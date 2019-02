Bezpłatna rehabilitacja lecznicza z ZUS - dla kogo, skierowanie

Jesteś ubezpieczony, aktywny zawodowo, ale stan twojego zdrowia pogarsza się i grozi niezdolnością do pracy? Wystąp do ZUS o skierowanie na rehabilitacje leczniczą. W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało ponad 4 tys. Pomorzan.

ZUS wysyła Polaków do sanatoriów od 20 lat. W tym czasie z rehabilitacji skorzystało blisko 1,5 mln osób. W 2018 roku było ich ponad 90,5 tys. osób. Większość z nich (76,7 tys.) cierpiała na schorzenia narządu ruchu, układu krążenia (5,2 tys.) i problemy psychosomatyczne (blisko 3 tys.).

reklama reklama

Bezpłatna rehabilitacja skierowana jest do osób aktywnych zawodowo, które w wyniku choroby lub urazu są zagrożone utratą zdolności do pracy. Celem programu to zawczasu przeciwdziałać pogarszającemu się stanowi zdrowia, umożliwiając tym samym ubezpieczonemu dalszą aktywność zawodową, a jednocześnie pomagać skutecznie zadbać o zdrowie. Czas jest tu kluczowy, gdyż kolejne miesiące pracy mimo pogarszającego się zdrowia mogą przynieść nieodwracalne skutki.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Aby uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą trzeba mieć stosowne orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS. Taki dokument orzecznik może wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy lub podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Jeśli orzecznik wyda pozytywną decyzję, zainteresowany otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków w woj. pomorskim wynosi ponad 82%

W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył ponad 201 mln zł na zadania z zakresu prewencji rentowej, w tym ok. 190 mln zł na samą rehabilitację leczniczą. Co ważne, osoba skierowana na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem lekarz wystawi zwolnienie.

W minionym roku ponad 4 tys. Pomorzan skorzystało z rehabilitacji leczniczej oferowanej przez ZUS. Do sanatorium wyjeżdżają już nawet nastolatkowie, jednak najwięcej osób korzystających z rehabilitacji jest w wieku 50 – 59 lat.

Obecnie ZUS prowadzi program rehabilitacji w prawie 100 ośrodkach rehabilitacyjnych, m.in. w Ciechocinku, Krynicy, Ustroniu, Nałęczowie, czy Kołobrzegu. W woj. pomorskim ZUS podpisał umowę z 8 placówkami. W tym roku Zakład planuje podpisanie umów z kolejnymi placówkami. W ramach rehabilitacji Zakład gwarantuje pięć lub nawet sześć zabiegów leczniczych dziennie. Istotny jest fakt, że z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS. Blisko połowa osób, które z niej korzystają wraca do aktywności zawodowej. Dla porównania, jeszcze w 2006 roku było to nieco ponad 28 proc., a w 2012 roku – ok. 38 proc. Niezdolności do pracy jest coraz rzadszym scenariuszem, mimo, że do niedawna była dla osób z pogarszającym się zdrowiem jedyną perspektywą.

Więcej informacji jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą na stronie www.zus.pl/rehabilitacja