PPK - powrót do oszczędzania w PPK jest zawsze możliwy. Jak po rezygnacji powrócić do programu?

Pracownik, który zrezygnował z oszczędzania w PPK może wrócić do gromadzenia środków

w PPK przez osobę zatrudnioną jest dla niej dobrowolne. Pracownik sam decyduje, czy zostać uczestnikiem tego programu, a także czy finansować wpłaty do PPK. Do oszczędzania w PPK można w każdej chwili wrócić.

W PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis. Dotyczy on jednak tylko osób pomiędzy 18. a 55. rokiem życia. Osoby te są zapisywane do PPK - z automatu - jeśli nie zrezygnowały z uczestnictwa w tym programie. Oznacza to, że podmiot zatrudniający zawiera – w ich imieniu i na ich rzecz – umowę o prowadzenie PPK, chyba, że przed zawarciem tej umowy złożyły mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast osoby zatrudnione, które ukończyły 55. rok życia, ale nie mają jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikami PPK, muszą złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie - w ich imieniu i na ich rzecz - umowy o prowadzenie PPK. Jeśli zatem osoba 55+ nie chce zostać zapisana do PPK, to wystarczy, że nie złoży wskazanego wyżej wniosku.

Dopiero zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla danej osoby zatrudnionej powoduje, że staje się ona uczestnikiem PPK.

Przerwa w oszczędzaniu

Uczestnik PPK może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania wpłat do tego programu. Wystarczy, że złoży podmiotowi zatrudniającemu pisemną deklarację o rezygnacji. Od momentu złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, podmiot zatrudniający nie przekazuje już do instytucji finansowej żadnej wpłaty, a wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi. Zwrot dotyczy wpłat do PPK pobranych przed złożeniem deklaracji o rezygnacji, ale niedokonanych (nieprzekazanych) jeszcze do instytucji finansowej.

Skutki rezygnacji z wpłat do PPK

Wpłaty do PPK są naliczane procentowo od wynagrodzenia. Uczestnik PPK finansuje wpłatę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia, przy czym osoby o niskich zarobkach mogą skorzystać z możliwości obniżenia tej wpłaty, nawet do 0,5%. Uczestnik PPK może także, ale nie musi, finansować wpłatę dodatkową, do 2% wynagrodzenia. Wpłaty do PPK finansuje również podmiot zatrudniający: wpłatę podstawową w wysokości 1,5% , a wpłatę dodatkową – jeśli podejmie taką decyzję – do 2,5% wynagrodzenia. Rezygnacja z wpłat do PPK oznacza, że uczestnik PPK rezygnuje nie tylko z wpłat, które sam finansuje, ale także z wpłat finansowanych mu przez podmiot zatrudniający.

Do oszczędności gromadzonych przez uczestnika PPK dokłada się także państwo. Oprócz jednorazowej wpłaty powitalnej (250 zł), uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna (240 zł). Uprawnienie do dopłaty rocznej zależy od zgromadzenia przez uczestnika PPK (na wszystkich jego rachunkach PPK) określonej kwoty wpłat, sfinansowanych przez tego uczestnika i podmiot zatrudniający, w danym roku kalendarzowym. Aby otrzymać dopłatę roczną za 2021 r., uczestnik musi zgromadzić w PPK w tym roku wpłaty wynoszące co najmniej 588 zł, a w przypadku osób o niskich zarobkach, które skorzystały z obniżenia wpłaty podstawowej – co najmniej 147 zł. Rezygnacja z wpłat do PPK może zatem spowodować utratę uprawnienia do dopłaty rocznej.

Powrót do gromadzenia środków

Osoba, która złożyła deklarację o rezygnacji, może jednak - w dowolnym momencie - wycofać się z tej decyzji. Wystarczy, że złoży podmiotowi zatrudniającemu pisemny wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Taki wniosek obowiązuje od momentu jego złożenia.

Jeżeli wniosek o dokonywanie wpłat do PPK złoży osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK, obowiązek naliczania wpłat do PPK będzie poprzedzony obowiązkiem zawarcia dla tej osoby umowy o prowadzenie PPK. Umowę tę trzeba wówczas zawrzeć niezwłocznie - tak, aby naliczyć i pobrać wpłaty do PPK już od najbliższego wynagrodzenia wypłaconego po złożeniu przez osobę wniosku o dokonywanie wpłat.

W przypadku, gdy wniosek o dokonywanie wpłat złoży uczestnik PPK, który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji, wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył omawiany wniosek. Oznacza to, że wpłaty do PPK należy naliczyć i pobrać już w miesiącu złożenia tego wniosku oraz dokonać ich (przekazać do instytucji finansowej) w następnym miesiącu. A zatem, że jeżeli wniosek o dokonywanie wpłat został złożony przed terminem wypłaty wynagrodzenia, to już od tego wynagrodzenia trzeba naliczyć wpłaty do PPK.

Natomiast w przypadku, gdy omawiany wniosek został złożony po wypłacie wynagrodzenia w danym miesiącu, to pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone w miesiącu następnym po miesiącu złożenia tego wniosku i przekazane do instytucji finansowej do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji, a następnie - po ukończeniu 70 lat - złożył wniosek o dokonywanie wpłat. Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, może zatem w dowolnym momencie, ale nie później niż do przedednia 70. urodzin złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Jeżeli, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, uczestnik PPK złoży podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, to złożone temu podmiotowi – przed dniem złożenia deklaracji o rezygnacji - deklaracje dotyczące wysokości wpłaty podstawowej i dodatkowej pozostają ważne. Uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty podstawowej, wpłaty dodatkowej bądź zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej poprzez zmianę deklaracji dotyczącej wpłat do PPK.

Automatyczny zapis co 4 lata

Warto także zwrócić uwagę, że złożona przez daną osobę deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie obowiązuje bezterminowo.

Podmiot zatrudniający ma obowiązek wznowić dokonywanie wpłat do PPK (co 4 lata) od dnia 1 kwietnia (pierwszy raz w 2023 r.) za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji, chyba że ta osoba ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK. Podmiot zatrudniający ma obowiązek do końca lutego poinformować wszystkie osoby, które do momentu przekazania tej informacji złożyły deklarację o rezygnacji, o obowiązku dokonywania wpłat do PPK od 1 kwietnia, a osoby te, jeśli nie chcą, aby od 1 kwietnia zostały wznowione wpłaty do PPK, powinny złożyć mu ponowną deklarację o rezygnacji.

Następny termin automatycznego zapisu wypadnie w 2027 roku, a kolejny w 2031 roku itd.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)