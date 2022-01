Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK - jakie są zmiany w 2022 roku? Od 1 stycznia 2022 r. uległ podwyższeniu limit miesięcznego wynagrodzenia, uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK. Uczestnik PPK, którego miesięcznie wynagrodzenie nie przekracza kwoty tego limitu, może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5% wynagrodzenia.

Wpłata podstawowa do PPK - obniżenie Zasadą jest, że wpłata podstawowa do PPK finansowana przez uczestnika PPK to 2% jego wynagrodzenia. Jednak uczestnik PPK, którego wynagrodzenie – uzyskiwane łącznie ze wszystkich źródeł – nie przekracza miesięcznie kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. jest to kwota 3612 zł) może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5% wynagrodzenia. Wystarczy, że złoży pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej. Weryfikacja wysokości wynagrodzenia Pracodawca może uwzględnić tylko taką deklarację, która została złożona w miesiącu, w którym uczestnik PPK uzyskał u niego wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty limitu. Należy przy tym pamiętać, że pracodawca nie weryfikuje wynagrodzenia uczestnika PPK uzyskiwanego z innych źródeł. Taka weryfikacja jest obowiązkiem pracownika. Dla ustalenia, czy osiągane w miesiącu złożenia deklaracji wynagrodzenie nie przekracza kwoty ustawowego limitu, uczestnik powinien zsumować wynagrodzenia uzyskiwane przez niego ze wszystkich stosunków zatrudnienia, z których jest on objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Ważne! Przy ustalaniu, czy łączne miesięczne wynagrodzenie nie przekracza kwoty ustawowego limitu, uczestnik PPK powinien wziąć pod uwagę także wynagrodzenie osiągane z tych tytułów, z których podlega on dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Obwiązywanie deklaracji Uwzględniona przez pracodawcę deklaracja obniżenia wpłaty podstawowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona i działa w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK – osiągnięte u danego pracodawcy - nie przekracza kwoty limitu. Jeśli – mimo złożenia przez pracownika deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej - w którymś miesiącu wynagrodzenie pracownika (osiągane u tego pracodawcy) będzie wyższe niż wskazany w ustawie limit, pracodawca powinien naliczyć wpłatę podstawową, finansowaną przez pracownika, w wysokości 2% wynagrodzenia. Przykład: Uczestnik PPK osiągający miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3100 zł, złożył pracodawcy w styczniu 2022 r. wniosek o obniżenie swojej wpłaty podstawowej do PPK. W lutym 2022 r. uczestnik ten otrzyma nagrodę roczną i jego wynagrodzenie wyniesie 4200 zł. W związku z tym, że uczestnik PPK osiągnie w lutym wynagrodzenie wyższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia (3612 zł), pracodawca obliczy i pobierze z jego wynagrodzenia w lutym 2022 r. wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2%. Ważne! W każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK (osiągane u danego pracodawcy będzie wyższe niż wskazany w ustawie limit, pracodawca powinien naliczyć finansowaną przez pracownika wpłatę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia. Klika wypłat do PPK w miesiącu W związku z tym, że podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie przekracza kwotę 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, podmiot zatrudniający powinien zweryfikować łączne wynagrodzenie osiągnięte w tym podmiocie przez tego uczestnika PPK na koniec każdego miesiąca. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy wynagrodzenie jest wypłacane uczestnikowi więcej niż raz w miesiącu. Ważne! Obniżenie wpłaty podstawowej, mimo przekroczenia limitu, pozbawi uczestnika PPK dopłaty rocznej. Wpłata podstawowa pracodawcy do PPK Złożenie przez pracownika deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej nie ma wpływu na wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę. Bez względu na wysokość wpłaty podstawowej pracownika – pracodawca finansuje wpłatę podstawową zawsze w tej samej wysokości (1,5% wynagrodzenia pracownika). Wpłata dodatkowa do PPK Obniżenie wpłaty podstawowej pozostaje także bez wpływu na możliwość finasowania przez pracownika wpłaty dodatkowej. Uczestnik PPK, który zdecydował się na obniżenie swojej wpłaty podstawowej do PPK, może w dowolnym czasie zdecydować się na finansowanie wpłaty dodatkowej (w wysokości do 2% wynagrodzenia). Jej wysokość pracownik wskazuje w deklaracji składanej pracodawcy. Deklaracja finansowania wpłaty dodatkowej obowiązuje od dnia jej złożenia. To oznacza, że już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po złożeniu tej deklaracji pracodawca naliczy i pobierze wpłatę dodatkową. Podstawa prawna: Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) Zobacz również: Można wycofać środki z PPK i oszczędzać dalej

