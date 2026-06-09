Gdzie zatrudnia się pracowników powyżej 50. roku życia? Dofinansowanie połowy wynagrodzenia do zatrudnienia osoby 50+

Gdzie zatrudnia się pracowników powyżej 50. roku życia? Jakie kompetencje mają silversi, które są najbardziej pożądane? Dlaczego osoby 50+ ratują polski rynek pracy? Pracodawcy muszą zmienić politykę zatrudniania. Można skorzystać z dofinansowania połowy wynagrodzenia do zatrudnienia osoby 50+.

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Starzejące się społeczeństwo - problem rynku pracy

Dzietność poniżej granicy zastępowalności pokoleń to wyzwanie, z którym polskie społeczeństwo mierzy się już od lat 90. Efekty niżu demograficznego z roku na rok są coraz bardziej widoczne na rynku pracy – przede wszystkim w sektorze usług oraz przemysłu. Według OECD Polska jest jednym z tych krajów, w których depopulacja będzie miała największy wpływ na gospodarkę – szacuje się, że tempo rozwoju gospodarki w najbliższych dekadach spowolni do średnio 2% rocznie. Z raportu CIOP-PIB wynika, że w minionych latach na polskim rynku pracy widoczny był wzrost zatrudnienia w najstarszej grupie wiekowej. W roku 2015 wskaźnik zatrudnienia silversów w wieku 55-64 lat wynosił 42,5%, a w roku 2024 – już niemal 60%.

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Gdzie zatrudnia się pracowników powyżej 50. roku życia?

Grupa pracowników w wieku 50-65 lat wyraźnie zyskuje więc na znaczeniu i staje się jednym ze strategicznych punktów wielu organizacji. Według raportu GUS „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2021 r.” z największym odsetkiem pracowników w wieku 50+ mamy do czynienia w sektorze energetycznym (47,6% ogółu zatrudnionych w roku 2021 r.). Silversi chętnie zatrudniani są również w firmach związanych z obsługą rynku nieruchomości (43,8% ogółu pracowników), a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (40,3%).

Prognozy wskazują, że w kolejnych dziesięcioleciach to właśnie pokolenie 50+ może okazać się kluczem do stabilizacji rynku pracy, który musi poradzić sobie z kurczącymi się zasobami młodszych pracowników. Aktywizacja zawodowa silversów i możliwość powrotu na rynek pracy już po osiągnięciu wieku emerytalnego to nie tylko szansa dla firm z kluczowych sektorów, ale i odpowiedź na rosnące wydatki sektora publicznego na emerytury czy ochronę zdrowia.

Dlaczego warto zatrudniać pracowników 50+?

W badaniu przeprowadzonym przez Pracuj.pl aż 72% respondentów w wieku 55-65 lat jako swój największy atut na rynku pracy wskazało doświadczenie zawodowe. Ponad połowa badanych jest przekonana o tym, że ich doświadczenie życiowe pozytywnie przekłada się na możliwości na rynku pracy, co już teraz docenia wielu pracodawców.

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Przedstawiciele najstarszego pokolenia pracowników sami podkreślają ponadto, że kolejną z ich zalet jest lojalność wobec pracodawcy. Dowodem na tę tezę mogą być chociażby dane na temat mobilności zawodowej tej grupy wiekowej w porównaniu do młodszych pracowników. Raport Rynek Pracy Specjalistów przygotowany przez Pracuj.pl wskazuje, że w ciągu trzech ostatnich lat pracę zmieniło aż 85% badanych w najmłodszej grupie wiekowej (18-24 lat). W najstarszej grupie wiekowej (55-65 lat) na zmianę zdecydowało się jedynie 25% badanych – najmniej ze wszystkich grup. Co więcej, silversi mniej chętnie decydują się na zmianę branży, w której pracują. Wśród respondentów z tej grupy wiekowej w badaniu Pracuj.pl jedynie 16% zadeklarowało, że rozważa zmianę branży lub specjalizacji. 53% respondentów w wieku 55-65 lat deklaruje, że lojalność wobec pracodawcy stanowi najsilniejszy atut silver generation na rynku pracy.

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Źródło: badanie Pracuj.pl „Nowe prawa rekrutacji”, marzec 2023

Zatrudnianie starszych pracowników to bezpieczne zatrudnienie

Przedstawiciele silver generation nie tylko zmieniają pracę z mniejszą częstotliwością niż pozostałe grupy wiekowe, ale i najrzadziej noszą się z zamiarem obrania nowego kierunku na ścieżce zawodowej. Dla pracodawców z branży przemysłowej oraz z sektora usług zatrudnienie pracownika 50+ jest więc bezpiecznym wyborem, który pozwala na zminimalizowanie braków kadrowych i utrzymanie ciągłości procesów. Tym bardziej, że z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wynika, iż ponad 40% respondentów w wieku 55-65 lat ma w planach kontynuację kariery zawodowej nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. To ważny sygnał i szansa dla rynku pracy, który już teraz zmaga się z kryzysem demograficznym.

