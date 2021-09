Wpłaty do PPK stanowią koszty uzyskania przychodów

Wpłaty do PPK przekazane do instytucji finansowej, w części sfinansowanej przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne - pod warunkiem, że zostały przekazane w terminie.

Wpłaty do PPK, sfinansowane przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów

Termin w jakim wpłaty powinny zostać przekazane do instytucji finansowej wskazuje art. 28 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dalej „ustawa o PPK”. Zgodnie z tym przepisem wpłaty do PPK pracodawca powinien przekazać do instytucji finansowej najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone - a w przypadku wpłat finansowanych przez pracownika także pobrane- z wynagrodzenia uczestnika PPK. Przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia tych wpłat. Przykładowo, jeśli wpłaty do PPK zostały naliczone i pobrane z wynagrodzenia uczestnika PPK wypłaconego mu we wrześniu, ale przysługującego za sierpień, to wpłaty te - w części sfinansowanej przez pracodawcę - stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów w sierpniu, pod warunkiem przekazania ich do instytucji finansowej do 15. października.

Wpłaty dokonane przed terminem i po terminie

Tak samo jak wpłaty dokonane w terminie traktuje się wpłaty dokonane przed terminem.

Natomiast wpłaty do PPK sfinansowane przez podmiot zatrudniający, które zostały przekazane do instytucji finansowej po terminie, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Oznacza to, że wpłaty do PPK naliczone i pobrane z wynagrodzenia uczestnika PPK wypłaconego mu we wrześniu, ale przekazane do instytucji finansowej dopiero w listopadzie (czyli po upływie ustawowego terminu), będą stanowiły dla podmiotu zatrudniającego koszty uzyskania przychodów w listopadzie.

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wpłaty dokonywane do PPK, naliczone od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podmiot zatrudniający nie będzie mógł zatem uznać za koszty uzyskania przychodu tej części finansowanych przez siebie wpłat do PPK, która zostanie naliczona np. od nagrody z zysku.

Wpłaty spóźnione i wpłaty zaległe

W odniesieniu do wpłat do PPK, nieprzekazanych przez podmiot zatrudniający do instytucji finansowej w terminie, należy także pamiętać o rozróżnieniu wpłat spóźnionych oraz wpłat zaległych.

Ważne jest to, czy wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane przez podmiot zatrudniający w terminie wypłaty wynagrodzenia, a tylko nie zostały przekazane w terminie do instytucji finansowej, czy też podmiot zatrudniający nie obliczył i nie pobrał tych wpłat w terminie wypłaty wynagrodzenia.

W pierwszym przypadku – czyli, gdy wpłaty do PPK zostały obliczone i pobrane w terminie wypłaty wynagrodzenia, a tylko nie zostały dokonane, czyli przekazane do instytucji finansowej - nie ma przeszkód do ich dokonania. Takie wpłaty nazywamy wpłatami spóźnionymi.

W drugim z tych przypadków – czyli, gdy wpłaty nie zostały obliczone i pobrane w terminie wypłaty wynagrodzenia - nie ma możliwości przekazania ich do instytucji finansowej. Takie wpłaty są tzw. wpłatami zaległymi. Ustawa o PPK nie zawiera regulacji określających zasady, na jakich miałyby być one dokonane do PPK. Taka regulacja mogłaby okazać się bowiem uciążliwa dla uczestnika PPK (np. w przypadku, gdy należałoby pobrać i dokonać jednorazowo wpłat do PPK za kilka miesięcy). Szkoda powstała w związku z niedokonaniem takich wpłat powinna zostać zrekompensowana uczestnikowi PPK na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

Art. 28 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342);

Art. 22 ust.1ba i 6bc ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).