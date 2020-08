Dodatek aktywizacyjny a zawieszenie zasiłku dla bezrobotnych

Zawieszenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych a dodatek aktywizacyjny

Zawieszenie prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie pozbawia statusu osoby bezrobotnej. Co z dodatkiem aktywizacyjnym? Czy w przypadku znalezienia pracy w okresie zawieszonego zasiłku dodatek aktywizacyjny może być przyznany?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, której przyznano prawo do zasiłku oraz która podjęła zatrudnienie samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd do pracy na niepełny etat i z wynagrodzeniem niższym od minimalnego.





Wysokość dodatku aktywizacyjnego

Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości:

do 50% zasiłku dla bezrobotnych wypłacany przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek dla bezrobotnych, w przypadku podjęcia pracy z własnej inicjatywy;

wypłacany przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek dla bezrobotnych, w przypadku podjęcia pracy z własnej inicjatywy; w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek.

Kiedy następuje zawieszenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

W przypadku nabycia prawa do dodatku solidarnościowego, prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium ulega zawieszeniu z mocy prawa na okres od nabycia prawa do dodatku solidarnościowego do dnia jego utraty. Oznacza to, że decyzja administracyjna o zawieszeniu wypłaty zasiłku nie będzie wydawana.

W okresie zawieszenia zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium nie są wypłacane. Wypłata tych świadczeń zostaje przesunięta na okres po zakończeniu pobierania dodatku solidarnościowego.

Dodatek aktywizacyjny w okresie zawieszenia zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany od dnia rejestracji lub po okresie 90-dniowej karencji, w zależności od tego, w jaki sposób została rozwiązana umowa o pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rejestrację.

W okresie karencji dodatek aktywizacyjny nie przysługuje. Może on być przyznany dopiero w momencie pobierania zasiłku.

Dodatek aktywizacyjny w okresie otrzymywania dodatku solidarnościowego

Zawieszenie prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w okresie otrzymywania dodatku solidarnościowego nie jest jednak tym samym, co karencja. Osobie, której przyznano dodatek solidarnościowy oraz której zawieszono wypłatę zasiłku dla bezrobotnych na okres pobierania tego dodatku przysługuje prawo do dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia zatrudnienia. Dodatek solidarnościowy nie będzie wówczas wypłacany.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.