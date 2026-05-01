Tablice dalszego trwania życia GUS na 2026 i 2027 r. już obowiązują. To nie jest dobra wiadomość dla emerytów
Jest już nowa tablica średniego dalszego trwania życia GUS. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Przedstawiamy nowy załącznik z tablicą obowiązującą od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. To nie jest dobra wiadomość dla emerytów. Średnie życie wydłuża się, co oznacza niższe emerytury.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu:
Ukończone lata życia
Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30
594,8
593,8
592,9
591,9
591,0
590,0
589,1
588,1
587,1
586,2
585,2
584,3
31
583,3
582,3
581,4
580,4
579,5
578,5
577,6
576,6
575,6
574,7
573,7
572,8
32
571,8
570,8
569,9
568,9
568,0
567,1
566,1
565,2
564,2
563,3
562,3
561,4
33
560,4
559,4
558,5
557,5
556,6
555,6
554,7
553,7
552,7
551,8
550,8
549,9
34
548,9
547,9
547,0
546,1
545,1
544,2
543,2
542,3
541,3
540,4
539,4
538,5
35
537,5
536,6
535,6
534,7
533,7
532,8
531,9
530,9
530,0
529,0
528,1
527,1
36
526,2
525,3
524,3
523,4
522,4
521,5
520,5
519,6
518,6
517,7
516,7
515,8
37
514,8
513,9
512,9
512,0
511,0
510,1
509,2
508,2
507,3
506,3
505,4
504,4
38
503,5
502,6
501,6
500,7
499,7
498,8
497,9
496,9
496,0
495,0
494,1
493,1
39
492,2
491,3
490,3
489,4
488,5
487,5
486,6
485,7
484,7
483,8
482,9
481,9
40
481,0
480,1
479,1
478,2
477,3
476,3
475,4
474,5
473,5
472,6
471,7
470,7
41
469,8
468,9
467,9
467,0
466,1
465,1
464,2
463,3
462,3
461,4
460,5
459,5
42
458,6
457,7
456,8
455,8
454,9
454,0
453,1
452,1
451,2
450,3
449,4
448,4
43
447,5
446,6
445,7
444,7
443,8
442,9
442,0
441,0
440,1
439,2
438,3
437,3
44
436,4
435,5
434,6
433,7
432,7
431,8
430,9
430,0
429,1
428,2
427,2
426,3
45
425,4
424,5
423,6
422,7
421,7
420,8
419,9
419,0
418,1
417,2
416,2
415,3
46
414,4
413,5
412,6
411,7
410,7
409,8
408,9
408,0
407,1
406,2
405,2
404,3
47
403,4
402,5
401,6
400,7
399,8
398,9
398,0
397,0
396,1
395,2
394,3
393,4
48
392,5
391,6
390,7
389,8
388,9
388,0
387,1
386,2
385,3
384,4
383,5
382,6
49
381,7
380,8
379,9
379,0
378,1
377,2
376,3
375,4
374,5
373,6
372,7
371,8
50
370,9
370,0
369,1
368,2
367,3
366,4
365,5
364,7
363,8
362,9
362,0
361,1
51
360,2
359,3
358,5
357,6
356,7
355,8
355,0
354,1
353,2
352,3
351,5
350,6
52
349,7
348,8
348,0
347,1
346,2
345,3
344,5
343,6
342,7
341,8
341,0
340,1
53
339,2
338,3
337,5
336,6
335,7
334,9
334,0
333,1
332,3
331,4
330,5
329,7
54
328,8
328,0
327,1
326,3
325,4
324,6
323,7
322,9
322,0
321,2
320,3
319,5
55
318,6
317,8
316,9
316,1
315,2
314,4
313,5
312,7
311,8
311,0
310,1
309,3
56
308,4
307,6
306,7
305,9
305,0
304,2
303,4
302,5
301,7
300,8
300,0
299,1
57
298,3
297,5
296,7
295,9
295,0
294,2
293,4
292,6
291,8
291,0
290,1
289,3
58
288,5
287,7
286,9
286,0
285,2
284,4
283,6
282,7
281,9
281,1
280,3
279,4
59
278,6
277,8
277,0
276,2
275,4
274,6
273,8
272,9
272,1
271,3
270,5
269,7
60
268,9
268,1
267,3
266,5
265,7
264,9
264,2
263,4
262,6
261,8
261,0
