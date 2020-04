PYTANIA:

1. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony. Firma, w której pracuję, zatrudnia do 10 osób. Czy to prawda, że w tym przypadku dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS?





2. Pracodawca poinformował mnie, że muszę sama złożyć wniosek do ZUS o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Postąpiłam zgodnie z zaleceniem, ale przeczytałam w internecie, iż moje oświadczenie powinien złożyć pracodawca. Czy to prawda? Kto składa wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do ZUS?

ODPOWIEDŹ:

1. "Tak, to prawda, ale wniosek składamy bezpośrednio do ZUS tylko wtedy, gdy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą. Zawsze gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenia, wtedy o zasiłek występujemy bezpośrednio do swojego pracodawcy. Właściciel małej firmy przesyła (składa) wniosek bezpośrednio do ZUS zarówno za siebie samego, jeśli jest to firma jednoosobowa, jak i swoich pracowników, jeśli ich zatrudnia. Jednocześnie apeluję do pracodawców o nie odsyłanie pracownika z wnioskiem do ZUS, bo my i tak zwrócimy się wtedy do pracodawcy o wysłanie do nas jako uzupełnienia oświadczenia pracownika zaświadczenia Z-3 lub Z-3a – bez tego załącznika nie możemy wypłacić pieniędzy. Gdy pracownik złoży wniosek bezpośrednio do pracodawcy, wtedy oświadczenie o zasiłku wraz z odpowiednim załącznikiem wysyła do nas pracodawca co znacznie skraca czas obiegu dokumentów i szybciej możemy wypłacić zasiłek." - wyjaśnia Iwona Kowalska –Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - "Wypłata z ZUS nie następuje z automatu, gdy wpływa do nas wniosek - sprawdzamy, czy wnioskodawca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, bo to z tego funduszu jest wypłata. Zasiłek nie obciąża funduszu płac pracodawcy, gdyż jest wypłacany albo bezpośrednio przez ZUS (firmy do 20 pracowników) lub przez pracodawcę, który odlicza kwotę wypłaconych zasiłków od składek płaconych do ZUS." - dodaje.

2. "Pracownik zatrudniony w małej firmie (do 20 osób) może także sam złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS, ale to znacznie wydłuża procedurę. W takiej sytuacji my zwracamy się do pracodawcy o przesłanie do nas druku - Z3, jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę lub Z3a, jeśli to umowa zlecenia. Jeśli wniosek jest składany bezpośrednio do pracodawcy, wówczas to pracodawca od razu po załączeniu do wniosku o zasiłek odpowiedniego formularza – wysyła go do ZUS. Szybciej, prościej, mniej procedur i pracy dla nas, pracownika i pracodawcy." - Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa dolnośląskiego.