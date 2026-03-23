Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Renta wdowia 2026: wniosek ERWD pdf. Jak wypełnić [INSTRUKCJA]

Renta wdowia 2026: wniosek ERWD pdf. Jak wypełnić [INSTRUKCJA]

23 marca 2026, 10:27
Emilia Panufnik
Renta wdowia 2026: wniosek ERWD pdf. Jak wypełnić [INSTRUKCJA]
ZUS

REKLAMA

REKLAMA

Renta wdowia wymaga złożenia wniosku ERWD o ustalenie zbiegu świadczenia z rentą rodzinną. Wniosek o rentę wdowią dostępny jest na stronie ZUS. Pobierz druk ERWD pdf i wypełnij. Renta wdowia zostanie przyznania tylko po pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku. Jakie warunki trzeba spełnić? Oto instrukcja ZUS, jak krok po kroku wypełnić druk ERWD. Artykuł zawiera wzór wypełnienia.

Wniosek o rentę wdowią 2026

Od 1 stycznia 2025 r. można składać wnioski o tzw. rentę wdowią. Faktycznie nie jest to nowe świadczenie, lecz zbieg dwóch istniejących świadczeń. Chodzi o rentę rodzinną po zmarłym małżonku oraz inne świadczenie emerytalno-rentowego. Nowe przepisy pozwalają na łączenie świadczeń dokładnie od 1 lipca 2025 roku. Prawo do świadczenia przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Wniosek ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną - wzór

ZUS udostępnia na swojej stronie wzór wniosku ERWD do wypełnienia »>

 

Wniosek ERWD pdf - o ustalenie zbiegu świadczenia z rentą rodzinną

Ważne, aby osoba składająca ten wniosek miała ustalone prawo do dwóch wspomnianych wyżej świadczeń - renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego. W przeciwnym razie, ZUS odmówi przyznania świadczenia na podstawie wniosku ERWD. Jeśli więc osoba wybrała rentę rodzinną i nie ubiegała się dotychczas o emeryturę, powinna w pierwszej kolejności wystąpić do ZUS z wnioskiem o emeryturę. W przypadku odwrotnej sytuacji, a mianowicie pobierania własnej emerytury zamiast renty rodzinnej, ponieważ taka opcja była korzystniejsza, należy zwrócić się do Zakładu z wnioskiem ERR o przyznanie renty rodzinnej. Dopiero po ustaleniu prawa na podstawie wymienionych wniosków można skutecznie złożyć wniosek o rentę wdowią (ERWD).

Wniosek o rentę wdowią ERWD - jak wypełnić?

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o rentę wdowią znajduje się na kanale ZUS na youtube. Film pokazuje jak krok po kroku znaleźć wniosek ERWD na PUE ZUS oraz co wpisywać w obowiązkowe pola. Można wybrać w jakiej formie przyjdzie odpowiedź z ZUS: elektronicznie, pocztą tradycyjną lub w jednostce terenowej ZUS. Na koniec wybiera się sposób podpisania wniosku elektronicznego: profil PUE, profil zaufany, podpis osobisty (e-dowód), kwalifikowany podpis elektroniczny. Po wybraniu np. podpisu profilem PUE powinna pojawić się na ekranie informacja, że wniosek został wysłany.

REKLAMA

Wniosek ERWD - instrukcja, wzór wypełnienia druku

Dodatkowo ZUS przygotował instrukcję, jak krok po kroku wypełnić wniosek ERWD w formacie dokumentu w Wordzie. Dzięki tym wskazówkom, można bezbłędnie wypełnić wniosek.

Wniosek o rentę wdowią ERWD - instrukcja wypełnienia (ZUS)

Pobierz instrukcję wypełnienia wniosku ERWD

Warunki do renty wdowiej

Aby wdowa lub wdowiec mogli otrzymać rentę wdowią, muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadanie prawa co najmniej do dwóch świadczeń emerytalno-rentowych (w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku),
  2. osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  3. pozostawanie we wspólności małżeńskiej do śmierci małżonka,
  4. nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Ile renty wdowiej?

Ile wynosi renta wdowia? Warto starać się o ustalenie zbiegu świadczenia z rentą rodzinną, ponieważ przysługiwać będzie wówczas 15% własnego świadczenia emerytalno-rentowego i dodatkowo pełna kwota renty rodzinnej (czyli 85% świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi) albo 15% renty rodzinnej i pełna kwota własnego świadczenia emerytalno-rentowego. Od stycznia 2027 roku 15% wzrośnie do 25%. Decyzję o wyborze jednej z opcji może podjąć sam wnioskodawca bądź ZUS, jeśli osoba zainteresowana zaznaczy we wniosku wybór wyższego świadczenia.

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe
Autopromocja

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe

Sprawdź

Ustalono limit renty wdowiej - pobierane łącznie świadczenia nie mogą przekroczyć kwoty trzykrotności najniższej emerytury (aktualnie to 5935,47 zł brutto). W sytuacji przekroczenia tej kwoty, ZUS dokona odpowiedniego pomniejszenia renty wdowiej.

REKLAMA

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
23 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
23 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".

REKLAMA

Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.
Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
20 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.

REKLAMA

Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
20 mar 2026

1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
