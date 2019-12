PPK: wsparcie w razie choroby i pożyczka na cele mieszkaniowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to nie tylko bezpieczny i opłacalny sposób odkładania na cele emerytalne. To również źródło środków finansowych, z których można skorzystać, by spełnić marzenie o własnym mieszkaniu lub opłacić leczenie swoje lub swoich najbliższych.

Ideą powstania PPK jest stworzenie Polakom możliwości zaoszczędzenia dodatkowych środków po zakończeniu aktywności zawodowej. Dlatego w programie promuje się tych, którzy wstrzymają się z wypłatą do 60. urodzin. Pieniądze można oczywiście podjąć wcześniej, jednak wówczas trzeba będzie zapłacić od nich podatek oraz kwota zostanie pomniejszona m.in. o wpłaty ze strony państwa.

Ciężkie zachorowanie

Jednak w programie zadbano też, by pracownicy mogli wcześniej skorzystać ze zgromadzonych środków bez żadnych potrąceń, kiedy ciężko zachorują lub choroba dotknie ich bliskich członków rodziny – męża, żony i dziecka. Wówczas można podjąć z konta bezzwrotnie 25 proc. zgromadzonej kwoty.

Przepisy do ustawy określają, jakich ciężkich schorzeń dotyczy ten zapis. U osoby dorosłej są to m.in. amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, nowotwór złośliwy, udar mózgu lub zawał serca. W przypadku dziecka wymienia się np. padaczkę, gorączkę reumatyczną, nabytą przewlekłą chorobę serca, porażenie (paraliż).

Cele mieszkalne

Kolejna możliwość wczesnego skorzystania z oszczędności w PPK bez utraty składek i konieczności płacenia podatku przewidziana jest dla osób do 45 życia, które chcą przeznaczyć je na budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego, kupno domu lub mieszkania, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

W takiej sytuacji można wypłacić nawet 100 proc. środków. Jednak trzeba je zwrócić po 15 latach. Takiej wypłaty można dokonać tylko raz i do jej dokonania niezbędna jest umowa z instytucją finansową, prowadzącą rachunek PPK. Wniosek o jej zawarcie pracownik składa za pośrednictwem pracodawcy lub bezpośrednio w instytucji.