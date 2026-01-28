REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?

Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 11:39
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.

Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?

Wiele osób pobierających emerytury z ZUS, KRUS czy ZER MSWiA nie zdaje sobie sprawy, że obok głównego świadczenia mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Tych dodatkowych form wsparcia pieniężnego jest naprawdę sporo. Choć często wymagane jest spełnienie konkretnych warunków, takich jak staż czy wiek, w wielu przypadkach kryteria te są łatwiejsze do spełnienia, niż mogłoby się wydawać.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Pieniądze nie tylko z ZUS i KRUS – czym jest dodatek ratowniczy/ świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek pieniężny, który jest wypłacany co miesiąc jako uzupełnienie podstawowej emerytury lub renty. Co istotne, prawo do jego pobierania nie zależy od wysokości dotychczasowych dochodów – nie obowiązuje tu żadne kryterium dochodowe.

Pieniądze te przyznawane są strażakom ratownikom OSP z tytułu wysługi lat. Warto jednak pamiętać, że świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Aby zacząć je otrzymywać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?

Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?

ShutterStock

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2026 roku?

Kwota dodatku podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość regularnie rośnie.

  • Od 1 marca 2025 do 28 lutego 2026 r. roku świadczenie wynosi 273 zł (wzrost z 258 zł w roku poprzednim).
  • Od 1 marca 2026 roku prognozuje się kolejną podwyżkę – kwota ma wzrosnąć do około 300 zł, tj. prawdopodobnie 286 zł (nie znam jeszcze dokładnego wskaźnika waloryzacji).

Po przyznaniu dodatku jego waloryzacja odbywa się już automatycznie – emeryt nie musi co roku składać nowych dokumentów, by otrzymywać wyższą kwotę.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Kto ma prawo do świadczenia ratowniczego?

Świadczenie jest skierowane do osób, które przez lata czynnie wspierały bezpieczeństwo publiczne jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić łącznie trzy kluczowe warunki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Wiek: 65 lat w przypadku mężczyzn oraz 60 lat w przypadku kobiet. Różnica ta wynika z uwarunkowań biologicznych i społecznych (np. macierzyństwa), co jest zgodne z wykładnią konstytucyjną i ogólnie powszechnym wiekiem emerytalnym.
  • Staż w OSP: minimum 25 lat dla mężczyzn oraz 20 lat dla kobiet. Co ważne, staż ten nie musi być ciągły.
  • Aktywność: wymagany jest bezpośredni udział w działaniach lub akcjach ratowniczych (co najmniej raz w roku w deklarowanym okresie).
Ważne

Kluczowe znaczenie ma ewidencja prowadzona przez właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, w której odnotowywane są udziały w akcjach, szkoleniach i ćwiczeniach.

Jak złożyć wniosek i kto wypłaca pieniądze?

Procedura ubiegania się o świadczenie ratownicze składa się z kilku kroków:

  1. Gdzie złożyć wniosek? Dokumenty należy skierować do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak.
  2. Kto wypłaca środki? Za wypłatę odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
  3. Terminy: Pieniądze wypłacane są do 15. dnia każdego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym przyznano prawo do świadczenia.

W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP.

Świadczenie ratownicze to realne wsparcie finansowe dla byłych ratowników OSP, które od marca 2025 roku wynosi 273 zł miesięcznie, a od marca 2026 r. będzie wynosiło około 286 zł. Jest ono dożywotnie, waloryzowane co roku i niezależne od wysokości pobieranej emerytury. Aby je otrzymać, należy wykazać się odpowiednim stażem (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn) oraz osiągnąć wiek emerytalny, a przede wszystkim brać udział w akcjach i złożyć wniosek do właściwego organu PSP.

