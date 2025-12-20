Święta Bożego Narodzenia czy Sylwester za granicą - pamiętaj o jednym ważnym dokumencie. W tym intensywnym czasie przygotowań do Świąt i gorączkowych zakupów, nie trudno o wypadek czy inne nieszczęśliwe zdarzenie. Szczególnie jeżeli jest się za granicą warto pamiętać o posiadaniu tego "plastiku".

rozwiń >

Święta czy Sylwester 2025/2026 za granicą - nie zapomnij o tym

Komisja Europejskie alarmuje: wyjeżdżasz za granicę na Boże Narodzenie? Nie zapomnij o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wyjazdy za granicę na Święta czy wakacje mogą być ekscytujące, ale wypadki również się zdarzają. Podczas podróży Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia dostęp do niezbędnych usług medycznych w Europie.

Ważne EKUZ cieszy się popularnością Jak podaje Komisja Europejska, według najnowszych dostępnych danych kartę EKUZ posiada około 235 mln Europejczyków, co stanowi ponad połowę populacji UE.

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ to dokument unijny, który ma na celu potwierdzenie prawa do bezpłatnego leczenia w każdym innym państwie UE lub EFTA, niż to z którego dana osoba pochodzi. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Każdy członek rodziny otrzymuje swoją kartę, także dziecko. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

Karta EKUZ jest ważna we wszystkich krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, a także w Wielkiej Brytanii.

Co obejmuje EKUZ?

W ramach EKZU ma się tylko prawo do leczenia:

niezbędnego i nieplanowanego - karta EKUZ obejmuje wszelkie niezbędne zabiegi opieki zdrowotnej świadczone przez państwo, których nie można odłożyć do czasu powrotu z pobytu za granicą.

w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,

na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i np. Polak za granicą musi za to zapłacić).

Ważne Należy pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróżnego. Nie obejmuje prywatnej opieki zdrowotnej ani kosztów, takich jak lot powrotny do kraju ojczystego lub zagubione/skradzione mienie

Czy EKUZ jest wydawany za darmo?

Tak, kartę EKUZ można otrzymać za darmo. EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ można złożyć:

Osobiście w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną; Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP); Przez Internetowe Konto Pacjenta.

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA (np. górskich akcji ratunkowych). Jeżeli więc planujesz spędzić Święta Bożego Narodzenia np. na włoskich czy francuskich stokach narciarskich - warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków;

kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu). EKUZ nie pokrywa kosztów podróży w celu uzyskania pomocy medycznej oraz nie gwarantuje bezpłatnych usług. Ponieważ system opieki zdrowotnej w każdym kraju jest inny, usługi, które nic nie kosztują w kraju, mogą nie być bezpłatne w innym kraju

Ważne EKUZ TO NIE EKUS

Czym jest European Social Security Pass - Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego (EKUS)

W planie działania Europejskiego filaru praw socjalnych w marcu 2021 r. rozpoczęto pilotażowy projekt mający na celu zbadanie do 2023 r. wykonalności wprowadzenia europejskiego zabezpieczenia społecznego. W założeniu EKUS przyczyniłaby się do poprawy możliwości przenoszenia praw do zabezpieczenia społecznego ponad granicami poprzez cyfrową weryfikację ubezpieczenia społecznego i uprawnień obywateli przez właściwe podmioty i instytucje. Działanie EKUS byłoby skoordynowane z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ.