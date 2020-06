Czy PPK jest zawieszone?

Niefinansowanie wpłat do PPK

Niefinansowanie wpłat do PPK w sytuacjach kryzysowych zostało przewidziane w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem pracodawcy, którzy m.in. wprowadzili przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy na podstawie Tarczy Antykryzysowej nie finansują wpłat do PPK. To oznacza, że nie są finansowane wpłaty do PPK obliczane od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje. Bez znaczenia jest też, jak długo trwa przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy - czy obejmuje cały miesiąc kalendarzowy, czy jedynie jego część. Jednak należy pamiętać, że wpłaty do PPK nie są finansowane tylko w stosunku do uczestników PPK objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Możliwość finansowania wpłat do PPK przez pracownika

Pomimo tego, że uczestnik PPK został objęty przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy i wpłaty do PPK nie są finansowane przez jego pracodawcę, nie ma przeszkód, aby zdecydował się na finansowanie przez siebie wpłat do PPK. Może finansować zarówno wpłaty podstawowe, jak i wpłaty dodatkowe. Jeśli zdecyduje się na finansowanie tych wpłat powinien złożyć pracodawcy deklarację w tym zakresie. Wzór deklaracji dostępny jest na Portalu PPK pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html . Po otrzymaniu deklaracji uczestnika PPK, pracodawca powinien naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika PPK począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po otrzymaniu deklaracji. Niezależnie od tego, że pracownik zdecyduje się na dalsze oszczędzanie w PPK, pracodawca nadal nie finansuje wpłat.

Przerwa w finansowaniu wpłat do PPK a dopłaty od Państwa

Co istotne, niefinansowanie wpłat do PPK przez pracodawcę w okresie przestoju ekonomicznego bądź obniżonego wymiaru czasu pracy nie pozbawia uczestnika PPK możliwości otrzymania wpłaty powitalnej, czy dopłaty rocznej. Wpłatę powitalną otrzyma uczestnik PPK, który jest uczestnikiem PPK co najmniej przez 3 pełne miesiące kalendarzowej, jeżeli dokonano wpłat finansowanych przez tego uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące. Z tego względu na otrzymanie wpłaty powitalnej nie ma wpływu niefinansowanie wpłat do PPK przez pracodawcę. Istotne jest natomiast finansowanie wpłat przez uczestnika PPK, co jest możliwe nawet w okresie przestoju ekonomicznego, czy obniżonego wymiaru czasu pracy. Natomiast dopłatę roczną otrzyma uczestnik PPK, jeżeli co do zasady kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. To oznacza, że dla otrzymania dopłaty rocznej istotne jest zgromadzenie przez uczestnika PPK środków w określonej wysokości, niezależnie od tego, czy będą one pochodzić z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK, czy przez pracodawcę.

