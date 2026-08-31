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Uwaga: deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK tracą skuteczność w marcu 2027 r.

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31 sierpnia 2026, 22:45
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PPK marzec 2027 deklaracja o rezygnacji autozapis
Uwaga: deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK tracą skuteczność w marcu 2027 r.
Shutterstock

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Planując budżet na przyszły rok, pracodawcy powinni pamiętać o tzw. ponownym autozapisie do PPK. Jego skutkiem będzie automatyczne „zgłoszenie” do PPK osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w tym programie, oraz wznowienie wpłat do PPK za uczestników programu, którzy zrezygnowali z ich dokonywania. Chyba, że osoby te ponownie złożą deklarację o rezygnacji. Nie dotyczy to pracowników do ukończenia 55 roku życia.

Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK utracą skuteczność od marca 2027 r.

Co 4 lata ma miejsce tzw. ponowny autozapis do PPK - pierwszy odbył się w 2023 roku, a kolejny nastąpi w 2027 roku. Tzw. ponowny autozapis co do zasady dotyczy wszystkich osób, które złożyły deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Co to oznacza? Od 1 marca 2027 r. skuteczność utracą deklaracje o rezygnacji złożone przed tym dniem - zarówno przez uczestników PPK (czyli osoby, w imieniu i na rzecz których została zawarta umowa o prowadzenia PPK), jak i przez osoby zatrudnione, dla których taka umowa - ze względu na złożenie deklaracji o rezygnacji – nie została zawarta, co spowodowało, że nie są one uczestnikami tego programu.

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Ponowna deklaracja o rezygnacji z PPK

Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK najwcześniej będzie można złożyć 1 marca 2027 r. Jeśli uczestnicy PPK bądź osoby zatrudnione, które nie mają zawartej umowy o prowadzenie PPK, nie złożą ponownie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca będzie naliczać za nich wpłaty do PPK już od wynagrodzenia wypłaconego w marcu i przekaże te wpłaty do instytucji finansowej w terminie od 1 do 15 kwietnia 2027 r. Oczywiście w przypadku osób „niezapisanych” jeszcze do PPK obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat musi zostać poprzedzone „zapisaniem” ich do PPK, czyli zawarciem dla nich umowy o prowadzenie PPK.

Ważne

Pracodawca zobowiązany jest do końca lutego 2027 roku poinformować osoby, które do momentu przekazania tej informacji złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o obowiązku dokonywania za nie wpłat do PPK od 1 kwietnia.

Niezwłoczne zgłoszenie do PPK

Osoby, niebędące jeszcze uczestnikami PPK, spełniające warunki określone w ustawie o PPK, pracodawca powinien „zapisać” do programu niezwłocznie. Dotyczy to także osób przebywających na zwolnieniu lekarskim czy urlopach związanych z rodzicielstwem (m.in. macierzyńskim, wychowawczym), choć w ich przypadku - wpłat do PPK pracodawca oczywiście nie naliczy.

Ważne

„Niezwłocznie” oznacza realny termin, uwzględniający okoliczności miejsca i czasu.

Autozapis nie dla osób 55+

Tzw. ponowny autozapis do PPK dotyczy osób zatrudnionych, które mają 18 lat, ale nie ukończyły 55. roku życia. Osoby, które przed 1 kwietnia 2027 r. ukończą 55 lat, zostaną nim objęte tylko, jeżeli do końca lutego 2027 roku, złożą wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (w przypadku osób niebędących jeszcze uczestnikami PPK) albo wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (w przypadku uczestników PPK). Jeśli uczestnik PPK/osoba zatrudniona w wieku 55+ później zmieni zdanie i złoży wskazany wyżej wniosek np. dopiero w kwietniu, pracodawca będzie miał obowiązek uwzględnić go na zasadach ogólnych. Należy pamiętać, że pracodawca nie będzie mógł uwzględnić wniosku osoby w wieku 55+, jeżeli przed 1 kwietnia roku, w którym ma miejsce tzw. ponowny autozapis, ukończy ona 70 lat.

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Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 192)

oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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