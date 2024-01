25 stycznia 2024 - w Sejmie I czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

"Wywalczyliśmy dla najsłabszych 200 tys. podpisów (…) Renta socjalna podniesiona do najniższej krajowej pozwoli im na odrobinę godności" - mówiła w Sejmie Iwona Hartwich, posłanka na Sejm RP, przedstawicielka tysięcy rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi - broniąca praw najsłabszych. W dniu 25 stycznia 2024 r. w Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Projekt dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1588,44 zł.

