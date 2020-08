Ile może dorobić emeryt i rencista od 1 września do 30 listopada 2020 r.?

Limity dorabiania rencistów i wcześniejszych emerytów

Przy pobieraniu renty lub wcześniejszej emerytury, a więc jeśli nie osiągnęło się jeszcze odpowiedniego wieku emerytalnego, należy uważać przy uzyskiwaniu dodatkowych przychodów. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby takie osoby podejmowały się prac zarobkowych, jednak objęte są one limitami dorabiania. Muszą więc corocznie rozliczać się w ZUS z dodatkowych dochodów.

W przypadku przekroczenia określonego limitu dochodzi do odpowiedniego zmniejszenia emerytury lub renty albo nawet zawieszenia pobierania świadczenia. Przekroczenie kwoty 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie świadczenia, natomiast przekroczenie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje jego zawieszeniem. Wysokość limitów zmienia się co 3 miesiące.

Dolny limit – 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. emeryt i rencista mogą bezpiecznie dorabiać do kwoty 3517,20 zł. Jest to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dla porównania w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. limit dorabiania wynosił 3732,10 zł. Poniżej znajduje się tabela z limitami dorabiania w postaci 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od marca 2018 r.:

okres od ... kwota od 1 marca 2018 r. 3161,70 zł od 1 czerwca 2018 r. 3236,00 zł od 1 września 2018 r. 3164,80 zł od 1 grudnia 2018 r. 3206,20 zł od 1 marca 2019 r. 3404,70 zł od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł od 1 września 2019 r. 3387,50 zł od 1 grudnia 2019 r. 3452,20 zł od 1 marca 2020 r. 3639,10 zł od 1 czerwca 2020 r. 3732,10 zł od 1 września 2020 r. 3517,20 zł

Źródło: ZUS.pl

Od 1 września przekroczenie kwoty 3517,20 zł będzie oznaczało zmniejszenie emerytury lub renty. Co do zasady świadczenia pomniejsza się o kwotę odpowiadającą kwocie przekroczenia limitu, przy czym funkcjonują kwoty maksymalnego zmniejszenia. Są one ustalane raz w roku w terminie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, a więc 1 marca każdego roku. Od 1 marca 2020 r. wynoszą: