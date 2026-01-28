Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.

Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?

Wiele osób pobierających emerytury z ZUS, KRUS czy ZER MSWiA nie zdaje sobie sprawy, że obok głównego świadczenia mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Tych dodatkowych form wsparcia pieniężnego jest naprawdę sporo. Choć często wymagane jest spełnienie konkretnych warunków, takich jak staż czy wiek, w wielu przypadkach kryteria te są łatwiejsze do spełnienia, niż mogłoby się wydawać.

Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek pieniężny, który jest wypłacany co miesiąc jako uzupełnienie podstawowej emerytury lub renty. Co istotne, prawo do jego pobierania nie zależy od wysokości dotychczasowych dochodów – nie obowiązuje tu żadne kryterium dochodowe.

Pieniądze te przyznawane są strażakom ratownikom OSP z tytułu wysługi lat. Warto jednak pamiętać, że świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Aby zacząć je otrzymywać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2026 roku?

Kwota dodatku podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość regularnie rośnie.

Od 1 marca 2025 do 28 lutego 2026 r. roku świadczenie wynosi 273 zł (wzrost z 258 zł w roku poprzednim).

roku świadczenie wynosi 273 zł (wzrost z 258 zł w roku poprzednim). Od 1 marca 2026 roku prognozuje się kolejną podwyżkę – kwota ma wzrosnąć do około 300 zł, tj. prawdopodobnie 286 zł (nie znam jeszcze dokładnego wskaźnika waloryzacji).

Po przyznaniu dodatku jego waloryzacja odbywa się już automatycznie – emeryt nie musi co roku składać nowych dokumentów, by otrzymywać wyższą kwotę.

Kto ma prawo do świadczenia ratowniczego?

Świadczenie jest skierowane do osób, które przez lata czynnie wspierały bezpieczeństwo publiczne jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić łącznie trzy kluczowe warunki:

Wiek: 65 lat w przypadku mężczyzn oraz 60 lat w przypadku kobiet. Różnica ta wynika z uwarunkowań biologicznych i społecznych (np. macierzyństwa), co jest zgodne z wykładnią konstytucyjną i ogólnie powszechnym wiekiem emerytalnym.

65 lat w przypadku mężczyzn oraz 60 lat w przypadku kobiet. Różnica ta wynika z uwarunkowań biologicznych i społecznych (np. macierzyństwa), co jest zgodne z wykładnią konstytucyjną i ogólnie powszechnym wiekiem emerytalnym. Staż w OSP : minimum 25 lat dla mężczyzn oraz 20 lat dla kobiet. Co ważne, staż ten nie musi być ciągły.

: minimum 25 lat dla mężczyzn oraz 20 lat dla kobiet. Co ważne, staż ten nie musi być ciągły. Aktywność: wymagany jest bezpośredni udział w działaniach lub akcjach ratowniczych (co najmniej raz w roku w deklarowanym okresie).

Ważne Kluczowe znaczenie ma ewidencja prowadzona przez właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, w której odnotowywane są udziały w akcjach, szkoleniach i ćwiczeniach.

Jak złożyć wniosek i kto wypłaca pieniądze?

Procedura ubiegania się o świadczenie ratownicze składa się z kilku kroków:

Gdzie złożyć wniosek? Dokumenty należy skierować do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak. Kto wypłaca środki? Za wypłatę odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Terminy: Pieniądze wypłacane są do 15. dnia każdego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym przyznano prawo do świadczenia.

W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP.