ZUS wcześniej wypłaci świadczenia. Kto otrzyma pieniądze jeszcze przed majówką?

ZUS wcześniej wypłaci świadczenia. Kto otrzyma pieniądze jeszcze przed majówką?

20 kwietnia 2026, 10:11
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
zus wypłata emerytury renty świadczeń przesuwa terminy kwiecień maj 2026
ZUS wcześniej wypłaci świadczenia. Kto otrzyma pieniądze jeszcze przed majówką?
Shutterstock

ZUS wcześniej wypłaci niektóre emerytury oraz renty w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenia?

Zasadą jest, że wypłaty z ZUS powinny nastąpić każdego miesiąca w następujących termiach: 1., 6., 10., 15., 20., 25. dnia miesiąca. Jeśli wypada wówczas dzień wolny od pracy, ZUS dokonuje wypłat dnia roboczego poprzedzającego tę datę. Warto podkreślić, że w przypadku renty wdowiej osoba uprawniona może otrzymać dwie wypłaty w jednym miesiącu - z ZUS i z innej instytucji emerytalno-rentowej, w której ma przyznane jedno z dwóch świadczeń wymaganych do renty wdowiej.

ZUS przesuwa terminy wypłat w kwietniu 2026

Jak już zostało wspomniane standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca, ale niektóre z tych dni wypadają w kwieniu w weekend lub święto. W związku z tym ZUS przesuwa terminy wypłaty świadczeń. Oto kalendarz wypłat kwietniowych:

  • 1 kwietnia (środa)
  • 3 kwietnia (piątek) – zamiast 6 kwietnia, ponieważ wypada Poniedziałek Wielkanocny,
  • 10 kwietnia (piątek)
  • 15 kwietnia (środa)
  • 20 kwietnia (poniedziałek)
  • 24 kwietnia (piątek) – zamiast 25 kwietnia, który przypada w sobotę

Wcześniejsze wypłaty ZUS w maju 2026

W maju również część terminów musi zostać przesuniętych, chociażby ze względu na majówkę.

  • 30 kwietnia (czwartek)
  • 6 maja (środa)
  • 8 maja (piątek)
  • 15 maja (piątek)
  • 20 maja (środa)
  • 25 maja (poniedziałek)

1 maja wypada w piątek i jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego wypłata ZUS musi zostać przesunięta na dzień wcześniejszy czyli 30 kwietnia 2026 r. Drugie przesunięcie terminu dotyczy 10. dnia miesiąca, kiedy to wypada niedziela. Zakład wypłaci więc pieniądze już w piątek 8. maja 2026 r.

Wypłaty ZUS kwiecień-maj 2026 [TABELA]

Stały termin wypłaty emerytury

Termin wypłaty emerytury w kwietniu 2026

Terminy wypłaty emerytury w maju 2026

1. dzień miesiąca

1 kwietnia 2026 r. - środa

30 kwietnia 2026 r. (czwartek)

6. dzień miesiąca

3 kwietnia 2026 r. - piątek

6 maja 2026 r. (środa)

10. dzień miesiąca

10 kwietnia 2026 r. - piątek

8 maja 2026 r. (piątek)

15. dzień miesiąca

15 kwietnia 2026 r. - środa

15 maja 2026 r. (piątek)

20 dzień miesiąca

20 kwietnia 2026 r. - poniedziałek

20 maja 2026 r. (środa)

25. dzień miesiąca

24 kwietnia 2026 r. - piątek

25 maja 2026 r. (poniedziałek)

Nowe terminy kwietniowe dotyczą osób, które standardowo mają wypłacane świadczenie 6. i 25. dnia miesiąca. Natomiast w maju we wcześniejszym terminie wypłatę otrzymają uprawnieni do wypłat w 1. i 10. dniu miesiąca.