Starsi pracownicy chcą się uczyć i dzielić doświadczeniem

Przedstawiciele silver generation w czasie swojej kariery wielokrotnie przechodzili adaptację do nowych warunków pracy – większość z tych zmian była oczywiście podyktowana postępem technologicznym. Trudno się zatem dziwić, że silversi sami siebie uznają za osoby skore do zdobywania nowej wiedzy i kompetencji. W badaniu Pracuj.pl aż 45% respondentów w wieku 55-65 za najsilniejszy atut swojego pokolenia uznało właśnie szybkie przyswajanie nowych umiejętności.

Najstarsze z osób aktywnych zawodowo nie tylko same z zapałem zdobywają nowe kompetencje, ale i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami. Silversi są też otwarci na naukę od przedstawicieli pokolenia zetek i millenialsów. W badaniu Pracuj.pl 60% osób z najstarszej grupy wiekowej przyznało, że silversi mogą się wiele nauczyć od młodszych generacji, a ponad 80% zgodziło się ze stwierdzeniem, iż osoby stawiające pierwsze kroki na ścieżce zawodowej mogą wiele zyskać, jeśli trafią pod opiekę starszych, doświadczonych mentorów.

Różnorodność pokoleniowa w organizacji to rozwiązanie, na którym korzystają wszystkie strony. Młodsi pracownicy mogą czerpać z doświadczenia i etyki zawodowej swoich starszych kolegów, a silversi zyskują nową, świeżą perspektywę. Pracodawcy, którzy w najstarszym pokoleniu pracowników dostrzegają lekarstwo na problemy gałęzi przemysłu i usług, w wyniku mieszanki pokoleń otrzymują natomiast stabilność, większą efektywność i lepszą atmosferę w zespole.

Przemyślane zatrudnianie pracowników 50+

Kluczem do sukcesu w zatrudnianiu silversów jest otwarcie się pracodawców na potrzeby pokolenia 50+. To grupa, która z perspektywy rynku pracy ma duży potencjał, a jednocześnie jest niedoceniana. Ponadto firmy zatrudniające osob 50+ mogą skorzystać z rządowego dofinansowania na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika-silversa. Profesjonaliści-silversi coraz głośniej upominają się o dostęp do nowoczesnych programów rozwojowych, udowadniając, że ich potencjał intelektualny to kapitał wymagający stałej stymulacji. Dla nowoczesnych organizacji oznacza to konieczność otwarcia drzwi do kursów i warsztatów, które pozwolą tym ekspertom eksplorować zupełnie nowe, nieodkryte dotąd obszary zawodowe.

Dofinansowanie do zatrudnienia pracowników 50+

Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) kuszą firmy wsparciem finansowym za otwarcie drzwi przed kandydatami w wieku 50+. Jak to działa? Zatrudniając silvera, przez wyznaczony czas możesz liczyć na refundację wynoszącą nawet połowę aktualnego minimalnego wynagrodzenia. W zależności od profilu kandydata PUP sfinansuje w tym wymiarze pensję przez:

aż 12 miesięcy – jeśli zatrudnisz osobę bezrobotną w wieku 50+;

1 miesiąc – jeśli zatrudnisz osobę poszukującą pracy w wieku emerytalnym (kobiety 60+, mężczyźni 65+). Dofinansowanie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia poszukującego pracy może być przyznane wielokrotnie.

O dofinansowanie można ubiegać się w przypadku chęci zatrudnienie pracownika, który przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny nie był zatrudniony w Twojej firmie. Urząd wymaga od Ciebie także rzetelności biznesowej. Wsparcie otrzymasz, jeśli:

nie zalegasz z pensjami, składkami ZUS czy podatkami;

osoby zarządzające firmą nie mają na koncie prawomocnych wyroków za przestępstwa gospodarcze czy pracownicze.

Program wsparcia firm zatrudniających silversów opiera się na budowaniu stabilności. Twoim zadaniem jest utrzymanie pracownika w firmie przez okres pobierania dofinansowania oraz przez okres kolejnych 6 miesięcy w przypadku bezrobotnego lub przez kolejny 1 miesiąc w przypadku poszukującego pracy.

Źródło: https://zielonalinia.gov.pl/dofinansowanie-wynagrodzen-za-zatrudnienie-pracownikow-50-41143/

Jaka praca dla pracownika 60+?

Z danych GUS wynika, że wśród aktywnych zawodowo emerytów (60+) dominującym sektorem zatrudnienia jest handel i naprawa pojazdów, w którym pracuje 16,1% osób. Istotny odsetek seniorów zasila również szeregi ochrony zdrowia (14,6%), edukacji (13,5%) oraz przemysłu (11,7%). Wyraźnie zarysowują się różnice między płciami: mężczyźni najczęściej wybierają przetwórstwo przemysłowe (15,5%), natomiast kobiety dominują w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (21,1%).

