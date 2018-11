Świadczenie pielęgnacyjne w 2019 roku - wyższa kwota, wniosek (druk)

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń rodzinnych, o które mogą ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawnym członkiem rodziny jest osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komu przysługuje świadczenie

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 17 ust.1), świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

reklama reklama

- matce lub ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- osobie będącej rodziną zastępczą,

- innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Ponadto o świadczenie mogą ubiegać się osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, nie ma ustanowionego opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Istotny wiek

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Osobom, które zajmują się dorosłym członkiem rodziny, czyli niespełniającym wymogu wieku – np. syn opiekuje się matką, czy niepełnosprawność powstała w wieku 30 lat – przyznawany jest specjalny zasiłek opiekuńczy.

Więcej na ten temat przeczytasz ->>> Specjalny zasiłek opiekuńczy - zmiany 2018/2019

Ważny wyrok TK

W wyroku z dnia 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 38/13) orzekł, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w art. 17 ust. 1b ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. Wyrok, choć korzystny dla osób opiekujących się dorosłym, niepełnosprawnym członkiem rodziny niewiele zmienił w ich sytuacji, bowiem do tej pory nie została znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych, na podstawie której ustalane jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wysokość

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku płaca minimalna będzie wynosiła 2250 zł). Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 1583 zł miesięcznie. W 2018 roku wynosi 1477 zł. Oznacza to wzrost o 106 zł.

Zbieg świadczeń

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Wniosek

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Złożenie wniosku jest wolne od opłat.

Aktualny wniosek o świadczenie pielęgnacyjne możesz pobrać >>>TUTAJ<<<

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019,

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,