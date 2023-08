EKUZ. Żeby skorzystać z ubezpieczenia, trzeba mieć przy sobie fizyczną kartę

Wysoko wyspecjalizowany pracownik jest na wagę złota. Tylko w branży IT brakuje ok. 147 tys. specjalistów, dlatego firmy robią wszystko, by zatrzymać pracowników na ich obecnych stanowiskach. Nie wystarczy jednak zaoferować im podwyżki – aspekt finansowy jest ważny, ale nie kluczowy. Wiele badań pokazuje, że pracownikom obecnie zależy przede wszystkim na rozwoju zawodowym i zdobywaniu nowych umiejętności.