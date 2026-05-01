Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Tablice dalszego trwania życia GUS na 2026 i 2027 r. już obowiązują. To nie jest dobra wiadomość dla emerytów

Tablice dalszego trwania życia GUS na 2026 i 2027 r. już obowiązują. To nie jest dobra wiadomość dla emerytów

01 maja 2026, 18:58
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
nowe tablice średniego dalszego trwania życia gus 2026
Tablice dalszego trwania życia GUS na 2026 i 2027 r. już obowiązują. To nie jest dobra wiadomość dla emerytów
GUS

Jest już nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Przedstawiamy nowy załącznik z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. To nie jest dobra wiadomość dla emerytów. Średnie życie wydłuża się, co oznacza niższe emerytury.

Tablice dalszego trwania życia GUS na 2026 i 2027 r. już obowiązują

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu:

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

594,8

593,8

592,9

591,9

591,0

590,0

589,1

588,1

587,1

586,2

585,2

584,3

31

583,3

582,3

581,4

580,4

579,5

578,5

577,6

576,6

575,6

574,7

573,7

572,8

32

571,8

570,8

569,9

568,9

568,0

567,1

566,1

565,2

564,2

563,3

562,3

561,4

33

560,4

559,4

558,5

557,5

556,6

555,6

554,7

553,7

552,7

551,8

550,8

549,9

34

548,9

547,9

547,0

546,1

545,1

544,2

543,2

542,3

541,3

540,4

539,4

538,5

35

537,5

536,6

535,6

534,7

533,7

532,8

531,9

530,9

530,0

529,0

528,1

527,1

36

526,2

525,3

524,3

523,4

522,4

521,5

520,5

519,6

518,6

517,7

516,7

515,8

37

514,8

513,9

512,9

512,0

511,0

510,1

509,2

508,2

507,3

506,3

505,4

504,4

38

503,5

502,6

501,6

500,7

499,7

498,8

497,9

496,9

496,0

495,0

494,1

493,1

39

492,2

491,3

490,3

489,4

488,5

487,5

486,6

485,7

484,7

483,8

482,9

481,9

40

481,0

480,1

479,1

478,2

477,3

476,3

475,4

474,5

473,5

472,6

471,7

470,7

41

469,8

468,9

467,9

467,0

466,1

465,1

464,2

463,3

462,3

461,4

460,5

459,5

42

458,6

457,7

456,8

455,8

454,9

454,0

453,1

452,1

451,2

450,3

449,4

448,4

43

447,5

446,6

445,7

444,7

443,8

442,9

442,0

441,0

440,1

439,2

438,3

437,3

44

436,4

435,5

434,6

433,7

432,7

431,8

430,9

430,0

429,1

428,2

427,2

426,3

45

425,4

424,5

423,6

422,7

421,7

420,8

419,9

419,0

418,1

417,2

416,2

415,3

46

414,4

413,5

412,6

411,7

410,7

409,8

408,9

408,0

407,1

406,2

405,2

404,3

47

403,4

402,5

401,6

400,7

399,8

398,9

398,0

397,0

396,1

395,2

394,3

393,4

48

392,5

391,6

390,7

389,8

388,9

388,0

387,1

386,2

385,3

384,4

383,5

382,6

49

381,7

380,8

379,9

379,0

378,1

377,2

376,3

375,4

374,5

373,6

372,7

371,8

50

370,9

370,0

369,1

368,2

367,3

366,4

365,5

364,7

363,8

362,9

362,0

361,1

51

360,2

359,3

358,5

357,6

356,7

355,8

355,0

354,1

353,2

352,3

351,5

350,6

52

349,7

348,8

348,0

347,1

346,2

345,3

344,5

343,6

342,7

341,8

341,0

340,1

53

339,2

338,3

337,5

336,6

335,7

334,9

334,0

333,1

332,3

331,4

330,5

329,7

54

328,8

328,0

327,1

326,3

325,4

324,6

323,7

322,9

322,0

321,2

320,3

319,5

55

318,6

317,8

316,9

316,1

315,2

314,4

313,5

312,7

311,8

311,0

310,1

309,3

56

308,4

307,6

306,7

305,9

305,0

304,2

303,4

302,5

301,7

300,8

300,0

299,1

57

298,3

297,5

296,7

295,9

295,0

294,2

293,4

292,6

291,8

291,0

290,1

289,3

58

288,5

287,7

286,9

286,0

285,2

284,4

283,6

282,7

281,9

281,1

280,3

279,4

59

278,6

277,8

277,0

276,2

275,4

274,6

273,8

272,9

272,1

271,3

270,5

269,7

60

268,9

268,1

267,3

266,5

265,7

264,9

264,2

263,4

262,6

261,8

261,0

260,2

61

259,4

258,6

257,8

257,0

256,3

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

62

250,0

249,2

248,5

247,7

246,9

246,1

245,4

244,6

243,8

243,0

242,3

241,5

63

240,7

240,0

239,2

238,5

237,7

237,0

236,2

235,5

234,7

234,0

233,2

232,5

64

231,7

231,0

230,2

229,5

228,7

228,0

227,2

226,5

225,7

225,0

224,2

223,5

65

222,7

222,0

221,3

220,6

219,8

219,1

218,4

217,7

217,0

216,3

215,5

214,8

66

214,1

213,4

212,7

211,9

211,2

210,5

209,8

209,0

208,3

207,6

206,9

206,1

67

205,4

204,7

204,0

203,3

202,6

201,9

201,2

200,5

199,8

199,1

198,4

197,7

68

197,0

196,3

195,6

195,0

194,3

193,6

192,9

192,2

191,5

190,9

190,2

189,5

69

188,8

188,1

187,4

186,8

186,1

185,4

184,7

184,0

183,3

182,7

182,0

181,3

70

180,6

179,9

179,3

178,6

177,9

177,3

176,6

175,9

175,3

174,6

173,9

173,3

71

172,6

171,9

171,3

170,6

169,9

169,3

168,6

167,9

167,3

166,6

165,9

165,3

72

164,6

164,0

163,3

162,7

162,0

161,4

160,7

160,1

159,4

158,8

158,1

157,5

73

156,8

156,2

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,7

151,1

150,5

149,8

74

149,2

148,6

148,0

147,3

146,7

146,1

145,5

144,8

144,2

143,6

143,0

142,3

