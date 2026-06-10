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Wynagrodzenie minimalne w 2027 r. jednak wyższe niż przewidywano. Rząd podał także kwotę stawki godzinowej

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10 czerwca 2026, 13:40
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wynagrodzenie minimalne 2027 stawka godzinowa rząd
Wynagrodzenie minimalne w 2027 r. jednak wyższe niż przewidywano. Rząd podał także kwotę stawki godzinowej
Shutterstock

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Wynagrodzenie minimalne w 2027 r. będzie jednak wyższe niż przewidywano. Rząd podał także kwotę stawki godzinowej na zleceniu. Nie będzie to minimalna podwyżka, a ostateczna najniższa krajowa w 2027 r. nie może być niższa od propozycji Rady Ministrów.

Wyższe wynagrodzenie minimalne 2027

Wynagrodzenie minimalne na kolejny rok kalendarzowy zaczyna się ustalać w czerwcu. Ekonomiści wyliczali, że kwota najniższej krajowej w przyszłym roku nie będzie niższa niż zapewnia to minimalna gwarantowana przepisami prawa podwyżka - 4860,47 zł miesięcznie na umowie o pracę i 31,76 zł za godzinę na zleceniu. Tymczasem Rada Ministrów przyjęła już wyższą propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że na podwyżce najniższej krajowej skorzysta w przyszłym roku 1,58 mln osób.

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Wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2027 r.

Zgodnie z regułami ustalania płacy minimalnej na kolejny rok podana przez rząd propozycja to minimum, które można określić w efekcie dialogu trójstronnego. Swoje propozycje podają również - strona związkowa i strona pracodawców. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w tej sprawie, ostateczną kwotą minimalnej płacy i stawki godzinowej pozostaje propozycja rządowa. Zdaniem rządu od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wynosić 4950 zł, a minimalna stawka godzinowa 32,30 zł. Teraz będą trwały negocjacje w ramach Rady Dialogu Trójstronnego. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ proponują 5200 zł. Strony mają 30 dni na uzgodnienie kwot. Jeśli nie dojdą do porozumienia, podana przez rząd wysokość zostanie ogłoszona jako ostateczna do dnia 15 września 2026 r. Zdaniem pracodawców minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć tylko symbolicznie - do kwoty 4860 zł brutto i stawka godzinowa do 31,76 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2027 - podwyżka o 144 zł

Jeśli propozycja rządowa zostanie propozycją ostateczną to podwyżka płaci minimalnej osiągnie poziom 144 zł. Osoby zatrudnione na najniższej krajowej otrzymają 4950 zł brutto miesięcznie. Do końca 2026 r. ich wypłaty wynoszą 4806 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 3%.

Minimalna stawka godzinowa 2027

Minimalna stawka godzinowa na zleceniach i innych umowach, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia od początku stycznia 2027 r. najpewniej wyniesie 32,30 zł. Obecnie zleceniobiorcy zgodnie z prawem nie mogą zarabiać mniej niż 31,40 zł za godzinę. Ich wypłata wzrośnie więc o 0,90 zł.

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Źródło: INFOR
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