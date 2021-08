Zwolnienie się pracodawcy z obowiązku finansowania wpłat do PPK nie oznacza, że pracownik również musi zaprzestać ich finansowania.

Pracodawcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji lub mimo posiadania PPK utworzyli PPE, mogą skorzystać ze zwolnienia z finansowania wpłat do PPK. Pracownicy – jeśli taka będzie ich wola - mogą jednak nadal aktywnie oszczędzać w PPK.

Trudna sytuacja przedsiębiorcy

Niefinansowanie wpłat do PPK, zarówno przez podmiot zatrudniający, jak i uczestnika PPK, zostało przewidziane w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem pracodawcy, którzy wprowadzili przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy - w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy – albo zaistniały u nich przesłanki niewypłacalności pracodawcy (zgodnie z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy) nie finansują wpłat do PPK. Podobnie z finansowania tych wpłat zwolnione są podmioty zatrudniające w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Zwolnienie z finansowania wpłat dotyczy także uczestników PPK zatrudnionych u tych pracodawców. Mogą oni jednak, w deklaracji składanej pracodawcy, zadeklarować finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej. Wzór deklaracji dostępny jest na Portalu PPK pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html. Po otrzymaniu deklaracji uczestnika PPK, pracodawca powinien naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika PPK, począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po otrzymaniu tej deklaracji. Deklaracja ta będzie obowiązywała od chwili jej złożenia, aż do jej cofnięcia (odwołania) lub złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłata powitalna i dopłata roczna

Niefinansowanie wpłat do PPK przez pracodawcę we wskazanych wyżej – opisanych w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK - przypadkach nie pozbawia uczestnika PPK możliwości otrzymania wpłaty powitalnej, czy dopłaty rocznej. Wpłatę powitalną otrzyma uczestnik PPK, który jest uczestnikiem PPK co najmniej przez 3 pełne miesiące kalendarzowej, jeżeli dokonano wpłat finansowanych przez tego uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące. Na otrzymanie wpłaty powitalnej nie ma wpływu niefinansowanie wpłat do PPK przez pracodawcę. Istotne jest natomiast finansowanie wpłat przez uczestnika PPK.

Prawo do dopłaty rocznej uzależnione jest natomiast od wysokości dokonanych wpłat, przy czym nieistotne jest, czy pochodzić one będą z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, czy też przez pracodawcę. Dopłata roczna przysługuje, jeśli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych (czyli 3,5%) należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Po utworzeniu PPE

Skorzystać ze zwolnienia z obowiązku finansowania wpłat do PPK może również pracodawca, który po utworzeniu PPK zdecydował się na utworzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE). Jeśli będzie odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, może – w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową – nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat do PPK (podstawowych i dodatkowych) za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. Jak wynika z powyższego, ze zwolnienia z finansowania wpłat do PPK skorzystać może wyłącznie pracodawca, u którego działa zakładowa organizacja związkowa. Jeśli taka organizacja nie funkcjonuje, pracodawca może wprawdzie także już po wdrożeniu PPK założyć i prowadzić u siebie PPE, ale nie będzie uprawniało go to do niefinansowania wpłat do PPK za pracowników, którzy są jednocześnie uczestnikami PPE.

Zwolnienie się pracodawcy z odprowadzania wpłat do PPK za osoby, które przystąpiły do PPE, nie oznacza, że osoby te nie mogą kontynuować oszczędzania w PPK. Bez względu jednak na to, czy będą to robić, czy nie, nie otrzymają dopłaty rocznej od państwa. Wynika to wprost z art. 13 ust. 3 ustawy o PPK.



