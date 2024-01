Ile można dorobić do renty socjalnej w 2024 roku?

Renta socjalna 2024 - ile można dorobić? Czy na rencie można prowadzić działalność? Jakie są limity dorabiania do renty?

Renta socjalna 2024

Renta socjalna to świadczenie wypłacane z ZUS osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu stanu zdrowia, a ich niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie dalszej nauki do ukończenia 25 roku życia. Może być przyznana na czas określony lub trwale. Sprawdź, ile wynosi rent socjalna w 2024 roku >>>

Ważne Renta socjalna od 1 marca 2024 roku najprawdopodobniej zostanie zrównana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Będzie to wysoka podwyżka kwoty renty z 1588,44 zł brutto do 4242,00 zł brutto.

Czy na rencie socjalnej można pracować?

Przepisy prawne dopuszczają możliwość dorabiania do renty socjalnej. Przewidują jednak określone limity, które zmieniają się co kwartał. Ze względu na niską wysokość świadczenia osoby pobierające rentę socjalną bardzo często szukają dodatkowego źródła dochodów. Jeśli podejmują się pracy zarobkowej, muszą o tym fakcie poinformować ZUS.

Ile można dorobić do renty socjalnej?

Dorabianie do renty socjalnej może spowodować jej zmniejszenie lub nawet zawieszenie. Ile można dorobić do renty w tym roku, aby nie została pomniejszona? Bezpieczna kwota dodatkowego przychodu to poniżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Wówczas osoba uprawniona pobiera rentę socjalną w pełnej wysokości. Przekroczenie wskazanego limitu dorabiania, ale nieprzekroczenie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy powoduje odpowiednie pomniejszenie renty socjalnej przez ZUS. Renta socjalna zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia limitu 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Przy pomniejszaniu renty obowiązuje tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia podana dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i jest to 794,35 zł. Kwota maksymalnego zmniejszenia zmienia się raz w roku z dniem 1 marca. Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku obowiązuje kwota 794,35 zł. O taką kwotę ZUS może maksymalnie zmniejszyć rentę socjalną.

Natomiast przekroczenie drugiego limitu dorabiania (130% przeciętnego wynagrodzenia) prowadzi do zawieszenia renty przez ZUS.

Ile można dorobić do renty socjalnej w 2024 roku?

Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 29 lutego 2024 roku kwota przychodu odpowiadająca:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. wynosi 5036,50 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. wynosi 9353,50 zł.

Ważne Do końca lutego 2024 roku do renty socjalnej można dorobić do 5036,50 zł. Wyższy przychód dodatkowy powoduje odpowiednie pomniejszenie renty socjalnej. Maksymalne pomniejszenie wynosi 794,35 zł. Przychód przekraczający kwotę 9353,50 zł powoduje zawieszenie renty socjalnej.

Praca na rencie socjalnej – EROP ZUS

Podejmując się pracy zarobkowej na rencie socjalnej na osobie uprawnionej do renty spoczywają obowiązki informacyjne w stosunku do ZUS. Przede wszystkim należy niezwłocznie powiadomić ZUS o podjęciu takiej pracy i wysokości przychodów.

Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem formularza EROP. Jest to Oświadczenie o osiąganiu przychodu. Druk ZUS EROP znajduje się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz we wszystkich placówkach stacjonarnych.

Dodatkowo z końcem każdego roku kalendarzowego, maksymalnie do końca lutego następnego roku należy przekazać do ZUS:

zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok od pracodawcy, zleceniodawcy lub innego płatnika składek albo właściwej jednostki organizacyjnej (pełnienie służby, np. Policja, Wojsko),

oświadczenie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (prowadzenie pozarolniczej działalności).

Dzięki tym informacjom ZUS sprawdza, czy renta wypłacana była w odpowiedniej wysokości.

Do oświadczenia o przychodach (EROP ZUS) niezbędne jest także zaświadczenie płatnika składek, które wskazuje kwotę przychodu. Osoby opłacające składki za siebie powinny przekazać własne oświadczenie.

Czy na rencie można prowadzić działalność?

Na rencie socjalnej można prowadzić firmę. Przychód z prowadzenia działalności podlega jednak limitom, o których mowa powyżej. Jakie źródła przychodów zalicza się do limitów zmniejszania lub zawieszania renty? ZUS uwzględnia przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Istnieją również dwa przypadki, kiedy praca zarobkowa nieobjęta ubezpieczeniem społecznym również brana jest pod uwagę. ZUS wylicza dwie sytuacje, kiedy przychód z danej działalności liczy się do omawianych limitów, mimo wyłączenia z ubezpieczenia. Dotyczy to wyłączenia z ubezpieczenia:

z tytułu ustalenia prawa do świadczenia (np. nieopłacanie składek emerytalnych i rentowych z tytułu pozarolniczej działalności z powodu ustalonego prawa do renty rodzinnej), lub

przy wykonywaniu pracy zarobkowej niepodlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z powodu podlegania temu obowiązkowi z innego tytułu.

Natomiast dodatkowy przychód osiągany na rencie socjalnej z pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu to przychód osiągany na podstawie:

stosunku pracy,

umowy zlecenia (także współpracy przy tej umowie),

umowy agencyjnej (także współpracy przy tej umowie),

pozarolniczej działalności (także współpracy przy jej wykonywaniu),

służby, np. w Policji czy Wojsku.

Do przychodu mającego wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej zalicza się również:

zasiłek chorobowy,

zasiłek macierzyński,

zasiłek opiekuńczy,

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,

świadczenie rehabilitacyjnego,

świadczenie wyrównawcze,

zasiłek wyrównawczy,

dodatek wyrównawczy.