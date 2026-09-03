REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Rezygnacja z PPK: czy pieniądze przepadają?

Rezygnacja z PPK: czy pieniądze przepadają?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 września 2026, 14:36
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Rezygnacja z PPK
Rezygnacja z PPK: czy pieniądze przepadają?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rezygnacja uczestnika z oszczędzania w ramach PPK może nastąpić w każdym czasie. Co dzieje się wówczas z pieniędzmi? Jak je odzyskać? Czy zgromadzone oszczędności z PPK mogą przepaść?

Rezygnacja z PPK - druk

Rezygnacja z PPK możliwa jest poprzez wypełnienie druku „Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)". Więcej na temat, jak złożyć deklarację o rezygnacji oraz kiedy to zrobić, a także druk do pobrania znajduje się w artykule: Rezygnacja z PPK – druk, do kiedy.

REKLAMA

REKLAMA

Rezygnacja z PPK - co z pieniędzmi?

Oszczędzanie w PPK zakłada wypłatę zgromadzonych środków w wieku 60 lat. Jednak można zdecydować o wycofaniu się z PPK wcześniej, nawet np. po 2-3 miesiącach oszczędzania. Należy jednak podkreślić, że w takiej sytuacji "rezygnacja z PPK" nie oznacza de facto wypisania się z PPK. Jeśli dana osoba nie zrezygnowała z PPK przed terminem jej zapisania do programu (zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK), jej rachunek PPK nadal będzie istniał. Skutkiem złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest bowiem w takiej sytuacji tylko rezygnacja z dalszych wpłat na ten rachunek. W takim sensie w każdym czasie można zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Nie trzeba podawać przy tym powodu rezygnacji. Co dzieje się wówczas z pieniędzmi? Pieniądze nie są zwracane z automatu. Zaprzestaje się po prostu dokonywania wpłat. Pieniądze "leżą" na koncie uczestnika PPK do momentu aż uczestnik postanowi o ich wypłacie. Oczywiście uczestnik PPK, tak jak w każdej chwili może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, tak samo może w każdej chwil te wpłaty wznowić. Wystarczy, że złoży pracodawcy  wniosek o dokonywanie wpłat na PPK.

Jak zatem odzyskać pieniądze? W każdej chwili można złożyć dyspozycję wypłaty zgromadzonych środków, czyli dokonać tzw. zwrotu. Bez znaczenia jest czy uczestnik PPK nadal aktywnie oszczędza w tym programie, czy już nie, bo wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Będąc uczestnikiem PPK, dyspozycję zwrotu środków zgromadzonych w PPK można złożyć bowiem w każdym czasie i co istotne, nadal oszczędzać w tym programie.

Zobacz również:

Rezygnacja z PPK – zwrot pieniędzy

W PPK na oszczędności pracownika składają się wpłaty pracownika, wpłaty pracodawcy, dopłaty roczne od państwa 240 zł i wpłata powitalna od państwa 250 zł (otrzymuje się ją po 3 pierwszych miesiącach uczestnictwa w PPK). Wcześniejsza wypłata z PPK to tzw. zwrot środków z PPK. Na jakich zasadach się odbywa? Czy można odzyskać pełną kwotę wpłat?

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Ważne

Wpłaty pracownika wynoszą minimum 2% i maksimum 4%, a wpłaty pracodawcy – minumum 1,5%, a maksimum 4%.

Dokonując zwrotu zgromadzonych w PPK oszczędności , należy liczyć się z tym, że nie zostaną uczestnikowi PPK przekazane wpłaty pochodzące od państwa (dokładniej wpłaty te pochodzą z Funduszu Pracy). Zarówno wpłata powitalna jak i wpłaty coroczne nie zasilą budżetu osoby, która wyda dyspozycję zwrotu pieniędzy. Dodatkowo 30% wpłat dokonanych przez pracodawcę trafi do ZUS i zostanie zapisane na koncie danej osoby jako jej składka emerytalna, a więc środki te będą brane pod uwagę przy ustalaniu świadczeń emerytalnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile pieniędzy odzyskam z PPK po 6 miesiącach oszczędzania? Wysokość pieniędzy zwróconych z PPK najlepiej przedstawić na przykładzie.

Przykład

Pani Agata zarabia 5000 zł brutto. Pracodawca naliczał z jej wynagrodzenia 2% jako wpłata pracownicy i 1,5% jako wpłata pracodawcy. 2% z 5000 zł to 100 zł, a 1,5% to 75 zł. Przez 6 miesięcy uczestnictwa w programie będzie to odpowiednio 600 zł i 450 zł. Pani Agata stwierdziła, że chciałaby zrezygnować z PPK i złożyła dyspozycję zwrotu oszczędności. 30% z 450 zł trafi do ZUS czyli 135 zł. Były uczestnik PPK otrzyma zwrot w wysokości 915 zł pomniejszony o podatki.

Zobacz również:

Rezygnacja z PPK – jak odzyskać pieniądze?

Po zapisaniu się do PPK pieniądze naliczane przez pracodawcę trafiają na imienny rachunek PPK pracownika prowadzony w wybranej instytucji finansowej. Uczestnik PPK posiada numer rachunku i login. Może w każdej chwili sprawdzić stan rachunku. Jak w praktyce złożyć wniosek o zwrot pieniędzy z PPK? Wniosek o zwrot składa się elektronicznie do instytucji finansowej, chyba że umowa o zarządzanie PPK stanowi inaczej. Mając dostęp do konta, wystarczy wydać dyspozycję „Wypłać”.

Czy pieniądze z PPK mogą przepaść?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, w przypadku zwrotu przepadają wpłaty z Funduszu pracy, a więc wpłata powitalna i dopłaty coroczne. Wpłata powitalna przelewana jest na konto uczestnika PPK po 3 miesiącach oszczędzania w programie w wysokości 250 zł, a dopłaty roczne – po spełnieniu przez uczestnika określonych w ustawie o PPK warunków - trafiają na rachunek co roku w kwocie 240 zł. Osoba, która składa dyspozycję zwrotu środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych, nie otrzyma tych pieniędzy.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Zasadą jest więc, że pieniądze, które uczestnik wpłaca do PPK nie przepadają. Przepada tylko ta część wpłat opisana powyżej. Co istotne, po rezygnacji z PPK także można poprosić o zwrot środków. Warto zaznaczyć, że zwrotu nie dokonuje się za pośrednictwem pracodawcy. Odpowiednią dyspozycję uczestnik PPK składa do instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK.

Polecamy: PPK dla pracownika

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 192)

Powiązane
Rezygnacja z PPK – druk, do kiedy
Rezygnacja z PPK – druk, do kiedy
Rezygnacja z PPK - co ile lat?
Rezygnacja z PPK - co ile lat?
PPK – przywilej dla pracownika, obowiązek dla pracodawcy
PPK – przywilej dla pracownika, obowiązek dla pracodawcy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowe przepisy antymobbingowe od 5 listopada 2026 r. Silniejsza ochrona pracowników i więcej obowiązków dla firm
03 wrz 2026

Nowe przepisy dotyczące mobbingu, dyskryminacji i innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy wejdą w życie 5 listopada 2026 r. Nowelizacja Kodeksu pracy nie tylko zmienia definicję mobbingu, ale przede wszystkim wyraźnie zwiększa obowiązki pracodawców w zakresie zapobiegania niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy oraz reagowania na zgłoszenia pracowników.

Nowe narzędzie dla pracodawców dot. PPK: bezpłatne szkolenia dla pracowników. Praktyczna wiedza nawet w 10 minut
03 wrz 2026

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o oszczędzaniu w ramach PPK. PFR Portal PPK uruchomił właśnie nowe, bezpłatne narzędzie dla pracodawców. To szkolenia dla pracowników, dzięki którym mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat programu nawet w 10 minut.
Czego brakuje menedżerom? W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił się zakres obowiązków kadry zarządzającej
03 wrz 2026

Czego dziś brakuje menedżerom? Okazuje się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił się zakres obowiązków kadry zarządzającej. Czy studia MBA nadal mają dużą wartość na rynku pracy? Jakie kompetencje należy zdobywać?
Dni wolne od pracy we wrześniu 2026. Ile jest godzin pracy w tym miesiącu?
02 wrz 2026

Wrzesień w 2026 r. ma standardowo 8 dni wolnych od pracy - wszystkie niedziele i dni wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (zwykle są to soboty). Ile godzin pracy jest do przepracowania w tym miesiącu?

REKLAMA

Maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
02 wrz 2026

Status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia 2026 r. Jednak maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
PIT małżonków mówi więcej o zarobkach kobiet w Polsce niż luka płacowa. Czym jest luka dochodowa?
02 wrz 2026

PIT małżonków mówi więcej o zarobkach kobiet w Polsce niż luka płacowa. Luka dochodowa mierzy różnicę w tym, ile ludzie realnie zarabiają. Odnotowuje się wyraźną i stałą różnicę w dochodach. Oto garść najciekawszych informacji o zarobkowaniu małżeństw.
To umowa zlecenie czy umowa o pracę? PIP już może wydać interpretację indywidualną. Koszt? 40 zł
03 wrz 2026

Zatrudniasz kogoś na umowę zlecenie albo B2B i nie masz pewności, czy urząd nie uzna tego za etat? Od 8 lipca 2026 r. możesz zapytać o to wprost Głównego Inspektora Pracy. Do 25 sierpnia wpłynęło już 9 takich wniosków, ale tylko w 4 przypadkach urząd potwierdził, że umowa cywilnoprawna została zawarta prawidłowo.
Najmłodsi pracownicy czują się najgorzej ze wszystkich. Wypalenie dotyka Zetek już w pierwszym roku pracy. Jak to możliwe?
02 wrz 2026

Masz mniej niż 25 lat i czujesz się gorzej niż twoi starsi koledzy z pracy? Nie jesteś wyjątkiem - jesteś w dużej grupie. Najnowszy raport LongLife pokazuje, że młodzi pracownicy oceniają swoje zdrowie najgorzej ze wszystkich grup wiekowych, a aż 46% przedstawicieli pokolenia Z doświadczyło już wypalenia zawodowego. Problem w tym, że tylko 32%. firm w ogóle go dostrzega. Co zrobić z tymi danymi?

REKLAMA

Pracodawcy sami zmieniają umowy w obawie przed kontrolą PIP? Z ponad 100 kontroli wydano 121 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia etatowego
02 wrz 2026

Pozytywnym skutkiem reformy PIP z 8 lipca 2026 r. jest fakt samodzielnego zmieniania umów przez pracodawców w obawie przed kontrolą PIP. Z ponad 100 kontroli wydano 121 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia etatowego. Natomiast odnotowano aż 201 przypadków, w których firmy samodzielnie zmieniły umowy na etatowe jeszcze zanim organy zakończyły szczegółowe ustalenia kontrolne.
Umowa o pracę czy zlecenie? Opiekun dzieci z niepełnosprawnościami podczas przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym [Interpretacja indywidualna GIP nr 6]
01 wrz 2026

Umowa na opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami podczas przewozu do placówek oświatowych w okresie roku szkolnego - czy musi być umowa o pracę, czy może być zlecenie? W interpretacji indywidualnej nr 6 z dnia 5 sierpnia 2026 r. rozstrzyga Główny Inspektor Pracy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA