Rezygnacja z PPK: czy pieniądze przepadają?

Rezygnacja uczestnika z oszczędzania w ramach PPK może nastąpić w każdym czasie. Co dzieje się wówczas z pieniędzmi? Jak je odzyskać? Czy zgromadzone oszczędności z PPK mogą przepaść?

Rezygnacja z PPK - druk

Rezygnacja z PPK możliwa jest poprzez wypełnienie druku „Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)". Więcej na temat, jak złożyć deklarację o rezygnacji oraz kiedy to zrobić, a także druk do pobrania znajduje się w artykule: Rezygnacja z PPK – druk, do kiedy.

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Rezygnacja z PPK - co z pieniędzmi?

Oszczędzanie w PPK zakłada wypłatę zgromadzonych środków w wieku 60 lat. Jednak można zdecydować o wycofaniu się z PPK wcześniej, nawet np. po 2-3 miesiącach oszczędzania. Należy jednak podkreślić, że w takiej sytuacji "rezygnacja z PPK" nie oznacza de facto wypisania się z PPK. Jeśli dana osoba nie zrezygnowała z PPK przed terminem jej zapisania do programu (zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK), jej rachunek PPK nadal będzie istniał. Skutkiem złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest bowiem w takiej sytuacji tylko rezygnacja z dalszych wpłat na ten rachunek. W takim sensie w każdym czasie można zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Nie trzeba podawać przy tym powodu rezygnacji. Co dzieje się wówczas z pieniędzmi? Pieniądze nie są zwracane z automatu. Zaprzestaje się po prostu dokonywania wpłat. Pieniądze "leżą" na koncie uczestnika PPK do momentu aż uczestnik postanowi o ich wypłacie. Oczywiście uczestnik PPK, tak jak w każdej chwili może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, tak samo może w każdej chwil te wpłaty wznowić. Wystarczy, że złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat na PPK.

Jak zatem odzyskać pieniądze? W każdej chwili można złożyć dyspozycję wypłaty zgromadzonych środków, czyli dokonać tzw. zwrotu. Bez znaczenia jest czy uczestnik PPK nadal aktywnie oszczędza w tym programie, czy już nie, bo wcześniej złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Będąc uczestnikiem PPK, dyspozycję zwrotu środków zgromadzonych w PPK można złożyć bowiem w każdym czasie i co istotne, nadal oszczędzać w tym programie.

Rezygnacja z PPK – zwrot pieniędzy

W PPK na oszczędności pracownika składają się wpłaty pracownika, wpłaty pracodawcy, dopłaty roczne od państwa 240 zł i wpłata powitalna od państwa 250 zł (otrzymuje się ją po 3 pierwszych miesiącach uczestnictwa w PPK). Wcześniejsza wypłata z PPK to tzw. zwrot środków z PPK. Na jakich zasadach się odbywa? Czy można odzyskać pełną kwotę wpłat?

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Ważne Wpłaty pracownika wynoszą minimum 2% i maksimum 4%, a wpłaty pracodawcy – minumum 1,5%, a maksimum 4%.

Dokonując zwrotu zgromadzonych w PPK oszczędności , należy liczyć się z tym, że nie zostaną uczestnikowi PPK przekazane wpłaty pochodzące od państwa (dokładniej wpłaty te pochodzą z Funduszu Pracy). Zarówno wpłata powitalna jak i wpłaty coroczne nie zasilą budżetu osoby, która wyda dyspozycję zwrotu pieniędzy. Dodatkowo 30% wpłat dokonanych przez pracodawcę trafi do ZUS i zostanie zapisane na koncie danej osoby jako jej składka emerytalna, a więc środki te będą brane pod uwagę przy ustalaniu świadczeń emerytalnych.

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Ile pieniędzy odzyskam z PPK po 6 miesiącach oszczędzania? Wysokość pieniędzy zwróconych z PPK najlepiej przedstawić na przykładzie.

Przykład Pani Agata zarabia 5000 zł brutto. Pracodawca naliczał z jej wynagrodzenia 2% jako wpłata pracownicy i 1,5% jako wpłata pracodawcy. 2% z 5000 zł to 100 zł, a 1,5% to 75 zł. Przez 6 miesięcy uczestnictwa w programie będzie to odpowiednio 600 zł i 450 zł. Pani Agata stwierdziła, że chciałaby zrezygnować z PPK i złożyła dyspozycję zwrotu oszczędności. 30% z 450 zł trafi do ZUS czyli 135 zł. Były uczestnik PPK otrzyma zwrot w wysokości 915 zł pomniejszony o podatki.

Rezygnacja z PPK – jak odzyskać pieniądze?

Po zapisaniu się do PPK pieniądze naliczane przez pracodawcę trafiają na imienny rachunek PPK pracownika prowadzony w wybranej instytucji finansowej. Uczestnik PPK posiada numer rachunku i login. Może w każdej chwili sprawdzić stan rachunku. Jak w praktyce złożyć wniosek o zwrot pieniędzy z PPK? Wniosek o zwrot składa się elektronicznie do instytucji finansowej, chyba że umowa o zarządzanie PPK stanowi inaczej. Mając dostęp do konta, wystarczy wydać dyspozycję „Wypłać”.

Czy pieniądze z PPK mogą przepaść?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, w przypadku zwrotu przepadają wpłaty z Funduszu pracy, a więc wpłata powitalna i dopłaty coroczne. Wpłata powitalna przelewana jest na konto uczestnika PPK po 3 miesiącach oszczędzania w programie w wysokości 250 zł, a dopłaty roczne – po spełnieniu przez uczestnika określonych w ustawie o PPK warunków - trafiają na rachunek co roku w kwocie 240 zł. Osoba, która składa dyspozycję zwrotu środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych, nie otrzyma tych pieniędzy.

Zasadą jest więc, że pieniądze, które uczestnik wpłaca do PPK nie przepadają. Przepada tylko ta część wpłat opisana powyżej. Co istotne, po rezygnacji z PPK także można poprosić o zwrot środków. Warto zaznaczyć, że zwrotu nie dokonuje się za pośrednictwem pracodawcy. Odpowiednią dyspozycję uczestnik PPK składa do instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK.

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