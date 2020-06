Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 12 lipca 2020 r. Tarcza 4.0, która weszła w życie 24 czerwca wydłużyła zasiłek z mocą wsteczną od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r. Dała możliwość ponownego przedłużania zasiłku mocą rozporządzeń. Co z wnioskami złożonymi przed 24 czerwca?