75

141,7

141,1

140,5

139,9

139,2

138,6

138,0

137,4

136,8

136,2

135,5

134,9

76

134,3

133,7

133,1

132,5

131,9

131,3

130,7

130,1

129,5

128,9

128,3

127,7

77

127,1

126,5

125,9

125,3

124,7

124,1

123,6

123,0

122,4

121,8

121,2

120,6

78

120,0

119,4

118,9

118,3

117,7

117,2

116,6

116,0

115,5

114,9

114,3

113,8

79

113,2

112,6

112,1

111,5

110,9

110,4

109,8

109,2

108,7

108,1

107,5

107,0

80

106,4

105,9

105,3

104,8

104,3

103,7

103,2

102,7

102,1

101,6

101,1

100,5

81

100,0

99,5

99,0

98,4

97,9

97,4

96,9

96,3

95,8

95,3

94,8

94,2

82

93,7

93,2

92,7

92,2

91,7

91,2

90,7

90,2

89,7

89,2

88,7

88,2

83

87,7

87,2

86,8

86,3

85,8

85,3

84,9

84,4

83,9

83,4

83,0

82,5

84

82,0

81,6

81,1

80,7

80,2

79,8

79,3

78,9

78,4

77,9

77,5

77,1

85

76,6

76,2

75,8

75,3

74,9

74,5

74,1

73,6

73,2

72,8

72,4

71,9

86

71,5

71,1

70,7

70,3

69,9

69,5

69,1

68,7

68,3

67,9

67,5

67,1

87

66,7

66,3

66,0

65,6

65,2

64,9

64,5

64,1

63,8

63,4

63,0

62,7

88

62,3

62,0

61,6

61,3

60,9

60,6

60,2

59,9

59,5

59,2

58,8

58,5

89

58,1

57,8

57,5

57,1

56,8

56,5

56,2

55,8

55,5

55,2

54,9

54,5

90

54,2

53,9

53,6

53,3

53,0

52,7

52,4

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

Jak czytać tablicę GUS 2026?

Tablica GUS jest ważna z punktu widzenia wyliczenia wysokości emerytury. Kwota emerytury to wartość wyniku podzielenia podstawy ustalanej zgodnie z art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przez średnie dalsze trwanie życia. Z tabeli bierze się pod uwagę dane liczone na moment przejścia na emeryturę (np. 60 lat i 5 miesięcy to 264,9). Jednak zawsze, gdy jest to bardziej korzystne dla ubezpieczonego, ZUS stosuje tablice trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego (art. 26 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). W porównaniu do obowiązującej do końca marca 2026 r. tablicy średnia długość trwania życia Polek i Polaków wzrosła. W praktyce będzie to oznaczało niższe emerytury.

tablica średniego dalszego trwania życia gus 2026 kobiet i mężczyzn

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn - GUS

Podstawa prawna

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Monitor Polski z 2026, poz. 319)

GUS: nowe tablice dalszego trwania życia 2026
Nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2025/2026. ZUS tłumaczy jak wpływają na wysokość emerytury
Polacy żyją coraz dłużej - GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia. Czy ZUS przeliczy emerytury?
Kadry
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
01 maja 2026

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?
Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?

Emerytura bez pracy na etacie: jak zabezpieczyć swoją przyszłość? 5 sposobów
30 kwi 2026

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.
Czy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadąża za rzeczywistością? Między stabilnością a rozwojem
30 kwi 2026

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami przez lata opierał się na prostym założeniu: praca jest istotnym elementem rehabilitacji. W konsekwencji za wartościową uznawano niemal każdą formę zatrudnienia, nawet taką, która nie dawała perspektyw podwyżek, awansu ani rozwoju. Również tę, która zamykała się w kilku stereotypowych branżach, i była całkowicie uzależniona od miliardowych dofinansowań z budżetu PFRON.
Wiadomość na 1 maja (Święto Pracy): bezrobocie rośnie, liczba ofert pracy załamuje się, a zatrudnienie spada – rynek pracy w Polsce w wyraźnie słabszej kondycji
01 maja 2026

Początek 2026 roku przyniósł wyraźne pogorszenie sytuacji na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia wzrosła do 6,1%, czyli o 0,7 punktu procentowego rok do roku, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła 956,2 tys. osób. Jednocześnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w lutym do 6,71 mln osób (-0,8% r/r), a liczba ofert pracy w urzędach pracy skurczyła się o 67% rok do roku, do 21,7 tys. W tym samym czasie skala zapowiadanych zwolnień grupowych wzrosła o 50%, co potwierdza narastającą presję restrukturyzacyjną w gospodarce.
Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?
30 kwi 2026

Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy? Jakie są przepisy w tej kwestii? Od dnia 5 lipca 2025 r. mamy nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]
29 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Materiał realizuje zapowiedź wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Wyjaśnia zasady ubezpieczeń i świadczeń. Pokazuje krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących praw.
Dodatkowe 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie
29 kwi 2026

Od zeszłego roku można starać się o dodatkowe pieniądze do emerytury. ZUS podaje, że jest to średnio więcej o 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie i możesz podnieść wysokość otrzymywanej co miesiąc kwoty.