Polecamy: Kalendarz 2026

Powiązane
W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób [OFICJALNY KOMUNIKAT ZUS]
W lutym zmienią się zasady wypłaty świadczenia 800+ dla osób ze statusem UKR. Nowe przepisy obejmą około 150 tys. osób [OFICJALNY KOMUNIKAT ZUS]
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy w 2026? Pamiętaj, że obowiązuje nowy formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy (SR-26)
Świadczenie specjalne z ZUS na 2026 r. [dla kogo, kiedy, od kogo i ile]
Świadczenie specjalne z ZUS na 2026 r. [dla kogo, kiedy, od kogo i ile]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej
28 sty 2026

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej. Ważne jest poczucie sensu, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz realna troska o ich dobrostan. Jak zaprojektować nowoczesny i skuteczny system motywacyjny?
Nawet o 35 proc. wzrosły wynagrodzenia w najsłabiej opłacanych specjalizacjach IT. Na szczycie znów Architecture: ponad 32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Podsumowanie 2025 r.
28 sty 2026

W minionym roku wynagrodzenia oferowane w poszczególnych specjalizacjach IT wzrosły niekiedy nawet o ponad 30 proc., jak wskazują dane No Fluff Jobs. W przypadku aż 13 z analizowanych 19 kategorii nastąpił wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 odnotowano wzrost górnych i dolnych widełek, niezależnie od typu umowy. W 2025 r. co 5. ogłoszenie z branży IT na portalu dotyczyło kategorii Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ofert zatrudnienia zajmują Data & Business Intelligence, Fullstack, DevOps i Testing/QA.
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
28 sty 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.
Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?
28 sty 2026

Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.

REKLAMA

Ustawa wygaszająca specustawę dot. Ukrainy u Prezydenta RP i Marszałka Senatu. Ochrona dla obywateli Ukrainy do marca 2027 r. i co dalej?
28 sty 2026

Ustawa wygaszająca specustawę dot. Ukrainy po III czytaniu została skierowana do Prezydenta RP i Marszałka Senatu. Ochrona dla obywateli Ukrainy będzie gwarantowana do marca 2027 r. i co dalej? Jakie rozwiązania dla obywateli Ukrainy przewiduje projekt ustawy?
Od 27 stycznia 2026 r. więcej wniosków kadrowych można składać w formie elektronicznej [LISTA 12 CZYNNOŚCI]
27 sty 2026

Od dziś, 27 stycznia 2026 r., można składać więcej wniosków z zakresu prawa pracy w formie elektronicznej. Oto lista 12 czynności, których można dokonać z użyciem narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Luty 2026: godziny pracy i dni wolne
27 sty 2026

Luty 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w najkrótszym miesiącu w roku. Oto kalendarz lutego 2026 roku, który ma 28 dni. Czy w tym miesiącu jest niedziela handlowa?
Między doświadczeniem a świeżym spojrzeniem. Rola mentoringu w nowoczesnych procesach sukcesyjnych
27 sty 2026

Firmy, które myślą o sukcesji poważnie, wiedzą jedno. Nie chodzi o przekazanie tytułu, funkcji, biura. Chodzi o przygotowanie człowieka. Mentoring staje się dziś jedną z najważniejszych form inwestowania w ludzi. Nie dlatego, że jest modny. Dlatego, że działa. Dobrze zaprojektowany mentoring buduje zaufanie, rozwija kompetencje, pozwala sprawdzić się w relacji, nie jest tylko zadaniem do wykonania.

REKLAMA

Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
27 sty 2026

W 2026 r. można otrzymać nawet 300 tys. zł z ZUS na poprawę BHP. Program dotacji będzie kontynuowany także w tym roku. Dofinansowanie z ZUS cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Najprawdopodobniej nabór zgłoszeń ruszy w lutym.
Zwalniam się. Czy szef może żądać zapłaty za buty robocze?
27 sty 2026

Zwalniam się z pracy. Czy w związku z tym szef może żądać zapłaty za buty robocze? Co na to orzecznictwo Sądu Najwyższego? Jak pracownik może się bronić?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA