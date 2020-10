Rozwód lub unieważnienie małżeństwa a środki z PPK

Rozwód a środki z PPK

Były małżonek, w związku z podziałem majątku wspólnego, może otrzymać część środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK. Środki gromadzone na rachunku PPK uczestnika tego systemu w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowią majątek wspólny małżonków. Wraz z podziałem tego majątku, podziałowi podlegają także środki w PPK. Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) przewiduje trzy sposoby przekazania środków, które - po podziale majątku wspólnego - przypadną byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Wypłata transferowa na rachunek PPK

Pierwszym z tych sposobów jest wypłata transferowa na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika. Wypłata transferowa powoduje przeniesienie środków między rachunkami PPK byłych małżonków, w części przypadającej każdemu z nich. W takim przypadku środki są przenoszone na rachunek PPK byłego małżonka i są traktowane jak pozostałe środki zgromadzone na tym rachunku przez uczestnika PPK. Można zatem np. skorzystać z nich w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie na zakup mieszkania czy w razie poważnego zachorowania bądź wypłacić je w innym momencie, zgodnie z wolą uczestnika PPK i ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Inaczej postępuje się w sytuacji, gdy były małżonek nie jest uczestnikiem PPK.





Wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty

Jeżeli były małżonek nie jest uczestnikiem PPK, środki mogą zostać przekazane mu w formie wypłaty transferowej - na wskazany przez niego rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, pod warunkiem wypłaty tych środków po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia. Oznacza to, że – w razie skorzystania z tego rozwiązania - wypłata środków ze wskazanej wyżej lokaty będzie mogła nastąpić na zasadach takich, jakie stosuje się do wypłaty środków z PPK po ukończeniu przez uczestnika 60. roku życia. Były małżonek będzie mógł w szczególności wypłacić ze wskazanej wyżej lokaty jednorazowo 25% środków, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach, dzięki czemu uniknie konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli wypłata tych środków nastąpi przed ukończeniem przez niego 60. roku życia, zastosowanie będą miały zasady opisane poniżej.

Skutki zwrotu - przed 60. rokiem życia

Innym dopuszczalnym sposobem przekazania środków byłemu małżonkowi w sytuacji, gdy nie jest on uczestnikiem PPK, jest „zwrot w formie pieniężnej”. Oznacza to, że przysługująca mu kwota zostanie przekazana na jego rachunek bankowy z możliwością swobodnego dysponowania.