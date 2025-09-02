REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Ile mam pieniędzy w ZUS? Jak sprawdzić?

Ile mam pieniędzy w ZUS? Jak sprawdzić?

02 września 2025, 09:49
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
ile pieniędzy mam w zus jak sprawdzić iosku
Ile pieniędzy mam w ZUS? Jak sprawdzić IOSKU na PUE ZUS?
Shutterstock

Ile mam pieniędzy w ZUS? Można to sprawdzić na PUE ZUS. Zakład nie wysyła już listownie IOSKU czyli Informacji o stanie konta ubezpieczonego. NA PUE ZUS należy wejść w panel Ubezpieczonego. Co dalej?

Ile pieniędzy mam w ZUS?

Każdy kto odprowadza składki do ZUS może sprawdzić na swoim indywidualnym koncie, jaki kapitał zgromadził już na przyszłą emeryturę. ZUS zakończył generowanie i udostępnianie klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2024 rok. Informacje te są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych eZUS.

Stan konta w ZUS - IOSKU

Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) przygotowywana jest, co roku dla każdej osoby urodzonej po 1948 roku, która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS-ie została zapisana choćby jedna składka. - W tym roku wygenerowaliśmy łącznie ponad 23,96 mln informacji o stanie kont za miniony rok i udostępniliśmy je na Platformie Usług Elektronicznych eZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że z tej całej puli dokumentów 11,3 mln informacji zostało udostępnionych osobom, które mają swoje indywidualne konto na PUE/eZUS. - Tych, którzy nie mają swojego indywidualnego konta na PUE/eZUS, zachęcam do jego założenia, tym bardziej, że od 2020 roku my już nie wysyłamy papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba, że poprosi o to klient – informuje Kowalska-Matis

Jak sprawdzić, ile pieniędzy mam w ZUS?

IOSKU odwzorowuje stan naszych składek po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji, które osoba ubezpieczona zgromadziła na koncie i subkoncie w ZUS-ie do 31 grudnia 2024 roku. - W wyniku czerwcowej waloryzacji stany kont i subkont ubezpieczonych zwiększyły się o 566,6 mld zł, dla porównania zeszłoroczny przyrost wyniósł 521,6 mld zł. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,41 proc., a środki na subkontach – o 9,49 proc. – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Aby znaleźć informację o stanie swojego konta emerytalnego, wystarczy wejść na PUE ZUS w panel „Ubezpieczonego”, w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, zaznaczyć 2024 rok, wejść w szczegóły, a następnie w podgląd. Po wykonaniu tych czynności widoczny będzie plik pdf, który można pobrać lub wydrukować.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Źródło: INFOR
Kadry