Nowa usługa ZUS: potwierdzenie autentyczności zaświadczenia o okresach ubezpieczenia. Jak skorzystać z usługi?
Jak krok po kroku zweryfikować zaświadczenie o stażu pracy od pracownika? [Instrukcja ZUS]
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
Kadry
Pracodawca w trudnej sytuacji ekonomicznej może nie wpłacać na PPK [Przykłady]
20 kwi 2026

Czy pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji może nie wpłacać na PPK? Finansowana przez pracodawcę wpłata podstawowa do PPK wynosi zawsze 1,5% wynagrodzenia uczestnika tego programu. W przepisach przewidziano sytuacje, gdy pracodawca nie finansuje wpłat do PPK. Kiedy ma to miejsce? Oto przykłady.
Symbol 11-I w orzeczeniu. Co oznacza w 2026 roku?
20 kwi 2026

Orzeczenie zawiera szereg istotnych elementów m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności. Jedynym z takich kodów jest 11-I. Co on oznacza? Czy w 2026 roku pacjent z takim kodem może liczyć na szczególne uprawnienia? Prezentujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.
Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Już teraz tworzy CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata
20 kwi 2026

Czy AI wyprze zawód doradcy zawodowego? Sprawdza się w tej roli doskonale. Już teraz tworzy profesjonalne CV i wybiera oferty pracy dopasowane do kandydata. Proces rekrutacji zmienia się na dobre dzięki sztucznej inteligencji.
Nadgodziny w zadaniowym czasie pracy? Ważna jest kontrola
20 kwi 2026

Czy nadgodziny może są także w zadaniowym systemie czasu pracy? Ważna jest kontrola pracowników wykonujących pracę całkowicie zdalnie lub hybrydowo. Praca po godzinach może skutkować także przemęczeniem pracowników.

Urlop rehabilitacyjny. Dla kogo 10 dodatkowych dni w 2026 roku?
19 kwi 2026

Jeśli pracownik legitymuje się określonym orzeczeniem, to może skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego. To 10 dni roboczych w ciągu roku. Urlop nie przysługuje jednak od razu. Czy przepisy mogą w najbliższym czasie się zmienić? Co z urlopem, gdy orzeczenie traci ważność? Odpowiadamy na ważne pytania.
Po 2025 r. pracownicy liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+
19 kwi 2026

Po 2025 r., który pracownicy oceniają średnio, liczą na podwyżki w 2026 r. Najbardziej zadowoleni z zarobków są pracownicy 55+, a kto najbardziej narzeka na wysokość pensji? Pracodawcy powinni spodziewać się wniosków o podwyżki.
Pomarańczowy Kwiecień: Polska uczy się o życiu po amputacji. Kompleksowe turnusy rehabilitacyjne
19 kwi 2026

Co roku w Polsce wykonuje się tysiące amputacji kończyn. Wciąż przybywa osób, które potrzebują kosztownych protez i rehabilitacji. Krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, pierwsze w kraju dedykowane pacjentom po amputacji, od 2018 roku pokazuje, że powrót do pracy i aktywności jest możliwy dzięki kompleksowym turnusom rehabilitacyjnym. Już po raz trzeci organizuje też obchody Pomarańczowego Kwietnia, czyli Miesiąca Świadomości Amputacji.
Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?
18 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2026 r. jednoznacznie określił, jak należy naliczać należności za zaległy urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy Policji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przyglądamy się najnowszemu orzecznictwu oraz praktycznym aspektom jego wykorzystania.

ZUS ogłasza: mniej mitów, więcej wiedzy. Lekcje z ZUS bo warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych
17 kwi 2026

Nie wierzą w internetowe legendy o braku emerytur w przyszłości. Nie powtarzają też mitów o wszechwładzy urzędników, którzy przecież nie odpowiadają za brzmienie przepisów. Zamiast tego wybierają wiedzę. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Czym są lekcje z ZUS i kto wygrał?
4806 brutto - ile to netto? [Umowa o pracę]
20 kwi 2026

4806 zł brutto to od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Ile pracownik zatrudniony na najniższą krajową otrzyma na rękę? Jaka jest płaca minimalna netto? Ile trzeba zapłacić składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy? Pomocny w wyliczeniach jest kalkulator wynagrodzeń 2025.
