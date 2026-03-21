Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Waloryzacja emerytury: marzec 2026 netto [Tabela]

Waloryzacja emerytury: marzec 2026 netto [Tabela]

21 marca 2026, 20:38
Emilia Panufnik
emerytury 2026 waloryzacja netto tabela
Ile wynoszą wyższe emerytury w marcu 2026 netto? Za nami waloryzacja. Emerytury 2026 [Tabela] - o ile procent wzrosły świadczenia w marcu po waloryzacji? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzymuje na rękę po waloryzacji?

Waloryzacja emerytury 2026: marzec

Waloryzacja emerytur w Polsce odbywa się co roku 1 marca zgodnie z art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest w lutym. Jest on obliczany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, powiększonego co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Przy wyliczeniach uwzględnia się tzw. inflację emerycką, czyli średnioroczny wzrost cen dotyczący gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Najbliższa waloryzacja będzie miała charakter procentowy. Już wiadomo, że jej poziom będzie niższy niż w czterech poprzednich latach. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3%. Emerytury wzrosną więc o 5,3%. Dla porównania w poprzednich latach wskaźnik waloryzacji wyniósł:

  • 2025 r. - 105,5%
  • 2024 r. - 112,12%,
  • 2023 r. - 114,8%,
  • 2022 r. - 107,0%,
  • w 2021 r. - 104,24%,
  • w 2020 r. - 103,56%,
  • w 2019 r. - 102,86%.

W ostatnich latach wskaźnik wyraźnie rósł, osiągając najwyższy poziom w 2023 r., głównie z powodu wysokiej inflacji. Pierwsze obniżenie wskaźnika nastąpiło 2 lata temu, jednak nie było ono tak znaczące, jak spadek w 2025 r. W tym roku podwyżka emerytur i rent utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak zeszłoroczna.

Emerytury brutto w 2026 r.

Wskaźnik waloryzacji pozwala na samodzielnie wyliczenie wzrostu wysokości emerytury 1 marca 2026 roku. Należy wykonać poniższe równanie:

kwota aktualnej emerytury brutto x 105,3 : 100 = kwota emerytury brutto po waloryzacji

Warto podkreślić, że waloryzacja wpływa również na podwyżkę dodatków do głównych świadczeń emerytalno-rentowych. Tak jak wysokość rent i emerytur rośnie także kwota dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku za tajne nauczanie.

Emerytury 2026 - tabela brutto

Waloryzacja emerytur to więc nic innego jak zwiększenie kwoty wypłacanych świadczeń emerytalnych o przyjęty w danym roku wskaźnik waloryzacji. Jak już zostało wspomniane wskaźnik o wysokości 105,3% oznacza, że emerytura wzrośnie o 5,3%.

Emerytura 2025

Emerytura po waloryzacji 5,3%

1 878,91 zł

1978,49 zł

1 899,00 zł

1999,65 zł

2 004,50 zł

2110,74 zł

2 110,00 zł

2221,83 zł

2 215,50 zł

2332,92 zł

2 321,00 zł

2444,01 zł

2 426,50 zł

2555,10 zł

2 532,00 zł

2666,20 zł

2 637,50 zł

2777,29 zł

2 743,00 zł

2888,38 zł

2 848,50 zł

2999,47 zł

2 954,00 zł

3110,56 zł

3 059,50 zł

3221,65 zł

3 165,00 zł

3332,75 zł

3 270,50 zł

3443,84 zł

3 376,00 zł

3554,93 zł

3 481,50 zł

3666,02 zł

3 587,00 zł

3777,11 zł

3 692,50 zł

3888,20 zł

3 798,00 zł

3999,29 zł

3 903,50 zł

4110,39 zł

4 009,00 zł

4221,48 zł

4 114,50 zł

4332,57 zł

4 220,00 zł

4443,66 zł

4 325,50 zł

4554,75 zł

4 431,00 zł

4665,84 zł

4 536,50 zł

4776,93 zł

4 642,00 zł

4888,03 zł

4 747,50 zł

4999,12 zł

4 853,00 zł

5110,21 zł

4 958,50 zł

5221,30 zł

5 064,00 zł

5332,39 zł

5 169,50 zł

5443,48 zł

5 275,00 zł

5554,58 zł

Emerytury 2026 - tabela netto

Emeryci i renciści najbardziej zainteresowani są informacją, ile więcej pieniędzy otrzymają na rękę od marca 2026 r. Aby otrzymać kwotę netto od kwoty brutto odejmuje się składkę zdrowotną (9%), a w przypadku emerytur wyższych niż 2500 zł także zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Zaliczkę wylicza się z nadwyżki od 2500 zł. Wynika to z obowiązującej kwoty wolnej od podatku, która rocznie wynosi 30 tys. zł. Dzieląc przez 12 miesięcy, otrzymujemy wynik 2,5 tys. zł. Przykładowo emerytury, których kwotę brutto pomniejsza się tylko o składkę zdrowotną wyniosą netto:

Emerytura brutto od marca 2026

Emerytura netto od marca 2026

1978,49 zł

1800,43 zł

2000,00 zł

1820,00 zł

2100,00 zł

1911,00 zł

2200,00 zł

2002,00 zł

2300,00 zł

2093,00 zł

2400,00 zł

2184,00 zł

2500,00 zł

2275,00 zł

Najniższa emerytura brutto w 2025 r. wynosiła 1878,91 zł, a netto 1709,81 zł. Od 1 marca 2026 r. wyniesie 1978,49 zł brutto i 1800,43 zł. Realnie emeryci otrzymali więc 90,62 zł podwyżki świadczenia. Przy wyliczaniu wyższych emerytur od nadwyżki nad 2500 zł odlicza się dodatkowo zaliczkę na podatek dochodowy (12%).

Kiedy wypłata wyższej emerytury?

Co ważne, waloryzacja emerytur i rent następuje z urzędu. Nie trzeba składać co roku wniosku o podwyżkę zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji (art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). ZUS wypłaca zwaloryzowane świadczenia pierwszego dnia miesiąca. W 2026 roku 1 marca wypada w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy. Pierwszych wypłat należy więc spodziewać już w lutym - najpóźniej w piątek 27 lutego 2026 r. Nieco dłużej świadczeniobiorcy poczekają na decyzje ZUS o waloryzacji emerytur. Będą wysyłane dopiero w kwietniu 2026 r. Nową wysokość emerytury można sprawdzić na własnym koncie w PUE ZUS. Decyzje ZUS zawierają kwoty brutto. Będą różniły się od otrzymywanych na konto i drogą pocztową (netto).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »>

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1631)

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1048)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.

Kadry
Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".
Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.

Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
20 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.
Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
20 mar 2026

1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.

BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
Zwolnienie na dziecko (2 dni opieki). Kto może z niego skorzystać w 2026 r.?
19 mar 2026

Zwolnienie na dziecko czyli 2 dni opieki w roku kalendarzowym - takie uprawnienie wynika z przepisów Kodeksu pracy. Kto może z niego skorzystać w 2026 roku?
