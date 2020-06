Dodatek solidarnościowy a zwolnienie lekarskie

Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim można wnioskować o dodatek solidarnościowy?

Wiele osób zadaje pytanie, czy zwolnienie lekarskie, a więc pobieranie zasiłku chorobowego wyklucza możliwość starania się o dodatek solidarnościowy. Otrzymaliśmy odpowiedź z ZUS, że nie. Jeśli umowa o pracę została rozwiązana po 15 marca 2020 r. lub umowa na czas określony wygasła po tej dacie i ubezpieczony przechodzi od razu na zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, może składać wniosek o dodatek solidarnościowy. Nie zawsze jednak się to opłaca.

Gdy dodatek solidarnościowy zostanie jej przyznany, nie będzie przysługiwał jej już zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Przed złożeniem wniosku o dodatek należy więc obliczyć, która z wypłat jest bardziej korzystna. Nie można bowiem pobierać dodatku i zasiłku jednocześnie.

Nie można pobierać jednocześnie dodatku solidarnościowego i zasiłku chorobowego.

Warto wziąć pod uwagę, że zazwyczaj zasiłek chorobowy (80% pensji) jest wyższy niż dodatek solidarnościowy. Jeśli więc przyznanie dodatku sprawia, że traci się wypłatę „chorobowego”, lepiej odłożyć to w czasie. Stąd docierają do ZUS prośby o wycofanie wniosku o dodatek solidarnościowy od osób, które złożyły go, a przebywają aktualnie na e-ZLA, gdyż wypłata z tego tytułu jest dla nich korzystniejsza.

Złożenie wniosku w danym miesiącu, powoduje wypłatę dodatku już od tego miesiąca. Jeśli dana osoba przebywała np. w czerwcu długi czas na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu otrzyma wyższą kwotę (80% wynagrodzenia), warto poczekać z wnioskiem o dodatek solidarnościowy do lipca.

Pacjent ma do 5 lipca zasiłek chorobowy i składa w czasie jego trwania wniosek o dodatek solidarnościowy. Otrzyma wówczas dodatek solidarnościowy za lipiec, ale już nie dostanie zasiłku chorobowego za okres od 1 do 5 lipca.