą 9.0 jest odniesienie przychodu do lutego 2020 r. czyli miesiąca sprzed pandemii COVID-19.

Ile wynosi postojowe?

Wysokość świadczenia postojowego nie ulega zmianie. Wynosi 2080 zł albo 1 300 zł.

Ile razy można otrzymać postojowe?

Istotną zmianą wynikającą z Tarczy 9.0 jest możliwość aż 5-krotnego uzyskania postojowego. Dla porównania Tarcza 8.0 przyznawała maksymalnie 3-krotną wypłatę postojowego. O tym, kto może otrzymać postojowe jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie i pięciokrotnie decyduje nowe brzmienie § 5 rozporządzenia:

1) jednokrotnie - osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z oraz osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4;

2) maksymalnie dwukrotnie - osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z;

3) maksymalnie czterokrotnie - osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

4) maksymalnie pięciokrotnie - osobie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

Gdzie i jak złożyć wniosek o postojowe?

Świadczenie postojowe przyznaje się na wniosek składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 15zs ustawy covidowej). Osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie) składają go za pośrednictwem zleceniodawcy czy zamawiającego. Wszelkie informacje, które powinien zawierać wniosek i załączniki do wniosku znajdują się w art. 15zs ust. 3-5 ustawy covidowej.

Wniosek o postojowe i dodatkowe postojowe można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez PUE ZUS. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Jak złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe?

Wnioski o świadczenie postojowe można złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 371)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 713)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1842)