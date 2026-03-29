Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Emerytura matczyna (dla matek 4. dzieci) od marca 2026 r. Ile wynosi?

Emerytura matczyna (dla matek 4. dzieci) od marca 2026 r. Ile wynosi?

29 marca 2026, 19:39
Emilia Panufnik
Emerytura matczyna (dla matek 4. dzieci) od marca 2026 r. będzie wyższa. Ile rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi po marcowej waloryzacji?

Emerytura dla matek czwórki dzieci w 2026 r.

Świadczenie Mama 4 plus jest przyznawane od 2019 r. głównie kobietom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały swojej minimalnej emerytury. W wyjątkowych przypadkach mogą otrzymywać je również ojcowie. Państwo gwarantuje emeryturę matkom, które z powodu urodzenia i wychowywania minimum 4. dzieci zrezygnowały z pracy lub pracowały, ale nie na tyle długo, aby wypracować minimalną emeryturę. Aby docenić ich wysiłki i zapewnić im podstawowe środki do życia, przyznaje się im właśnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające (to właściwa nazwa świadczenia).

Kiedy świadczenie mama 4 plus przysługuje ojcu?

Kiedy ojciec może starać się o świadczenie mama 4 plus? Gdy wychował minimum czwórkę dzieci, a matka dzieci albo zmarła albo odeszła i nie zajmowała się nimi. Co więcej musi osiągnąć wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn.

Wyższa emerytura dla matek 4. dzieci od marca 2026 r.

Ile wynosi emerytura dla matek 4. dzieci? Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w maksymalnej wysokości wynosi tyle, ile minimalna emerytura. Do końca lutego 2026 r. jest to 1878,91 zł brutto, a on 1 marca 2026 r. po corocznej waloryzacji świadczenie to wzrasta. W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3%. O tyle procent wyższa będzie więc emerytura dla mam. Dokładnie wyniesie 1978,49 zł brutto miesięcznie. Taką kwotę, a więc najwyższą możliwą, otrzymują osoby, które nie pobierają żadnego świadczenia emerytalno-rentowego.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie uzupełniające pobiera już emeryturę lub rentę, ale w wysokości niższej od kwoty 1978,49 zł brutto, ZUS przyzna jej dodatkowe pieniądze tak, aby wyrównać wysokość do minimalnej gwarantowanej emerytury.

Przykład

Pani Marzena wychowała 4 dzieci. Z tego powodu zrezygnowała z zatrudnienia. Pobiera emeryturę wysokości 1 tys. zł miesięcznie. Złożyła wniosek ERSU o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Po 1 marca 2026 r. ZUS przyzna jej świadczenie w kwocie 978,49 zł.

Jak uzyskać emeryturę dla matek 4. dzieci?

Emerytura uzupełniająca dla matek 4. dzieci nie jest przyznawana z urzędu. Aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek ZUS ERSU. W tym dokumencie potwierdza się dane dotyczące sytuacji dochodowej i rodzinnej. Pobierz druk »

Jakie dokumenty do świadczenia mama 5 plus?

Aby ZUS mógł przyznać świadczenie, niezbędne są następujące dokumenty:

  • „Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej” (formularz ERU),
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
  • akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci,
  • zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody,
  • inne dokumenty, które mają wpływ na rozpatrzenie Twojego wniosku.

Kiedy ZUS może odebrać świadczenie mama 4 plus?

Świadczenie mama 4 plus nie jest dane raz na zawsze. Są sytuacje, kiedy ZUS może je odebrać. Należą do nich:

  • osiąganie dochód, który zapewnia niezbędne środki utrzymania,
  • uprawnienie do świadczenia w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
  • nie zamieszkiwanie na terenie RP,
  • przebywanie w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym.

Jeśli pojawiają się okoliczności, które mają wpływ na wypłatę świadczenia, należy powiadomić o nich ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1577)

Źródło: INFOR