Źródło: Dane GUS: Sytuacja osób starszych w Polsce w 2024 r., Warszawa, Białystok 2025.

Jakie kompetencje pracowników 50+ są najbardziej pożądane?

Polskie zakłady produkcyjne borykają się z chronicznym brakiem rąk do pracy i wysoką rotacją wśród młodych kadr. Lekarstwem na ten kryzys okazuje się pokolenie 50+. Jakie kompetencje „silversów” faktycznie podtrzymują ciągłość pracy w fabrykach? Dojrzałych pracowników cechuje mniejsza skłonność do zmiany pracodawcy w stosunku do pokolenia wchodzącego na rynek pracy. Na linii produkcyjnej, gdzie wdrożenie nowej osoby to wymierny koszt i strata czasu, lojalność pracowników 50+ jest na wagę złota.

Ponadto dzięki badaniu przeprowadzonemu przez Pracuj.pl i dotyczącemu wizerunku pracowników 50+ w oczach przedstawicieli pozostałych grup wiadomo, że silversi są cenieni za wysoką jakość wykonywanej pracy. Można przez nią rozumieć dokładność, staranność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Kompetencje te są nie do przeceniania na hali produkcyjnej. To tam ze względu na specyfikę pracy w fabrykach od członków zespołu wymaga się m.in. precyzji, sprawności dotyczącej realizacji zadań i odpowiedzialnego podejścia do wykonywania obowiązków.

Źródła: Zawodowy styl życia. Różne oblicza pracy Polaków Raport Pracuj.pl

Starsi pracownicy fundamentem stabilności firmy

Dane dotyczące mobilności zawodowej najstarszej grupy pracowników (55–65 lat) potwierdzają ich wysoką stabilność na rynku pracy. Aż 58% respondentów z tego przedziału wiekowego pozostaje u obecnego pracodawcy od ponad dekady. W tej grupie wiekowej odnotowano najwyższy poziom zadowolenia zawodowego w całym zestawieniu – 61% respondentów deklaruje, że ich praca jest źródłem satysfakcji i po prostu ją lubią. Jedynie 47% przedstawicieli pokolenia silversów uważa, że ich praca jest należycie doceniana przez obecnego pracodawcę. Na podstawie przedstawionych danych można wyciągnąć konkretne wnioski na temat pokolenia Silversów (55–65 lat). To grupa, która jest fundamentem stabilności firmy, kocha to, co robi, ale czuje się nieco „przezroczysta” dla kierownictwa.

Pracownicy 55+ mają trudności w znalezieniu pracy

Choć silver generation już teraz jest podporą usług i przemysłu ze względu na bogate doświadczenie zawodowe, a także większą lojalność i niższą mobilność w stosunku do swoich młodszych kolegów, to nadal nie wszyscy pracodawcy decydują się na zatrudnianie kandydatów 50+. Z raportu Pracuj.pl wynika, że to właśnie osobom z przedziału wiekowego 55-65 znalezienie pracy zajmuje najwięcej czasu. Choć 45% respondentów udało się znaleźć nową posadę w ciągu maksymalnie 2 miesięcy, to aż ¼ badanym z tej grupy wiekowej proces ten zajął ponad rok. Co więcej, z poprzednich badań przeprowadzonych przez Pracuj.pl wynika, że aż 59% najstarszych pracowników uważa, że pracodawcy mniej chętnie zatrudniają osoby w ich wieku, zamiast nich wybierając innych, młodszych kandydatów. 25% badanych w wieku 55-65 lat potrzebuje ponad roku na znalezienie nowej pracy.

Źródło: Raport Rynek Pracy Specjalistów w 2025 roku

Pracownicy 50+ ratują polski rynek pracy

Statystyki oraz prognozy demograficzne wskazują jednak, że to właśnie pracownicy 50+ już teraz ratują polski przemysł i usługi. Z badania przeprowadzonego przez ARC na zlecenie Pracuj.pl wynika, że pracownicy fizyczni, stanowiący lwią część sektora przemysłu, stosunkowo rzadko zmieniają pracę. Aż 27% z nich pracuje w tym samym zakładzie dłużej niż 10 lat. To jasny sygnał dla pracodawców z tej gałęzi gospodarki – tworzenie zespołów z udziałem silversów, którzy wykazują ponadprzeciętną lojalność wobec zatrudniającego, jest gwarancją ciągłości procesów. Umiejętność przyswajania nowych umiejętności oraz dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z pracownikami młodszymi stażem jest nieoceniona także w branży usług.

Warto zauważyć, że choć w badaniu dla Pracuj.pl aż 4 na 10 badanych z silver generation deklarowało chęć pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, to 39% przedstawicieli grupy wiekowej 55-65 jest zainteresowanych pracą jedynie na część etatu, co nadal nie przekreśla szans na uzupełnienie braków kadrowych poprzez zatrudnianie silversów.

Źródło: Pracuj.pl