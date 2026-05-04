Wyższy próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r.

04 maja 2026, 18:03
Emilia Panufnik
Ile wynosi próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Właściwa nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Jak je uzyskać?

Próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych w 2026 i 2027 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego (Monitor Polski z 2026, poz. 224) na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1649, z 2025 r. poz. 1302 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego wynosi 2687,67 zł. Tym samym obowiązuje ona do 28 lutego 2027 r. Z dniem 1 marca 2027 r. zacznie funkcjonować nowa kwota podana przez Prezesa ZUS w lutym przyszłego roku.

Nowy próg dochodowy do świadczenia jest wyższy od poprzedniego. Do końca lutego 2026 r. obowiązywała wysokość 2552,39 zł brutto. Wzrósł więc o 135,28 zł. Jeśli w związku z podwyższeniem progu dana osoba uzyskała możliwość skorzystania z świadczenia uzupełniającego, powinna złożyć wniosek do ZUS ESUN. Pobierz »

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji:

  • wydane przez lekarza orzecznika ZUS / komisję lekarską ZUS orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • wydane przez lekarza orzecznika ZUS / komisję lekarską ZUS orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – na podstawie, którego masz ustalone prawo do świadczenia w ZUS,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

ZUS tłumaczy, że jeśli takie orzeczenie wydano wcześniej w sprawie danego ubezpieczonego dla potrzeb ustalenia prawa do innego świadczenia (np. dodatku pielęgnacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, nie musisz go składać – zakład posiada je w swojej dokumentacji i nie trzeba go przedstawiać dodatkowo.

500+ dla niesamodzielnych

Czym jest tzw. 500+ dla niesamodzielnych? Właściwie jest to świadczenie uzupełniające dla osób niedolnych do samodzielnej egzystencji. Mogą otrzymać świadczenie w maksymalnej wysokości 500 zł, jeśli nie przysługuje im żadne świadczenie emerytalno-rentowe, ani inne świadczenie pieniężne finansowane ze środków publicznych (np. zasiłek okresowy, stały) lub jeśli przysługujące świadczenie lub świadczenia (np. emerytura i renta) są niższe od obowiązującego obecnie progu dochodowego - 2687,67 zł. Przy obliczaniu przysługującej wysokości świadczenia stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę", dlatego maksymalną wysokość 500 zł można otrzymać, pobierając maksymalnie 2187,67 zł z tytułu świadczeń publicznoprawnych. Odpowiednio wyższa kwota będzie prowadziła do proporcjonalnego obniżenia świadczenia uzupełniającego. Natomiast osiągnięcie progu 2687,67 zł, pozbawia prawa do 500+ dla niesamodzielnych. Aby je uzyskać trzeba spełniać następujące warunki:

  1. zamieszkanie w Polsce,
  2. wiek - ukończone 18 lat,
  3. posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Przykład

Pani Jadwiga pobiera emeryturę w wysokości 2200 zł brutto. Uzyskała orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W związku z tym od maja 2026 roku ma prawo do świadczenia uzupełniającego do kwoty 2687,67 zł. Uzyska więc dodatkowe 487,67 zł.

Warunki nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego podane na stronie internetowej ZUS:

  1. ukończone 18 lat
  2. niezdolność do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji)
  3. nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2687,67 zł.
  4. posiadanie polskiego obywatelstwa lub posiadanie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo Wielkiej Brytanii – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub posiadanie zalegalizowanego pobytu w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE, EFTA albo Wielkiej Brytanii).
Podstawa prawna

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego (Monitor Polski z 2026, poz. 224)

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1649)

