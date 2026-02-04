REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość emerytury. Jak odkładamy pieniądze na starość?

Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość emerytury. Jak odkładamy pieniądze na starość?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 19:08
Newseria.pl
oszczędzanie emerytura sposoby
Oszczędzanie na emeryturę - jakie są sposoby
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość przyszłej emerytury. Dlaczego? Uzasadnieniem jest mniejsza obawa o środki finansowe na późniejsze lata. Z roku na rok rośnie liczba Polaków oszczędzających na emeryturę. W jaki sposób odkładamy pieniądze na starość?

Coraz więcej Polaków oszczędza na emeryturę

Prawie połowa Polaków deklaruje, że oszczędza z myślą o emeryturze – wynika z najnowszego badania ING Banku Śląskiego. W 2022 roku była to tylko jedna trzecia respondentów. Choć Polacy nadal obawiają się problemów zdrowotnych i finansowych po zakończeniu kariery zawodowej, to jednak poziom lęku związany z okresem emerytalnym wyraźnie spadł w porównaniu z poprzednimi edycjami badania. W tegorocznej edycji badania ING Banku Śląskiego na temat emerytur aż o jedną czwartą mniej respondentów wskazało, że obawia się emerytury (33 proc. obecnie w stosunku do 42 proc. w edycji z 2022 roku). – To oznacza, że bierzemy sprawy w swoje ręce. Już 47 proc. badanych deklaruje, że oszczędza z myślą o przyszłości, w szczególności z myślą o emeryturze. Nie traktujemy już emerytury jako czegoś, czego należy się bać, ale jako coś, do czego można i trzeba się przygotować – mówi agencji Newseria Biznes Daniel Szewieczek, dyrektor banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Ile oszczędzamy na emeryturę?

Przyczyną tego, że mniej obawiamy się emerytury, może być fakt, że więcej oszczędzamy i chętniej korzystamy z dostępnych indywidualnych produktów emerytalnych. 47 proc. Polaków deklaruje, że odkłada pieniądze z myślą o emeryturze. Trzy lata temu było to 34 proc., a w ubiegłym roku – 39 proc. respondentów. – Najczęściej odkładamy kwoty z przedziału od 100 do 500 zł – tak deklaruje 1/3 badanych, a 10 proc. respondentów odkłada kwoty powyżej 1 tys. zł. Im wyższa kwota, tym wyższy zgromadzony kapitał na emeryturze i lepsze to, co możemy z nim potem zrobić – mówi Daniel Szewieczek.

W gospodarstwach domowych z miesięcznymi dochodami na poziomie 7,5–10 tys. zł odsetek oszczędzających rośnie do 50 proc., a tam, gdzie dochody przekraczają 10 tys. zł, odkłada dwie trzecie badanych. Emerytura jest dziś drugą najczęściej wskazywaną motywacją do oszczędzania. Wskazało na nią 21 proc. badanych – to wzrost o 7 pkt proc. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania. Na pierwszym miejscu pozostaje tzw. czarna godzina. – Obawy dotyczące przyszłej emerytury to przede wszystkim strach o własne zdrowie – 55 proc. badanych wskazuje to jako podstawową obawę. 50 proc. osób badanych też odpowiada, że boi się braku pieniędzy, a 24 proc. – uzależnienia od innych, braku samodzielności – wymienia ekspert. – Jednak w badaniu również bardzo wyraźnie widać nadzieję na okres emerytalny. 43 proc. badanych wskazuje, że będzie miało dużo wolnego czasu, a 40 proc. mówi o tym, że będzie realizowało swoje marzenia, dlatego tak ważne jest zaplanowanie też finansowych aspektów emerytury, żeby móc te marzenia realizować.

Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość emerytury

Co ciekawe, ponad połowa przyszłych emerytów nigdy nie sprawdziła, jaką emeryturę może otrzymać. W najmłodszej grupie, w wieku 18–24 lata, aż 77 proc. przyznaje, że tego nie robiło – co jest zrozumiałe, bo wiele z tych osób dopiero rozpoczyna karierę zawodową i wchodzi na rynek pracy. Z wiekiem jednak zainteresowanie własnym przyszłym świadczeniem emerytalnym wyraźnie rośnie. Ekspert podkreśla jednak, że warto budować tę świadomość jak najwcześniej, bo może ona mieć znaczący wpływ na nasze decyzje i finansową przyszłość. – Świadomość wysokości przyszłej emerytury jest niska, dlatego że nie umiemy do końca tego policzyć. Najczęściej korzystamy z narzędzi dostarczanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy listu wysyłanego przez ZUS. W zależności od wieku osoby powyżej 55. roku życia, które są bliżej emerytury, częściej przyglądają się i próbują policzyć, jaką emeryturę dostaną, natomiast młodsze osoby tylko w 25 proc. próbują przewidzieć, ile tej emerytury będzie. A możliwości takiego sprawdzenia jest dzisiaj wiele – wskazuje dyrektor w ING Banku Śląskim.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Kalkulator emerytalny - oszczędzanie IKE IKZE

Kalkulator emerytalny na stronie ING pomaga oszacować, ile można zyskać dzięki oszczędzaniu na IKE lub IKZE. To dodatkowe pieniądze, które w przyszłości mogą znacząco wpłynąć na nasz domowy budżet. Badania wskazują, że coraz więcej Polaków zna te rozwiązania i wie, jak z nich korzystać. – Jeszcze kilka lat temu takie skróty jak PPK – pracownicze plany kapitałowe czy IKE – indywidualne konto emerytalne właściwie nie były znane. Dzisiaj prawie 60 proc. osób deklaruje, że wie, co to jest. Nawet bardziej zaawansowane formy, takie jak IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, i PPE – pracowniczy program emerytalny – są znane przez 40 proc. osób. To bardzo dobrze, dlatego że to oznacza, że ludzie są coraz bardziej świadomi, potrafią korzystać z tych narzędzi i interesuje ich to, jak będzie wyglądała ich sytuacja w przyszłości – podkreśla Daniel Szewieczek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polacy oszczędzają w PPK

Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że aktywa w PPK na koniec września br. zbliżyły się do 41 mld zł. To o 41 proc. więcej niż we wrześniu 2024 roku. Partycypacja w programie wzrosła do 55,3 proc., a liczba aktywnych rachunków przekroczyła 4,9 mln. – Największą popularnością cieszy się PPK, dlatego, że jest to program powszechnie stosowany przez firmy, ale wśród klientów indywidualnych najpopularniejsze jest IKE ze względu na korzyści podatkowe, które to rozwiązanie daje. Pozwala ono bez opodatkowania zysków kapitałowych odkładać na przyszłość, a limit jest wystarczający, żeby ta kwota była znacząca – mówi ekspert ING Banku Śląskiego.

Raport UKNF wskazuje, że na koniec 2024 roku funkcjonowało 964,6 tys. IKE, na których zgromadzono aktywa o wartości 22,8 mld zł. Rok wcześniej było to niecałe 860 tys. i 18,2 mld zł. IKZE są znacznie mniej popularne, co może wynikać z faktu, że zaczęły funkcjonować osiem lat później niż IKE. Na ponad 593 tys. kont Polacy zgromadzili aktywa o wartości 12,1 mld zł (rok wcześniej było to odpowiednio 514 tys. i 9,2 mld zł).

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
Emerytury czerwcowe 2026 - co czeka emerytów w tym roku? Oficjalny komunikat ZUS
Emerytury czerwcowe 2026 - co czeka emerytów w tym roku? Oficjalny komunikat ZUS
Luty to jeden z najlepszych momentów przejścia na emeryturę w 2026 r. Można zyskać więcej pieniędzy?
Luty to jeden z najlepszych momentów przejścia na emeryturę w 2026 r. Można zyskać więcej pieniędzy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość emerytury. Jak odkładamy pieniądze na starość?
04 lut 2026

Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość przyszłej emerytury. Dlaczego? Uzasadnieniem jest mniejsza obawa o środki finansowe na późniejsze lata. Z roku na rok rośnie liczba Polaków oszczędzających na emeryturę. W jaki sposób odkładamy pieniądze na starość?
Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne? [WYWIAD]
04 lut 2026

Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne zarobkowania na własny rachunek? Od czego w ogóle zacząć? Jakie są największe trudności? Zapraszam do przeczytania wywiadu z Martą Polowczyk, Useme.
Luty to jeden z najlepszych momentów przejścia na emeryturę w 2026 r. Można zyskać więcej pieniędzy?
04 lut 2026

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Okazuje się, że są takie dwa momenty w roku, gdy przejście na emeryturę bardziej się opłaca. Jednym z nich jest miesiąc luty, tuż przed marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego?
Obowiązkowe szpilki, makijaż i malowanie paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy
04 lut 2026

Ubiór pracownika wpływa na wizerunek firmy. Czy zatem pracodawca może żądać noszenia szpilek, makijażu i malowania paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy na przykładzie Wyroku Sądu Najwyższego z 25 lutego 2025 r. (sygn. III PSKP 21/24).

REKLAMA

Emerytury czerwcowe 2026 - co czeka emerytów w tym roku? Oficjalny komunikat ZUS
04 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych. Świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków. Dla zdecydowanej większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.
MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
03 lut 2026

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć zatrudnienie w kluczowych dla gospodarki sektorach. Kto zyska?
Czy można jechać na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego? Kontrola ZUS
03 lut 2026

Czasami zwolnienie lekarskie nie wymaga leżenia chorego. Jeśli pacjent może chodzić, zastanawia czy może udać się na odpoczynek wyjazdowy. W związku z tym powstaje pytanie: czy można jechać na urlop podczas zwolnienia lekarskiego?
L4: pacjent może chodzić - czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania w sprawie podatku?
03 lut 2026

Czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania od burmistrza w sprawie wyjaśnienia sprawy podatkowej? Co jeśli na zwolnieniu lekarskim widnieje adnotacja „pacjent może chodzić”? W tej niezwykle ciekawej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku odniósł się do zasadności nałożenia kary porządkowej nałożonej na (chorego - przebywającego na L4) podatnika, który w czasie zwolnienia dostał wezwanie do stawienia się w urzędzie. Kto wygrał?

REKLAMA

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Nowe dane ZUS szokują
03 lut 2026

51,4 tys. zł brutto - tyle wyniosła najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z kolei najniższa wypłacana kwota przez ZUS to 2 grosze i otrzymują ją dwie osoby. W marcu emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń.
Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
03 lut 2026

Większość pracowników pracujących hybrydowo przychodzi do pracy z jakiegoś powodu - gdy widzi w tym wartość. Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA