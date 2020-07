Dodatek solidarnościowy a podjęcie pracy

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Wynosi 1400 zł netto. Przysługuje osobie, która utraciła pracę po dniu 15 marca 2020 r. z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem (COVID-19). Składając wniosek do końca czerwca, można było otrzymać dodatek aż 3 razy. Świadczenie to przysługuje bowiem od początku czerwca do końca sierpnia tego roku (3 miesiące). Więcej informacji na temat warunków otrzymania świadczenia znajduje się w artykule: Dodatek solidarnościowy - warunki, wniosek EDS, przykłady. A co w przypadku podjęcia pracy w trakcie pobierania dodatku solidarnościowego?

Podjęcie pracy

Dodatek solidarnościowy mogą pobierać wyłącznie osoby bezrobotne. Jeśli osoba, która utraciła pracę po 15 marca z powodu koronawirusa, znajdzie nowe zatrudnienie, nie otrzyma dodatku. Natomiast podjęcie pracy już w trakcie pobierania dodatku wyklucza możliwość otrzymania dodatku solidarnościowego za miesiąc, w którym została podjęta. dotyczy to także przepracowania w danym miesiącu tylko jednego dnia.

Zgodnie bowiem ze wspomnianą ustawą uzyskanie tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. podjęcie pracy) jest równoznaczne z brakiem prawa do dodatku solidarnościowego za cały ten miesiąc.