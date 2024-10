Warto sprawdzić, czy kwota wpłat do PPK uprawnia do dopłaty rocznej za 2024 rok

Dopłata roczna za 2024 rok będzie przysługiwać, co do zasady, tym uczestnikom PPK, którzy w bieżącym roku zgromadzą w PPK wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł. Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, może wrócić do oszczędzania w PPK, aby zdobyć brakujące wpłaty.

Dopłata roczna za 2024 rok w PPK

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dopłatę roczną - w wysokości 240 zł - otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika PPK i przez podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty.

REKLAMA

Autopromocja

W okresie od stycznia do czerwca br. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4242 zł, a od lipca do grudnia br. jest to kwota 4300 zł. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii - w sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym zwiększenie płacy minimalnej następuje dwukrotnie (od stycznia i od lipca) - podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za ten rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w pierwszym półroczu, czyli w 2024 roku - 4242 zł.

Oznacza to, że dopłata roczna za 2024 rok będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w 2024 roku zgromadzą na rachunku/rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł. Jeżeli w 2024 roku uczestnik PPK korzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 222,71 zł.

Przykład Uczestnik PPK ma trzy rachunki PPK. Za dany rok kalendarzowy może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej - niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK. Jednak przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej, zostaną uwzględnione kwoty wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych w danym roku kalendarzowym, dokonane na wszystkie rachunki PPK uczestnika (nie musi on zebrać wymaganej kwoty wpłat na jednym rachunku PPK). Chodzi tu jednak tylko o wpłaty finansowane przez tego uczestnika i przez podmiot zatrudniający. Gdyby np. uczestnik PPK (jako osoba uprawniona) otrzymał na rachunek PPK, w drodze wypłaty transferowej, środki z PPK po śmierci innego uczestnika tego programu, to te środki nie zostałyby uwzględnione przy ustalaniu prawa do dopłaty rocznej.

Ważne Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje ta dopłata. Jeżeli uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata roczna podlega zewidencjonowaniu na rachunku PPK prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie PPK, która została zawarta dla tego uczestnika najpóźniej. Gdyby tego samego dnia zawarto dla uczestnika PPK więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę ewidencjonuje się na tym rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

Uczestnik PPK, który złożył o deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdej chwili złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. W ten sposób uczestnik PPK może m.in. do końca roku zgromadzić jeszcze kwotę wpłat, której potrzebuje, aby otrzymać dopłatę roczną za 2024 rok. Należy jednak pamiętać, że - w przypadku złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK - wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony ten wniosek.

Przykład Uczestnik PPK, który wcześniej zrezygnował z wpłat do PPK, złożył pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK 23 października br. Pierwsze wynagrodzenie po złożeniu tego wniosku zostanie wypłacone mu 29 października. Od tego wynagrodzenia pracodawca obliczy już i pobierze wpłaty do PPK oraz będzie miał czas na dokonanie tych wpłat od 1 do 15 listopada br. Gdyby natomiast uczestnik PPK złożył wniosek o dokonywanie wpłat do PPK np. 2 grudnia br., to od wynagrodzenia wypłaconego mu - po tej dacie - w grudniu pracodawca obliczyłby i pobrałby wpłaty do PPK, ale te wpłaty zostałyby przekazane do instytucji finansowej dopiero w styczniu 2025 roku, a zatem miałyby wpływ na uprawnienie uczestnika PPK do dopłaty rocznej dopiero za 2025 rok.

Brak uprawnienia do dopłaty rocznej

Dopłata roczna nie przysługuje w przypadku, gdy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

uczestnik PPK, w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia,

uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, rozpoczął wypłatę środków ze swojego rachunku PPK.

Przykład Spółka zatrudnia pracownika A i pracownika B. Obaj są uczestnikami PPK. Pracownik A, którego miesięczne wynagrodzenie w spółce nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, we wrześniu 2024 r. złożył - uwzględnioną przez spółkę - deklarację obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK. Spółka, weryfikując jego uprawnienie do obniżenia wpłaty podstawowej, uwzględniła tylko wynagrodzenie, które mu wypłaca. Pracownik A jest jednak zatrudniony także u innego pracodawcy i jego miesięczne wynagrodzenie, osiągane z obu tych źródeł, przekracza limit uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej. W takim przypadku pracownik A nie otrzyma dopłaty rocznej za 2024 rok. Pracownik B w styczniu 2025 roku osiągnie wiek 60 lat i od razu po osiągnięciu tego wieku chce rozpocząć wypłatę środków z rachunku PPK. Jeżeli pracownik B rozpocznie wypłatę środków po 60. roku życia, nie otrzyma dopłaty rocznej za 2024 rok, choćby zgromadził w PPK wymaganą kwotę wpłat.