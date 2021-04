System kadrowo-płacowy a PPK

Program kadrowo-płacowy a PPK

Jak dostosować system kadrowo-płacowy do PPK? Na co zwrócić uwagę? Oprogramowanie HR ma w tym obszarze dwa główne zadania do odegrania. Po pierwsze, ma umożliwić pracodawcy spełnienie obowiązków prawnych, nałożonych przez ustawę o PPK. Po drugie, ma zapewnić comiesięczną sprawną obsługę programu oszczędnościowego poprzez automatyzację procesów. System kadrowo-płacowy powinien zadbać o łatwe zarządzanie listą pracowników, ewidencję uczestników, naliczanie składek PPK, raportowanie, a także przekazywanie niezbędnych informacji instytucji finansowej.

Poniżej lista funkcjonalności, które powinien posiadać program kadrowo-płacowy do kompleksowej obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jak dostosować system kadrowo-płacowy do PPK?

Aktualizacja oprogramowania o moduł PPK jest niezbędna, by proces naliczania wynagrodzenia przebiegał w prawidłowy sposób. Pracodawca jest ustawowo zobowiązany do terminowego naliczania składek PPK za swoich pracowników, a więc wiedza na temat tego, jak dostosować system kadrowo-płacowy do PPK jest kluczowa.

Jakie funkcje powinno posiadać oprogramowanie kadrowo-płacowe do kompleksowej obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Zapis pracowników do PPK

System kadrowo-płacowy musi zapewniać kontrolę nad tym, kto należy do programu oszczędnościowego. Istotne jest także odpowiednie zakwalifikowanie pracowników do PPK ze względu na wiek. Oprogramowanie powinno rozróżniać pracowników w trzech kategoriach wiekowych.

18-54 lat

Osoby w tym wieku należą do programu automatycznie. Jeśli nie chcą dokonywać wpłat do PPK, muszą złożyć rezygnację.

55-70 lat

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane tylko na wniosek tych pracowników.

> 70 lat

Pracodawca nie zawiera umów o PPK z pracownikami, którzy ukończyli siedemdziesiąty rok życia. Jeśli jednak zapisali się do programu oszczędnościowego przed osiągnięciem tego wieku, mogą nadal w nim uczestniczyć.

System kadrowo-płacowy powinien kontrolować wiek pracowników, a także umożliwiać ich zbiorcze zapisywanie – zwłaszcza, gdy należą do pierwszej grupy. Ważne jest to, by pracownik działu kadr i płac mógł swobodnie zarządzać listą pracowników poprzez dodawanie nowych uczestników, a także uwzględnienie ich rezygnacji.

Eksport listy uczestników PPK

Przydatną funkcją jest generowanie raportów i zestawień, a także podział pracowników na odpowiednie grupy, np.

osoby, które należy zgłosić do uczestnictwa (posiadające trzymiesięczny staż pracy z uwzględnieniem 12 poprzednich miesięcy),

osoby, które należy ponownie zgłosić do uczestnictwa w PPK – po 4 latach od rezygnacji,

pracownicy powyżej pięćdziesiątego piątego roku życia, których należy zgłosić do PPK tylko na ich wniosek,

osoby, które dołączyły lub zrezygnowały z PPK w danym czasie.

Zadaniem systemu kadrowo-płacowego jest automatyczne uwzględnienie wieku, przeliczenie stażu pracy, a następnie przyporządkowanie do odpowiedniej grupy. Użytkownik programu powinien mieć możliwość eksportu listy wyselekcjonowanych w ten sposób osób.

Automatyczne wznowienie uczestnictwa po 4 latach od rezygnacji

Decyzja pracownika o rezygnacji z PPK nie jest ostateczna. Oznacza to, że po 4 latach musi on ponownie złożyć rezygnację. Jeśli jej nie złoży, stanie się automatycznie uczestnikiem PPK (dotyczy to pracowników w wieku 18-54).

Oprogramowanie także i w tym przypadku powinno dokonać automatycznych obliczeń, by po 4 latach ponownie zapisać pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (jeśli nie złożył wniosku o rezygnację). Funkcja jest niezwykle przydatna zwłaszcza w przypadku firm, które zatrudniają tysiące pracowników. Dzięki temu pracownik działu kadr i płac jest zwolniony z konieczności monitorowania dat, a następnie ręcznego wprowadzania zmian w liście osób zainteresowanych PPK.



Naliczanie składek PPK

Automatyczne naliczanie składek PPK to z pewnością najważniejsza funkcja systemu kadrowo-płacowego w tym obszarze. Pracownicy oraz pracodawcy deklarują procentową wysokość wpłat podstawowych i dodatkowych. System powinien co miesiąc automatycznie obliczyć wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem potrąceń na Pracownicze Plany Kapitałowe.