260,2
61
259,4
258,6
257,8
257,0
256,3
255,5
254,7
253,9
253,1
252,4
251,6
250,8
62
250,0
249,2
248,5
247,7
246,9
246,1
245,4
244,6
243,8
243,0
242,3
241,5
63
240,7
240,0
239,2
238,5
237,7
237,0
236,2
235,5
234,7
234,0
233,2
232,5
64
231,7
231,0
230,2
229,5
228,7
228,0
227,2
226,5
225,7
225,0
224,2
223,5
65
222,7
222,0
221,3
220,6
219,8
219,1
218,4
217,7
217,0
216,3
215,5
214,8
66
214,1
213,4
212,7
211,9
211,2
210,5
209,8
209,0
208,3
207,6
206,9
206,1
67
205,4
204,7
204,0
203,3
202,6
201,9
201,2
200,5
199,8
199,1
198,4
197,7
68
197,0
196,3
195,6
195,0
194,3
193,6
192,9
192,2
191,5
190,9
190,2
189,5
69
188,8
188,1
187,4
186,8
186,1
185,4
184,7
184,0
183,3
182,7
182,0
181,3
70
180,6
179,9
179,3
178,6
177,9
177,3
176,6
175,9
175,3
174,6
173,9
173,3
71
172,6
171,9
171,3
170,6
169,9
169,3
168,6
167,9
167,3
166,6
165,9
165,3
72
164,6
164,0
163,3
162,7
162,0
161,4
160,7
160,1
159,4
158,8
158,1
157,5
73
156,8
156,2
155,5
154,9
154,3
153,6
153,0
152,4
151,7
151,1
150,5
149,8
74
149,2
148,6
148,0
147,3
146,7
146,1
145,5
144,8
144,2
143,6
143,0
142,3
75
141,7
141,1
140,5
139,9
139,2
138,6
138,0
137,4
136,8
136,2
135,5
134,9
76
134,3
133,7
133,1
132,5
131,9
131,3
130,7
130,1
129,5
128,9
128,3
127,7
77
127,1
126,5
125,9
125,3
124,7
124,1
123,6
123,0
122,4
121,8
121,2
120,6
78
120,0
119,4
118,9
118,3
117,7
117,2
116,6
116,0
115,5
114,9
114,3
113,8
79
113,2
112,6
112,1
111,5
110,9
110,4
109,8
109,2
108,7
108,1
107,5
107,0
80
106,4
105,9
105,3
104,8
104,3
103,7
103,2
102,7
102,1
101,6
101,1
100,5
81
100,0
99,5
99,0
98,4
97,9
97,4
96,9
96,3
95,8
95,3
94,8
94,2
82
93,7
93,2
92,7
92,2
91,7
91,2
90,7
90,2
89,7
89,2
88,7
88,2
83
87,7
87,2
86,8
86,3
85,8
85,3
84,9
84,4
83,9
83,4
83,0
82,5
84
82,0
81,6
81,1
80,7
80,2
79,8
79,3
78,9
78,4
77,9
77,5
77,1
85
76,6
76,2
75,8
75,3
74,9
74,5
74,1
73,6
73,2
72,8
72,4
71,9
86
71,5
71,1
70,7
70,3
69,9
69,5
69,1
68,7
68,3
67,9
67,5
67,1
87
66,7
66,3
66,0
65,6
65,2
64,9
64,5
64,1
63,8
63,4
63,0
62,7
88
62,3
62,0
61,6
61,3
60,9
60,6
60,2
59,9
59,5
59,2
58,8
58,5
89
58,1
57,8
57,5
57,1
56,8
56,5
56,2
55,8
55,5
55,2
54,9
54,5
90
54,2
53,9
53,6
53,3
53,0
52,7
52,4
52,1
51,8
51,5
51,2
50,9
Jak czytać tablicę GUS 2026?
Tablica GUS jest ważna z punktu widzenia wyliczenia wysokości emerytury. Kwota emerytury to wartość wyniku podzielenia podstawy ustalanej zgodnie z art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przez średnie dalsze trwanie życia. Z tabeli bierze się pod uwagę dane liczone na moment przejścia na emeryturę (np. 60 lat i 5 miesięcy to 264,9). Jednak zawsze, gdy jest to bardziej korzystne dla ubezpieczonego, ZUS stosuje tablice trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego (art. 26 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). W porównaniu do obowiązującej do końca marca 2026 r. tablicy średnia długość trwania życia Polek i Polaków wzrosła. W praktyce będzie to oznaczało niższe emerytury.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Monitor Polski z 2026, poz. 319)