Raporty

Oprogramowanie HR to kompletna baza wiedzy o pracownikach i ich sprawach kadrowo-płacowych. Osoba odpowiedzialna za PPK powinna mieć stały dostęp do zestawień pracowników, według kwalifikacji do PPK: obowiązek zgłoszenia, wznowienie, rezygnacja oraz ustanie obowiązku. System kadrowo-płacowy, mając wszystkie niezbędne dane, generuje potrzebne raporty płacowe. Raportowanie dotyczy zarówno uczestnictwa, jak i informacji o wpłaconych składkach na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Komunikacja z instytucją finansową

Pracodawca zgłasza do instytucji finansowej pracowników, którzy zdecydowali się na udział w programie PPK. Następnie dokonuje za nich wpłaty, a wszelkie dane w tym zakresie przekazuje instytucji finansowej w formie pliku xml lub csv.

Format i strukturę pliku ustaliła Grupa Projektowa PPK. Dostawcy oprogramowania powinni dostosować formę przekazywania informacji do uniwersalnych formatów wymiany danych, wypracowanych przez Grupę Projektową. Wówczas pracodawcy i pracownicy działu kadr i płac mają możliwość wyeksportowania niezbędnych danych (podstawowe dane uczestników, ich liczba, wysokość wpłat PPK) w jednym pliku. Automatyzacja tego procesu zapewnia sprawną komunikację z instytucją finansową, a także wywiązanie się z informacyjnego obowiązku.

Bieżąca komunikacja na tej linii jest istotna. Jeśli dany pracownik zrezygnuje z uczestnictwa w PPK – pracodawca jest zobowiązany poinformować o tym instytucję finansową. Z kolei instytucja musi poinformować zakład pracy o tym, że ich pracownik zdecydował się na wypłatę zgromadzonych funduszy.

Korekta naliczonych wpłat do PPK

Oprogramowanie kadrowo-płacowe powinno umożliwiać także dokonywanie korekt w przypadku niepoprawnie naliczonych wpłat do PPK.

Przechowywanie dokumentacji

System kadrowo-płacowy to także miejsce na wszystkie dokumenty związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotyczy to wniosków o wpłatę dodatkową czy deklaracji o rezygnację z uczestnictwa w PPK. W przypadku wielu pracowników i w miarę upływu czasu liczba dokumentów związanych z PPK będzie rosła i zabierała coraz więcej miejsca w archiwum. Rozwiązaniem tego problemu jest digitalizacja dokumentacji pracowniczej. Zapewnia ona łatwość wyszukiwania dokumentów i ich bezpieczeństwo.



Ochrona danych osobowych

Gdy przechowujesz dane swoich pracowników, jesteś ich administratorem. Ta rola zobowiązuje do zachowania poufności, ochrony przed wglądem osób trzecich, a także ochrony przed potencjalnym zniszczeniem. Znacznie łatwiej spełnić ten obowiązek, gdy dokumentacja kadrowo-płacowa jest w wersji elektronicznej. System kadrowo-płacowy posiada szereg zabezpieczeń, które uniemożliwiają dostęp osobom nieupoważnionym. Dostawcy IT przyjmują różne formy technologicznych zabezpieczeń: klucze podpisu kwalifikowanego, certyfikaty bezpieczeństwa, a także odpowiednie środki zabezpieczenia serwerowni.

Dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do PPK - 3 aspekty, na które powinieneś zwrócić uwagę:

Aktualizacje systemu kadrowo-płacowego

Przy wyborze oprogramowania HR należy zwrócić uwagę, czy dostawca dostarczy nowe rozwiązania w przypadku zmian prawnych. Bieżące aktualizacje systemu są niezbędne, by zachować zgodność z przepisami, a także techniczną sprawność. Aktualizacje to dowód na to, że oprogramowanie jest rozwijane, a nowe funkcje i udogodnienia dla użytkowników poprawiają efektywność działu kadrowo-płacowego.

Kastomizacja oprogramowania

Warto upewnić się, że dostawca IT dostosuje system kadrowo-płacowy do PPK, a także całej polityki wynagradzania w firmie. Każde przedsiębiorstwo ma swoje indywidualne potrzeby i wymagania, a możliwość ich zaspokojenia jest kluczowa dla efektywności i prawidłowej obsługi procesów kadrowo-płacowych.

Automatyzacja procesów kadrowo-płacowych

Manualne wykonywanie czynności w obszarze HR zabiera dużo czasu. Stwarza przy tym ryzyko popełnienia błędów, opóźnień w płatnościach czy realizacji niezbędnych zadań, czy wreszcie powstania braków w dokumentacji. Automatyzacja jest odpowiedzią na te problemy i zagrożenia. Niweluje ręczne, powtarzalne czynności, dzięki czemu pracownicy działu HR są bardziej efektywni. W przypadku PPK ma to szczególne znaczenie, ponieważ pracodawca co miesiąc musi naliczać i odprowadzać składki za zatrudnionych pracowników. System kadrowo-płacowy ma pomóc w cyklicznym wykonywaniu obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Im większy poziom automatyzacji, tym większe korzyści dla firmy.

